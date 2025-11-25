Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Amazon

In sintesi

Amazon presenta Leo Ultra, il nuovo terminale professionale della rete satellitare Amazon Leo (evoluzione di Project Kuiper), capace di offrire connessioni fino a 1 Gbps in download e 400 Mbps in upload, con latenza ridotta e massima resistenza alle condizioni meteo.

Il servizio debutta in anteprima per aziende e partner selezionati, offrendo funzioni avanzate come il collegamento Direct to AWS (D2A) e la possibilità di creare interconnessioni di rete privata (PNI) per sedi remote e data center.

Amazon Leo è il nuovo servizio di connettività satellitare che nasce come evoluzione di Project Kuiper, l’iniziativa con cui Amazon ha avviato la creazione di una costellazione di satelliti con l’obiettivo di garantire l’accesso a Internet sfruttare una rete diversa dalle tradizionali reti terrestri. Una delle prime novità di Amazon Leo si chiama Amazon Leo Ultra. Si tratta di un terminale professionale pensato per connettersi ad alta velocità alla rete di satelliti di Amazon. Andiamo a scoprire i dettagli.

Che cos’è Amazon Leo Ultra

Con l’obiettivo di sfidare Starlink, Amazon ha svelato Amazon Leo Ultra, un nuovo terminale professionale per connessioni satellitari. Si tratta di un’antenna in grado di connettersi alla costellazione di satelliti di Leo per offrire una connessione ad alta velocità, seguendo gli obiettivi che erano stati fissati da Project Kuiper.

Secondo le prime informazioni, il terminale è in grado di garantire una connessione con velocità massima di 1 Gigabit al secondo in download e circa 400 Megabit al secondo in upload oltre che con una latenza ridotta, in modo da offrire un’esperienza di navigazione completa e soddisfacente, in tutti i contesti di utilizzo.

Il terminale è pensato per offrire un’elevata resistenza alle condizioni atmosferiche e, quindi, per funzionare e offrire una connessione veloce anche in caso di vento forte, pioggia o condizioni di temperatura estreme. Il modello prevede anche un design semplice e ottimizzato per poter garantire un’installazione facile e costi ridotti di manutenzione.

Utilizzando Leo Ultra sarà possibile realizzare un collegamento Direct to AWS (D2A) per connettersi direttamente ai propri carichi di lavoro cloud utilizzando un AWS Transit Gateway o un AWS Direct Connect Gateway. In aggiunta, le aziende potranno creare delle interconnessioni di rete privata (PNI) per collegare le sedi remote direttamente al loro data center o alla rete principale.

Quando arriva Amazon Leo Ultra

Per il momento, Amazon Leo Ultra sarà disponibile con un’anteprima riservata alle aziende. Clienti selezionati e partner di Amazon Leo potranno accedere al nuovo terminale e sfruttare la connettività satellitare per l’accesso a Internet ad alta velocità. Il programma sarà esteso, progressivamente, a un numero maggiore di clienti con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per il settore della connettività satellitare.