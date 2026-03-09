Libero
Amazon, la videocamera smart per interni in offerta a meno di 15€

Blink Mini con video 1080p, motion detection, audio a due vie e Alexa: oggi scontata del 42%, installazione semplice e storage cloud o locale.

Caccia all’offerta giusta per mettere in sicurezza la casa? Oggi su Amazon trovi Blink Mini con uno sconto del 42%. Compatta e semplice da installare, questa videocamera per interni offre video in HD 1080p, rilevazione di movimento e audio bidirezionale per vedere, ascoltare e parlare direttamente dallo smartphone. È pensata per un controllo quotidiano e immediato degli ambienti domestici, con notifiche rapide e pratiche funzioni live, utili anche quando vuoi solo dare un’occhiata a persone o animali.

La visione è chiara sia di giorno sia di notte grazie agli infrarossi, e l’esperienza d’uso è semplificata dall’app dedicata. Hai inoltre la possibilità di salvare i filmati su Cloud (con 30 giorni di prova) oppure in locale con Sync Module 2 e una chiavetta USB (venduti separatamente). Completa il quadro la compatibilità con Alexa, per attivare la Live View o gestire la videocamera con la voce.

Blink Mini

Blink Mini

14,99 €25,99 € -11,00 € (42%)

Blink Mini: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi Blink Mini è proposta a 14,99€ con sconto del 42%. In pratica, grazie al taglio di prezzo risparmi 10,85 euro, un’occasione concreta per portarti a casa una videocamera smart affidabile a un costo veramente contenuto. Se stavi pensando a un dispositivo semplice e immediato per monitorare una stanza, questa promo è la spinta giusta per fare l’acquisto.

Blink Mini: le caratteristiche tecniche

Blink Mini registra in Full HD 1080p e integra rilevazione di movimento con possibilità di personalizzare le zone, così ti concentri solo su ciò che conta davvero. Con la Live View e l’audio bidirezionale puoi controllare in tempo reale cosa succede e parlare con chi è in casa. La visione notturna a infrarossi mantiene le immagini leggibili anche al buio, mentre l’installazione è questione di minuti: si collega alla corrente, al Wi‑Fi 2,4 GHz e si configura dall’app Blink Home Monitor.

Per l’archiviazione dei video puoi scegliere il Cloud (con 30 giorni di prova) oppure il salvataggio locale tramite Sync Module 2 e chiavetta USB (acquisti separati). Il campo visivo di 110° aiuta a coprire bene l’ambiente, e la compatibilità con Alexa aggiunge comandi vocali utili per attivare la diretta o gestire la videocamera senza mani. Nella confezione trovi tutto il necessario per il montaggio, inclusi supporto, cavo USB e alimentatore: pronta all’uso in pochi passaggi.

