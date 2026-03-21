Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

Amazon starebbe lavorando a un nuovo smartphone con Alexa al centro: le indiscrezioni raccontano un progetto diverso dal passato

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Dopo anni di distanza da un mercato che aveva abbandonato (apparentemente) senza troppi rimpianti, Amazon torna a muoversi nel settore degli smartphone con un progetto che segna una discontinuità rispetto al passato.

Le indiscrezioni parlano infatti di un prodotto ancora in fase di sviluppo, ma con un obiettivo ben più che ambizioso: ridefinire il ruolo del device stesso all’interno del proprio ecosistema. Al centro non ci sarebbe più il telefono o l’hardware in sé, né la competizione diretta con i modelli tradizionali, ma l’integrazione profonda con Alexa.

Le indiscrezioni

Come riportano Reuters e TechCrunch, la fuga di notizie arriva da fonti vicine ad Amazon. Il dispositivo, indicato internamente con il nome in codice Transformer, sarebbe in fase di realizzazione all’interno della divisione Devices and Services, la stessa che gestisce prodotti come Echo e Fire TV.

Tutto si muove sul desiderio di di riportare l’azienda nel mercato degli smartphone dopo oltre un decennio dal fallimento del Fire Phone: proprio per riprendersi dal flop, il cuore pulsante del dispositivo sarebbe l’intelligenza artificiale, dalla quale si diramerebbero tutte le restanti funzioni. Sì, proprio così: a dispetto del suo essere un phone, il prodotto di Amazon si proporrebbe come piattaforma per spingere l’utilizzo dei servizi AI di Amazon.

Alexa, nella sua versione più avanzata e potenziata da modelli generativi sempre più all’avanguardia, sarebbe integrata in modo profondo e continuo, con funzionalità pensate per gestire attività complesse, dalla pianificazione di attività alla gestione dei contenuti e dei servizi dell’ecosistema Amazon.

Lo smartphone che cambia tutto

Proprio per questo, le indiscrezioni parlano di un possibile ripensamento dell’esperienza smartphone tradizionale. In alcuni scenari interni, il dispositivo potrebbe ridurre il peso delle app classiche, sostituendole con interazioni basate su AI o sistemi più leggeri, simili a “mini-app” o funzioni attivabili su richiesta. Un’impostazione che, se confermata, segnerebbe un cambio di paradigma rispetto ai modelli attuali dominati da store e interfacce tradizionali.

Il progetto sarebbe affidato a un team dedicato, il gruppo ZeroOne guidato da J Allard, ex dirigente Microsoft coinvolto nello sviluppo di Xbox, segno che Amazon sta trattando questa iniziativa come un laboratorio di innovazione più che come un semplice prodotto commerciale.

Un futuro avvolto nel mistero

Attenzione però, perché nonostante la notizia sia stata rilanciata da fonti estremamente attendibili, al momento non esistono conferme ufficiali. Più enigmaticamente, Amazon si è rifiutata di commentare in qualsiasi modo la notizia, aumentando di fatto l’interesse verso questi rumors.

Nonostante sia chiara la direzione del progetto, dunque, non è ancora noto se si tratterà di un prodotto destinato al grande pubblico o di un progetto più sperimentale, pensato per testare nuovi modelli di interazione prima di un eventuale lancio su larga scala.

Resta altrettanto incerto anche il modo in cui questo smartphone potrà inserirsi in un mercato già maturo e altamente competitivo, dominato da ecosistemi consolidati. La differenza potrebbe non passare dalle specifiche tecniche, ma dall’esperienza proposta: se l’integrazione con Alexa e con i servizi Amazon sarà davvero così centrale, il dispositivo potrebbe ridefinire alcune abitudini d’uso, oppure restare un esperimento isolato.

Per ora, più che un prodotto, prende forma un’ipotesi: quella di uno smartphone che prova a cambiare funzione prima ancora che forma, cosa che potrebbe allungare le tempistiche e rendere meno accessibile il prezzo.