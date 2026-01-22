Libero
Amazon, incredibile sconto dell’86% sullo smartwatch sportivo unisex

Chiamate al polso, display 2,01, cardio, sonno e IP68. Compatibile Android e iOS: lo smartwatch LAOYABB oggi è in forte sconto su Amazon.

Amazon, incredibile sconto dell’86% sullo smartwatch sportivo unisex Amazon

Offerta da prendere al volo per chi cerca uno smartwatch versatile da usare tutti i giorni senza spendere troppo. Il LAOYABB Smartwatch oggi è proposto con un sconto dell’86% e si distingue per uno stile casual adatto a ogni occasione, un display ampio e reattivo e la comodità delle chiamate al polso. La connessione con lo smartphone è immediata (ottima con iPhone), mentre l’esperienza d’uso è fluida e intuitiva. Per scoprire la promo vai al link diretto.

Oltre alle funzioni principali, il modello convince per l’attenzione al benessere quotidiano e per una dotazione curata: comandi semplici, linee pulite e costruzione solida lo rendono una scelta centrata per qualità/prezzo, anche come idea regalo.

LAOYABB Smartwatch

LAOYABB Smartwatch

22,99 €159,99 € -137,00 € (86%)

LAOYABB Smartwatch: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il LAOYABB Smartwatch è in promo a 22,99€ con un taglio del prezzo dell’86%. Una occasione concreta per portarsi a casa un indossabile completo ad un costo particolarmente vantaggioso. Se sei interessato, ti consigliamo di verificare subito la disponibilità al link diretto.

LAOYABB Smartwatch: le caratteristiche tecniche

Cuore del dispositivo è lo schermo da 2,01 pollici ad alta definizione (240×296), luminoso e ben visibile anche all’aperto, con quadranti personalizzabili. La funzione più comoda è la chiamata Bluetooth: puoi effettuare e rispondere alle chiamate direttamente dal polso, oltre a ricevere notifiche di SMS e app. Per lo sport sono disponibili molteplici modalità di allenamento con registro di passi, calorie e minuti attivi.

Il monitoraggio della salute è attivo 24/7: cardiofrequenzimetro, pressione sanguigna, SpO2 e analisi del sonno aiutano a tenere sotto controllo le abitudini quotidiane. Non manca la certificazione IP68 impermeabile per affrontare senza pensieri le attività di tutti i giorni.

La batteria da 400 mAh si ricarica in circa 2 ore con base magnetica e offre fino a 7 giorni di utilizzo (fino a 30 giorni in standby). La compatibilità è ampia: Android 8.0+ e iOS 9.2+ con connettività Bluetooth 5.3. Tra le funzioni extra spiccano cronometro, allarme, respirazione, meteo, controllo musica, controllo fotocamera, promemoria sedentari e dell’acqua, trova telefono/orologio, contapassi, torcia e anche GPS posizionamento. In confezione trovi caricabatterie, manuale d’uso e lo smartwatch.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

