Amazon, incredibile 84% di sconto sullo smartwatch unisex con app

Chiamate Bluetooth, IP68, display 1,85" e 113 sport: smartwatch unisex in forte sconto su Amazon, autonomia fino a 7 giorni con app dedicata.

Pubblicato:

Amazon, incredibile 84% di sconto sullo smartwatch unisex con app Amazon

Occasione imperdibile per chi cerca uno smartwatch unisex a prezzo ultra competitivo: su Amazon lo Smartwatch Uomo Donna è proposto con uno sconto dell’84%. L’esperienza d’uso risulta semplice e completa, con un buon equilibrio tra costo e qualità, un design gradevole al polso e funzionalità numerose per la vita di tutti i giorni. Con utilizzo intenso l’autonomia può ridursi, ma resta adeguata per coprire la giornata tipica. Ecco il link diretto all’offerta.

In sintesi, è una soluzione versatile e curata, facile da configurare e capace di accompagnarti tra lavoro, allenamento e momenti di relax, con un set di funzioni complete per rimanere sempre connessi.

Smartwatch Uomo Donna: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Smartwatch Uomo Donna è in offerta su Amazon a 15,57€ con uno sconto dell’84%. Per verificare disponibilità e condizioni basta visitare la pagina ufficiale dell’offerta tramite il link diretto.

Smartwatch Uomo Donna: le caratteristiche tecniche

Firmato STECEi (modello T50S), questo smartwatch adotta un display da 1,85 pollici a colori con risoluzione 320 x 320 e 4 livelli di luminosità, oltre a più di 100 quadranti personalizzabili. È compatibile con iOS e Android per una piena integrazione con lo smartphone.

Grazie ad altoparlante HD e microfono puoi gestire chiamate Bluetooth direttamente dal polso: rispondi, compone numeri e usa l’assistente vocale. Non mancano le notifiche delle principali app (WhatsApp, Facebook, Instagram, ecc.) per restare sempre aggiornato.

Per lo sport offre 113 modalità tra attività indoor e outdoor (camminata, corsa, ciclismo, calcio e altre), con contapassi, calorie e distanza registrati nell’app "GloryFit". La scocca è impermeabile IP68, adatta a pioggia e nuoto.

Il monitoraggio della salute include frequenza cardiaca 24/7, analisi del sonno e della respirazione (dati a scopo informativo). A bordo trovi anche meteo, controllo musica, promemoria sedentarietà, sveglia, cronometro e controllo remoto della fotocamera.

La ricarica è magnetica e richiede circa 2 ore per il pieno, con autonomia fino a 7 giorni (168 ore). In confezione: smartwatch, manuale e cavo di ricarica. Peso di circa 100 g; connettività Bluetooth e interfaccia touchscreen con microfono.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

