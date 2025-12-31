Libero
Amazon, incredibile 82% di sconto sugli auricolari bluetooth in-ear

Auricolari Bluetooth 5.4 con ENC a 4 microfoni, IP7 e autonomia estesa: scopri ora l’offerta Amazon da non perdere, sconto dell'82%

Amazon, incredibile 82% di sconto sugli auricolari bluetooth in-ear Amazon

Occasione da cogliere al volo per chi cerca cuffie true wireless complete e convenienti: le Cuffie Bluetooth 5.4 sono in offerta Amazon con sconto dell’82%. A questo prezzo diventano un acquisto furbo per l’uso quotidiano, grazie alla connessione immediata, a un suono pulito con bassi convincenti e a chiamate nitide. Spiccano anche l’ottima autonomia e la custodia compatta con display LED per la carica, oltre al comfort e ai controlli touch reattivi. Scopri i dettagli della promo e acquista qui: vai all’offerta con sconto dell’82%.

Cuffie Bluetooth 5.4

Cuffie Bluetooth 5.4

23,99 €129,99 € -106,00 € (82%)

Cuffie Bluetooth 5.4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Le Cuffie Bluetooth 5.4 sono proposte a 23,99€ con un taglio dell’82%. Considerando lo sconto, il risparmio rispetto al prezzo di listino è di circa 109€, una cifra notevole per questa categoria. Un affare per chi vuole auricolari versatili per musica, chiamate e sport, con un prezzo che scende ai minimi per caratteristiche simili.

Cuffie Bluetooth 5.4: le caratteristiche tecniche

Protagonista è la connettività Bluetooth 5.4 con accoppiamento automatico all’apertura della custodia, supporto ai profili HFP/HSP/A2DP/AVRCP e raggio stabile fino a 15 metri. Il modello è firmato Donerton D60 e punta su praticità e affidabilità nella vita di tutti i giorni.

L’ascolto è piacevole grazie ai driver da 13 mm con diaframma composito per uno stereo HiFi corposo. In chiamata interviene la cancellazione del rumore ENC con 4 microfoni, capace di ridurre efficacemente i rumori ambientali e mantenere la voce chiara.

Capitolo autonomia: fino a 50 ore complessive, con 6-8 ore per singola ricarica degli auricolari più oltre 40 ore offerte dalla custodia. Il display LED mostra con precisione la carica residua di auricolari e case, così sai sempre quando ricaricare.

Comfort ed ergonomia non mancano: ciascun auricolare pesa circa 3 g, è certificato IP7 contro sudore e pioggia, e i controlli touch permettono di gestire chiamate, volume e brani in un attimo. Ampia la compatibilità con smartphone iOS e Android e con notebook dotati di Bluetooth.

