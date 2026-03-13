Amazon, incredibile 73% di sconto sullo smartwatch rugged unisex

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Se cerchi uno smartwatch robusto e affidabile per tutti i giorni, l’Atheewon S10 oggi è protagonista di un ribasso davvero importante su Amazon: parliamo di uno sconto del 73%. Al link diretto vai all’offerta su Amazon trovi un wearable che punta su uso semplice, buona qualità delle chiamate, resistenza agli urti e una batteria capace di durare più giorni, il tutto con funzioni smart utili nella vita quotidiana e nelle attività all’aperto.

L’esperienza è piacevole fin da subito grazie a un display HD nitido e personalizzabile, mentre l’impermeabilità IP68 lo rende adatto a pioggia, sudore e sessioni outdoor. Le chiamate Bluetooth sono chiare e permettono di rispondere al volo dal polso, le notifiche arrivano puntuali e la gestione tramite app è immediata. Un pacchetto completo pensato per chi desidera praticità, controllo del benessere e un design più "tosto" del solito.

Atheewon S10: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’Atheewon S10 è in offerta a 31,99€ con uno sconto del 73%. Questo si traduce in un risparmio di circa 86€ rispetto al prezzo di listino. Per approfittarne, ecco il link diretto all’offerta. Un prezzo estremamente accessibile per un modello che punta su chiamate al polso, tante modalità sportive e costruzione rinforzata.

Se vuoi un wearable concreto e di semplice utilizzo per allenamenti, outdoor e routine quotidiane, questa promo offre un rapporto valore/prezzo particolarmente interessante.

Atheewon S10: le caratteristiche tecniche

Il cuore dell’Atheewon S10 è un display TFT HD da 1,39" con risoluzione 360×360 e refresh a 60 Hz, brillante e fluido nella navigazione. La scocca "militare" in lega ad alta resistenza con schermo antigraffio offre tripla protezione (antiurto, anticaduta, antigraffio), ideale per lavoro, sport e attività outdoor.

Grazie al Bluetooth 5.4 con altoparlante da 60 dB e microfono con cancellazione del rumore, puoi effettuare e ricevere chiamate direttamente dal polso con audio chiaro. Non mancano notifiche di app popolari e assistente vocale per gestire funzioni del telefono in modo rapido.

Per lo sport sono disponibili 110+ modalità (corsa, ciclismo, yoga, escursionismo e molte altre), mentre lato benessere trovi cardiofrequenzimetro e monitoraggio del sonno 24/7. L’app GloryFit consente di consultare grafici e trend, oltre a personalizzare il quadrante con 200+ watchface o foto.

La batteria si ricarica in circa 2 ore, offre un’autonomia tipica di 5–7 giorni e fino a 30 giorni in standby. Tra le funzioni extra: controllo musica e fotocamera, meteo, respirazione guidata, sveglia, cronometro, timer e torcia. In confezione: caricatore magnetico, cinturino, manuale e smartwatch. Compatibile con Android e iOS.

