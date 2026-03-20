Amazon, incredibile 70% di sconto sul kit da 4 smart tag per android

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Android Smart Tag con Find Hub, IP68 e batteria sostituibile: oggi è in forte sconto su Amazon. Set da 4 per ritrovare chiavi, borse e valigie.

Amazon

Se cerchi un tracker Bluetooth semplice ed efficace per non perdere di vista i tuoi effetti personali, l’offerta su Amazon per Android Smart Tag è imperdibile: sconto del 70% e prezzo che rende questo set da 4 nero un acquisto facile. Pensato solo per Android e integrato con l’app Find Hub di Google, si abbina in pochi istanti e grazie al piccolo altoparlante emette un segnale sonoro utile a ritrovare chiavi, zaini o portafogli. Le dimensioni sono molto compatte, c’è una custodia protettiva e la batteria è sostituibile, con pile fornite in confezione più una di ricambio: una soluzione pratica per l’uso quotidiano.

Nell’uso reale colpiscono la facilità di configurazione, la rete di dispositivi Android che aiuta a rintracciare l’oggetto smarrito anche a distanza e gli avvisi quando ti allontani di circa 20 metri dall’oggetto a cui è collegato. L’impermeabilità IP68 lo rende adatto a ogni situazione, mentre la gestione affidabile e la privacy garantita dall’ecosistema Google completano un quadro davvero solido per chi vuole un localizzatore concreto e ben fatto.

Android Smart Tag

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Android Smart Tag: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon, Android Smart Tag è in offerta a 29,99€ con un sconto del 70%. Tradotto: il risparmio è di circa 70 euro rispetto al prezzo di listino. Un’occasione interessante per portarsi a casa una confezione da 4 localizzatori Bluetooth pensati per chiavi, bagagli e accessori personali, con integrazione nativa nell’ecosistema Google. Se vuoi approfittarne, trovi l’offerta al link diretto riportato in questa pagina.

Android Smart Tag

Android Smart Tag: le caratteristiche tecniche

Il dispositivo è progettato per smartphone Android e lavora con l’app Find Hub di Google. Il piccolo altoparlante integrato (80–100 dB) aiuta a localizzare l’oggetto nelle vicinanze, mentre il promemoria di oblio invia un avviso quando ci si allontana di circa 20 metri. In caso di smarrimento, la modalità Smarrito sfrutta la vasta rete dei telefoni Android per segnalare la posizione: quando il tag viene rilevato, ricevi una notifica per recuperarlo.

La scocca con certificazione IP68 resiste a acqua e polvere; l’alimentazione è affidata a una batteria CR2032 sostituibile con autonomia dichiarata di oltre 365 giorni e avviso quando è il momento di cambiarla. La gestione dei dati è protetta da crittografia e anonimizzazione. Il set include custodia protettiva e accessori per l’aggancio, in un formato compatto pensato per tasche e portachiavi. Non dispone di UWB, ma puoi farlo suonare e visualizzarlo sulla mappa per un ritrovamento rapido e intuitivo.

Android Smart Tag