Amazon, in promo la macchina da caffè compatta: costa meno di 20€

Caffettiera americana 6 tazze con filtro permanente, funzione mantieni caldo e spegnimento automatico: la Tristar CM-1246 oggi è in forte sconto su Amazon.

Se cerchi una macchina da caffè semplice e affidabile per il caffè all’americana, la Tristar CM-1246 è l’occasione giusta: compatta, facile da usare e pensata per occupare poco spazio in cucina o in campeggio. Con una caraffa da 0,6 L (fino a 6 tazze), il filtro permanente riutilizzabile e il sistema antigoccia, punta sulla praticità quotidiana e su una pulizia rapida. La funzione mantieni caldo aiuta a tenere la bevanda alla temperatura ideale, mentre lo spegnimento automatico interviene dopo 40 minuti per maggiore sicurezza. Oggi è proposta con uno sconto del 43%.

Il formato compatto, la potenza da 600W e i comandi immediati la rendono perfetta per chi vuole il caffè pronto senza complicazioni. In questa fascia convince per il suo equilibrio tra dimensioni ridotte, buona resa in tazza e costi di gestione contenuti grazie al filtro integrato.

Tristar CM-1246: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta rende la Tristar CM-1246 particolarmente appetibile: è proposta a 16,99€ con uno sconto del 43%. Un taglio di prezzo significativo su un modello già economico che permette di portarsi a casa una caffettiera americana funzionale spendendo pochissimo.

Senza fronzoli e con l’essenziale al posto giusto, è una soluzione adatta a cucina, ufficio o casa vacanze: grazie al formato ridotto entra anche negli spazi più stretti e si ripone con facilità, risultando pratica anche da trasportare.

Tristar CM-1246: le caratteristiche tecniche

Compatta e leggera, la Tristar CM-1246 misura 16,5 x 14 x 24 cm e pesa 870 g. La capacità di 0,6 L è ideale per preparare fino a 6 tazze. Il motore da 600W garantisce un’erogazione rapida del caffè, mentre il sistema antigoccia evita fuoriuscite quando si rimuove la caraffa, mantenendo pulito il piano di lavoro.

La funzione mantieni caldo conserva la temperatura della bevanda e lo spegnimento automatico dopo 40 minuti aumenta sicurezza ed efficienza. Il filtro permanente elimina la necessità dei filtri di carta, con vantaggi economici ed ecologici, e la pulizia risulta semplice. Completano il quadro l’indicatore del livello dell’acqua, l’interruttore on/off con spia luminosa e i piedini antiscivolo per una stabilità migliore.

Col suo design nero essenziale e l’attenzione alla praticità, questa macchina da caffè punta su affidabilità e facilità d’uso: una scelta centrata per chi desidera un caffè americano senza complicazioni e con ingombri ridotti.

