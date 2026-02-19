Amazon, in promo a meno di 100€ la soundbar con subwoofer wireless

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Caccia all’offerta per chi vuole dare una marcia in più all’audio del TV: la MEDION P64150 è in promozione con uno sconto del 24%. È una soluzione pratica e immediata per migliorare la resa sonora del salotto, con un’esperienza che spicca per rapporto qualità/prezzo, semplicità d’uso e un suono convincente. La connettività risulta stabile e veloce, e l’installazione non richiede sforzi particolari. Per chi cerca un sistema compatto e affidabile, è un affare da considerare.

Per approfittare subito della promo, ecco il link diretto all’offerta. La soundbar si integra facilmente con il TV e si collega anche a smartphone e tablet in modalità wireless, ideale per ascoltare musica in streaming con un tocco.

MEDION P64150

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

MEDION P64150: prezzo, offerta e sconto Amazon

La MEDION P64150 è disponibile a 99,29€ con uno sconto del 24%. In pratica, il taglio di prezzo corrisponde a un risparmio di circa 31,35 euro rispetto al prezzo pieno. Un’occasione concreta per portarsi a casa una soundbar 2.1 con subwoofer senza spendere troppo.

Se cerchi un upgrade efficace per film, serie e musica con ingombri ridotti, questa offerta mette sul piatto un pacchetto completo e pronto all’uso, perfetto per rafforzare il suono del tuo televisore.

MEDION P64150

MEDION P64150: le caratteristiche tecniche

La MEDION P64150 è una soundbar 2.1 pensata per i TV, con configurazione 2x 30 W + 60 W (RMS) che assicura spinta e profondità alle scene. La struttura è "convertibile": può essere posizionata sotto al televisore come diffusore unico oppure disposta in due elementi separati ai lati del TV, per una maggiore flessibilità in salotto.

La connettività è completa: Bluetooth 5.3 per lo streaming wireless da smartphone e tablet (portata di circa 8 metri in base all’ambiente), HDMI (ARC) con CEC per controlli e audio dal TV con un solo cavo, oltre ad ingresso ottico e AUX. Trovi tre preset audio (Musica/Film/Flat) selezionabili dal telecomando, così da adattare il suono ai tuoi contenuti. La copertura in metallo dei diffusori dona solidità e un look pulito.

In confezione sono inclusi soundbar, subwoofer, cavo di alimentazione, telecomando con batteria e il materiale per il montaggio a parete. Compatibile con smartphone, tablet, laptop, TV e console di gioco, la P64150 si pone come soluzione semplice e immediata per migliorare l’audio domestico senza complicazioni né costi eccessivi.

MEDION P64150