Amazon, in offerta la cornice digitale WiFi con touchscreen 10,1’’

Display IPS touch 10,1", app Frameo e 32 GB: la cornice digitale della UCMDA è oggi in offerta con sconto del 44%. Scopri come condividere i tuoi ricordi in un attimo

Se stai cercando una cornice digitale WiFi pratica e intuitiva, questa offerta sulla cornice digitale WiFi della UCMDA è da cogliere al volo: parliamo di uno sconto del 44% che rende l’acquisto particolarmente allettante.

Oltre a essere bella da vedere in casa o in ufficio, è la classica soluzione che tutti apprezzano: condivisioni veloci, gestione comoda dei contenuti e una resa video positiva. In breve, una proposta che punta su accessibilità e comodità, ideale per mantenere vivi i ricordi con parenti e amici in modo semplice e immediato.

UCMDA Cornice Digitale WiFi: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta attuale porta la cornice digitale WiFi della UCMDA a 50,34€ con uno sconto del 44%. In pratica, il taglio di prezzo si traduce in un risparmio di circa 40 euro rispetto al listino. Un posizionamento davvero competitivo per una cornice con schermo touch, condivisione tramite app dedicata e memoria interna capiente.

A questa cifra è difficile trovare alternative che combinino display IPS, gestione smart e un ecosistema di condivisione così immediato. Un valore che la rende particolarmente interessante per chi desidera un prodotto pronto all’uso per foto e brevi video condivisi in tempo reale.

UCMDA Cornice Digitale WiFi: le caratteristiche tecniche

Il cuore della UCMDA Cornice Digitale WiFi è il display IPS touch da 10,1 pollici con risoluzione 1280×800, impreziosito da un sensore di luminosità che regola automaticamente lo schermo. La rotazione automatica consente di visualizzare scatti in verticale e orizzontale, con un’esperienza sempre ottimizzata.

La condivisione avviene via app Frameo (Android e iOS): puoi inviare foto e video fino a 15 secondi senza costi di abbonamento, sfruttando anche impostazioni come slideshow, timer, zoom e ritaglio e modalità sleep. La sicurezza è gestita tramite Secure Device Grid con comunicazioni crittografate end‑to‑end e senza archiviazione delle foto da parte del servizio.

Sul fronte memoria, trovi 32 GB integrati (fino a circa 40.000 foto da 300 KB) e supporto a schede SD fino a 32 GB. Non mancano funzioni multimediali (musica, video, foto), calendario, orologio e accensione/spegnimento automatico. Le dimensioni sono 27 x 18 x 2,51 cm per 760 g. Un’idea regalo perfetta per molte occasioni, elegante e adatta a diversi ambienti domestici e professionali.

