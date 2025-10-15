Libero
OFFERTE

Amazon, in offerta la cornice digitale WiFi con touchscreen 10,1’’

Display IPS touch 10,1", app Frameo e 32 GB: la cornice digitale della UCMDA è oggi in offerta con sconto del 44%. Scopri come condividere i tuoi ricordi in un attimo

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon, in offerta la cornice digitale WiFi con touchscreen 10,1’’ Amazon

Se stai cercando una cornice digitale WiFi pratica e intuitiva, questa offerta sulla cornice digitale WiFi della UCMDA  è da cogliere al volo: parliamo di uno sconto del 44% che rende l’acquisto particolarmente allettante.

Oltre a essere bella da vedere in casa o in ufficio, è la classica soluzione che tutti apprezzano: condivisioni veloci, gestione comoda dei contenuti e una resa video positiva. In breve, una proposta che punta su accessibilità e comodità, ideale per mantenere vivi i ricordi con parenti e amici in modo semplice e immediato.

UCMDA Cornice Digitale WiFi

UCMDA Cornice Digitale WiFi

50,34 €89,99 € -39,65 € (44%)

Inoltre, su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

UCMDA Cornice Digitale WiFi: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta attuale porta la cornice digitale WiFi della UCMDA a 50,34€ con uno sconto del 44%. In pratica, il taglio di prezzo si traduce in un risparmio di circa 40 euro rispetto al listino. Un posizionamento davvero competitivo per una cornice con schermo touch, condivisione tramite app dedicata e memoria interna capiente.

A questa cifra è difficile trovare alternative che combinino display IPS, gestione smart e un ecosistema di condivisione così immediato. Un valore che la rende particolarmente interessante per chi desidera un prodotto pronto all’uso per foto e brevi video condivisi in tempo reale.

UCMDA Cornice Digitale WiFi

UCMDA Cornice Digitale WiFi

50,34 €89,99 € -39,65 € (44%)

UCMDA Cornice Digitale WiFi: le caratteristiche tecniche

Il cuore della UCMDA Cornice Digitale WiFi è il display IPS touch da 10,1 pollici con risoluzione 1280×800, impreziosito da un sensore di luminosità che regola automaticamente lo schermo. La rotazione automatica consente di visualizzare scatti in verticale e orizzontale, con un’esperienza sempre ottimizzata.

La condivisione avviene via app Frameo (Android e iOS): puoi inviare foto e video fino a 15 secondi senza costi di abbonamento, sfruttando anche impostazioni come slideshow, timer, zoom e ritaglio e modalità sleep. La sicurezza è gestita tramite Secure Device Grid con comunicazioni crittografate end‑to‑end e senza archiviazione delle foto da parte del servizio.

Sul fronte memoria, trovi 32 GB integrati (fino a circa 40.000 foto da 300 KB) e supporto a schede SD fino a 32 GB. Non mancano funzioni multimediali (musica, video, foto), calendario, orologio e accensione/spegnimento automatico. Le dimensioni sono 27 x 18 x 2,51 cm per 760 g. Un’idea regalo perfetta per molte occasioni, elegante e adatta a diversi ambienti domestici e professionali.

UCMDA Cornice Digitale WiFi

UCMDA Cornice Digitale WiFi

50,34 €89,99 € -39,65 € (44%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

De Clementi Mobility

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963