Amazon, imperdibile sconto sul frullatore portatile: costa meno di 50€

Frullatore portatile senza fili da 530 ml, lame in acciaio che tritano ghiaccio, ricarica USB-C e accessori inclusi. Promo con sconto del 35%, costa meno di 50€

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Amazon, imperdibile sconto sul frullatore portatile: costa meno di 50€ Amazon

Se cerchi un frullatore portatile pratico e potente, Ninja Blast è oggi in offerta con un sconto del 35%. Compatto e silenzioso, è pensato per smoothie, bevande proteiche e drink ghiacciati da preparare e gustare ovunque grazie al design senza fili. Le lame in acciaio lavorano con decisione, offrendo risultati omogenei e una comodità d’uso che ti accompagna a casa, al lavoro o in palestra.

La praticità è il suo punto forte: frulli e bevi dallo stesso contenitore con coperchio anti-perdita, porti tutto con te e ricarichi via USB-C. La capacità da 530 ml consente di preparare porzioni generose, mentre la pulizia risulta semplice grazie ai componenti lavabili in lavastoviglie.

Ninja Blast

Ninja Blast

38,99 €59,99 € -21,00 € (35%)

Ninja Blast: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione interessante su Ninja Blast: il frullatore portatile scende a 38,99€ con sconto del 35%. Considerando il ribasso, il risparmio è di circa 21€ rispetto al prezzo di partenza. Un ottimo punto d’ingresso per chi desidera un modello tascabile ma concreto per smoothie e bevande fredde.

Per approfittare dell’offerta, visita la pagina prodotto su Amazon e verifica la disponibilità aggiornata: la promo è attiva al momento e conviene approfittarne subito per non rischiare di perderla.

Ninja Blast: le caratteristiche tecniche

Ninja Blast è un mini frullatore senza fili ad alte prestazioni: le lame BlastBlade in acciaio inox trattano ghiaccio e frutta congelata, garantendo bevande vellutate e omogenee. È il frullatore più compatto e silenzioso di Ninja, ideale quando vuoi preparare shake e smoothie al volo, anche fuori casa.

La tazza da 530 ml (riempimento max 470 ml) è dotata di coperchio easy‑open anti‑perdita con beccuccio e manico per il trasporto. Tazza e coperchio sono lavabili in lavastoviglie, per una pulizia rapida. Il peso è di 790 g e le dimensioni sono 27 x 9 x 8,5 cm, così da occupare poco spazio nello zaino o in cucina.

La batteria ricaricabile via USB‑C assicura più di 10 cicli di frullatura per carica, con autonomia fino a 2 ore; una ricarica completa richiede circa 2 ore. In confezione trovi: base ricaricabile USB‑C, tazza, coperchio anti‑perdita, coprilama e copri tazza, cavo USB‑C e guida ricette. Modello BC151EUNV, colore Blu Denim, 1 velocità, materiali senza BPA.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

L'Ufficio

