Amazon, idropulsore dentale per l’igiene quotidiana al minimo storico

Cerchi un idropulsore dentale portatile pratico ed efficace per l’uso quotidiano? Il RUMFFLYE Idropulsore Dentale Portatile è in offerta con uno sconto del 42% e rappresenta una soluzione comoda per migliorare la pulizia interdentale. Il dispositivo si distingue per la buona potenza unita a delicatezza sulle gengive, un serbatoio da 300 ml capiente e una batteria dalla durata convincente. È semplice da usare e risulta complessivamente molto efficace nella routine di igiene orale. Puoi approfittare della promo su Amazon da questo link diretto.

RUMFFLYE Idropulsore Dentale Portatile: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione interessante su Amazon per il RUMFFLYE Idropulsore Dentale Portatile, oggi in offerta a 24,99€ con -42%. In termini pratici, il taglio di prezzo si traduce in un risparmio di circa 18€ rispetto al prezzo originario stimato. Per acquistarlo approfittando della promo puoi utilizzare il link diretto ad Amazon. Seleziona il prodotto e completa l’ordine finché la scontistica risulta attiva.

RUMFFLYE Idropulsore Dentale Portatile: le caratteristiche tecniche

Progettato con il supporto di esperti del settore, questo water flosser utilizza un getto d’acqua ultra-fine da 0,6 mm con 1000–1500 impulsi/min e pressione regolabile tra 20–130 PSI. Offre 4 modalità di pulizia e 12 livelli di intensità, adatti sia a gengive sensibili e apparecchi ortodontici, sia a un’igiene profonda.

La ricarica è sicura grazie alla porta aggiornata a forma di "8" e alla compatibilità con power bank, PC e caricabatterie da auto. Certificato IPX7, si usa senza problemi sotto la doccia. La batteria agli ioni di litio si ricarica in circa 3 ore, offre fino a 60 utilizzi con una carica e mantiene la rumorosità sotto i 55 dB.

Il serbatoio trasparente da 300 ml assicura oltre 120 secondi di uso continuo con apertura ampia per la pulizia. Non mancano memoria intelligente dell’ultima pressione e timer da 2 minuti per un uso corretto. Il design ergonomico con comando a un tasto garantisce praticità e presa salda.

In confezione trovi 5 testine rotanti a 360°: due standard, una per ortodonzia, una parodontale e un nettalingua, per una pulizia completa e personalizzata. Dati tecnici: Marca RUMFFLYE, modello FC5570, dimensioni 8,3 × 8,3 × 23,5 cm, peso 329 g.

