Amazon Black Friday 2025, ritorna la settimana di offerte più attesa dell'anno

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Torna la settimana del Black Friday di Amazon e quest’anno apre anche a Roma la Amazon Black Friday Domus, un’esperienza sensoriale dedicata a shopping e cultura

Amazon

In sintesi

La settimana del Black Friday di Amazon si terrà dal 20 novembre al 1° dicembre 2025 con migliaia di prodotti scontati in tutte le categorie.

Per la prima volta, Amazon lancia la “Black Friday Domus” a Roma, un’installazione gratuita e immersiva aperta al pubblico dal 25 al 30 novembre.

All’interno della Domus, ci sarà anche un Caffè Letterario con incontri gratuiti con autori e personaggi di spicco in programma dal 27 al 30 novembre.

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per gli amanti dello shopping online: la settimana del Black Friday di Amazon, un evento con migliaia di prodotti in offerta e sconti su tutte le categorie, dall’elettronica alla moda.

Ma quest’anno l’esperienza sarà ancora più immersiva e per la prima volta, Amazon porta il Black Friday nel cuore di Roma, inaugurando la Amazon Black Friday Domus, una struttura esperienziale dove tecnologia, cultura e innovazione si fondono, offrendo ai visitatori un percorso multisensoriale tra aree tematiche dedicate all’intelligenza artificiale, al Made in Italy, alla bellezza e alla musica, con incontri letterari e attività esclusive.

Black Friday di Amazon, le date dell’evento

Torna come ogni anno la settimana del Black Friday di Amazon, in programma dal 20 novembre al 1° dicembre 2025, che offrirà agli utenti dalla piattaforma migliaia di prodotti a prezzi scontati.

Ma quest’anno l’esperienza di acquisto non sarà limiterà al mondo digitale e il colosso dell’e-commerce inaugurerà anche la Amazon Black Friday Domus, nata per essere un punto di incontro tra shopping, innovazione e cultura.

Dal 25 al 30 novembre, infatti, a Roma in via del Babuino 81, sarà installata una struttura che celebrerà la stagione degli sconti più attesa dell’anno, offrendo ai visitatori una selezione di prodotti in promozione e diverse aree tematiche dedicate all’esperienza d’acquisto, al Made in Italy e al benessere.

Questa installazione nasce come uno spazio immersivo dove gli utenti possono fare shopping ed esplorare i servizi digitali che in questi ultimi 15 anni di Amazon Italia hanno rivoluzionato il mondo dello shopping online nel nostro Paese, cogliendo l’occasione per trovare idee regalo per Natale.

Amazon Black Friday Domus, la novità del Black Friday 2025

Oltre a moltissimi prodotti in offerta, tra i protagonisti della Domus di Amazon spiccano sicuramente le aree più rappresentative dell’ecosistema del colosso dell’e-commerce:

Esperienza d’acquisto e innovazione è un’area dove provare in anteprima strumenti come Rufus, l’assistente AI per lo shopping, e Amazon Lens, utile per trovare prodotti scattando una foto. Presenti anche le funzioni Virtual Try-On e PartyRock, che mostrano le potenzialità dell’intelligenza artificiale nel settore dell’e-commerce.

Idee regalo per tutte le tasche una speciale sezione della domus dedicata alle idee regalo suddivise per fascia di prezzo.

Area Beauty con L’Oréal, un percorso in tre tappe, tra analisi personalizzate della pelle con Biotherm BIOSCAN, make-up express e trattamenti capelli con i brand professionali del gruppo L’Oréal.

Spazio Made in Italy, lìarea dedicata alle eccellenze artigianali italiane, con degustazioni dei prodotti tipici romani firmati Il Gustonline e una selezione di articoli delle PMI italiane presenti su amazon.it/madeinitaly.

La spesa su Amazon.it è una sezione che riproduce il cortile di una Domus romana, dedicata ai servizi di consegna come Amazon Fresh e Cortilia, con promozioni speciali e iniziative solidali come la Colletta Alimentare.

Amazon Music e Marco Mengoni, un’area immersiva dedicata a Amazon Music e al nuovo brano natalizio di Marco Mengoni, Coming Home (Amazon Music Original), colonna sonora ufficiale delle festività 2025.

La Amazon Black Friday Domus sarà aperta gratuitamente al pubblico dal 25 al 30 novembre, con i seguenti:

Martedì 25 novembre: dalle 15:00 alle 20:00

Mercoledì 26 novembre: dalle 11:00 alle 18:00

Giovedì 27 novembre: dalle 11:00 alle 20:00

Venerdì 28 novembre: dalle 11:00 alle 20:00

Sabato 29 novembre: dalle 11:00 alle 20:00

Domenica 30 novembre: dalle 11:00 alle 20:00

Chi desidera evitare le code potrà usufruire dell’ingresso prioritario salta fila, mostrando la schermata dell’app Telepass o la conferma d’ordine del nuovo dispositivo Grab&Go.

Il Caffè Letterario del Black Friday

Oltre allo shopping e ai percorsi della Domus, Amazon, all’interno della struttura ci sarà anche uno spazio alla cultura con il Caffè Letterario, dove si alterneranno incontri totalmente gratuiti con autori e personaggi del mondo editoriale.

Gli appuntamenti in programma: