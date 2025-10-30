Amazon, grande risparmio sul tablet completo con tastiera e penna

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Kit completo con tastiera, penna e mouse, display 11'' 90Hz, 32GB RAM e 256GB, batteria 8000mAh, 4G LTE e Widevine L1: scopri l’offerta DOOGEE su Amazon

Amazon

L’offerta su Amazon per DOOGEE Tab G6+ è particolarmente interessante: parliamo di uno sconto del 33% accessibile tramite link diretto. Il dispositivo si presenta come una soluzione completa e pronta all’uso, con dotazione ricca di accessori e un’esperienza d’uso fluida che coniuga intrattenimento e produttività in mobilità.

Lo schermo da 11 pollici è ideale per film, lavoro e navigazione, mentre l’autonomia consente di coprire l’intera giornata d’utilizzo. La presenza di connettività con SIM e GPS amplia gli scenari d’impiego fuori casa, e il comparto fotografico è adatto a videochiamate e attività quotidiane. Nel complesso, un pacchetto che offre un rapporto qualità/dotazione davvero competitivo.

DOOGEE Tab G6+

DOOGEE Tab G6+: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il DOOGEE Tab G6+ è in offerta a 199,98€ con sconto del 33%. Tradotto in numeri, il risparmio è di circa 100 euro rispetto al prezzo di riferimento. Un valore che rende il tablet particolarmente competitivo nella sua fascia, specie considerando la ricca dotazione e l’attenzione alla produttività. Se cerchi un tablet polivalente, pronto per studio, lavoro leggero e svago, questa promozione mette sul piatto un pacchetto completo a un prezzo aggressivo.

DOOGEE Tab G6+

DOOGEE Tab G6+: le caratteristiche tecniche

Alla base troviamo Android 16 e il processore Unisoc T7280 Octa Core fino a 2,2 GHz, per un utilizzo scorrevole tra app, streaming e produttività. La memoria è uno dei punti di forza: 32GB (8+24) di RAM e 256GB di archiviazione, con espansione tramite TF fino a 2TB, così da gestire multitasking e contenuti senza pensieri.

Il display 11" FHD+ (1920×1200) IPS a 90Hz garantisce scorrimenti fluidi e una resa adatta a film e social. La certificazione Widevine L1 abilita lo streaming in alta qualità, mentre la dotazione orientata alla produttività include tastiera, pennino, mouse, oltre alla compatibilità OTG. Presenti anche Face ID, Dual SIM con 4G LTE e 5G WiFi, più GPS per l’uso in mobilità.

La batteria da 8000mAh con ricarica 18W permette di coprire la giornata e si ripristina rapidamente (circa il 50% in mezz’ora). Il comparto fotocamere comprende un sensore posteriore da 13MP e una frontale da 5MP, sufficienti per videochiamate e scansioni al volo.

DOOGEE Tab G6+