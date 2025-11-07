Amazon, grande risparmio sul monopattino elettrico Segway-Ninebot

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Se stai valutando un monopattino elettrico solido e comodo per gli spostamenti quotidiani, l’offerta su Segway-Ninebot Max G2E è da considerare: parliamo di uno sconto del 31%. Per approfittarne subito, ecco il link diretto all’offerta.

Il modello si distingue per la stabilità anche su fondi sconnessi e per un comfort che mette d’accordo chi deve attraversare la città ogni giorno. La spinta è energica in salita, la guida resta precisa e l’autonomia è consistente. Qualche compromesso c’è: il peso si fa sentire nei trasporti a mano e l’illuminazione frontale non è tra le più incisive, ma nell’uso urbano quotidiano convince per robustezza e scorrevolezza.

Segway-Ninebot Max G2E: prezzo, offerta e sconto Amazon

In questo momento il Segway-Ninebot Max G2E è proposto a 549,00€ con uno sconto del 31%. In pratica, il risparmio è di circa 250 euro rispetto al prezzo di listino. Un’occasione interessante per mettere le mani su un e-scooter di fascia alta pensato per tragitti medio-lunghi, con dotazioni che puntano su comfort e sicurezza.

Segway-Ninebot Max G2E: le caratteristiche tecniche

Il Max G2E offre fino a 70 km di autonomia (tecnologia RideyLONG) e una velocità massima di 25 km/h. Il motore ha potenza nominale di 450W, alimentato da una batteria da 551 Wh, per una marcia pronta e fluida anche su percorsi cittadini impegnativi. A bordo c’è il controllo di trazione (TCS) per limitare le perdite di aderenza.

Il comfort è un punto chiave: trovi sospensione anteriore idraulica e posteriore a molla, insieme a pneumatici da 10 pollici autoriparanti che assorbono buche e pavé. La sicurezza è affidata al doppio sistema frenante con freni su entrambe le ruote, mentre indicatori di direzione, cicalino e luci (anteriori bianche/gialle e posteriori rosse) aumentano la visibilità.

Completano la dotazione il display LED da 5", la pedana larga e il caricatore integrato (basta collegare il cavo alla presa). È compatibile con Apple Find My, utile per localizzare il veicolo. Il telaio è in metallo, supporta fino a 120 kg e il peso del monopattino è di 29 kg. In confezione: Ninebot KickScooter Max G2E, caricabatterie e manuale.

