Sconto esagerato per gli smart TV Amazon: costano la metà

A guardare i prezzi dei Fire TV Omni QLED si fa fatica a credere che il colosso del commercio elettronico non abbia voluto fare un regalo anticipato a tutti i suoi iscritti. Caratterizzati da specifiche di alto livello, garantiscono un’esperienza video e audio che non teme paragoni.

Il pannello QLED mostra oltre un miliardo di sfumature di colore, con colori vividi e brillanti capaci di regalare immagini mai così realistiche. L’esperienza d’ascolto immersiva ti catapulta immediatamente al centro dell’azione: sarà come essere in una sala cinematografica.

Oggi, come accennato, puoi acquistarli al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (livello raggiunto solamente nei giorni della Settimana del Black Friday di fine novembre). Una promo doppiamente conveniente: non solo risparmi centinaia di euro sul prezzo consigliato dal colosso del commercio elettronico, ma puoi scegliere di pagare anche a rate a tasso zero e senza spese di istruttoria.

La promozione garantita oggi dal colosso del commercio elettronico è di quelle a cui è difficile resistere. Non solo potrai approfittare di un prezzo mai così basso, ma potrai anche scegliere di pagare a rate senza oneri aggiuntivi (tasso zero vero e nessuna spesa per la pratica istruttoria). Ma procediamo con ordine.

Il modello da 43 pollici è disponibile con uno sconto del 52% e lo paghi 289,99 euro anziché 599,99 euro: il risparmio è di ben 310 euro. Gli iscritti ad Amazon Prime possono optare per il pagamento a rate a tasso zero: il Fire TV Omni QLED da 43 pollici ti costerà 58 euro al mese per cinque mesi.

Il modello da 50 pollici può essere tuo con un ribasso del 50%: lo paghi 349,99 euro anziché 700 euro come da prezzo suggerito. Scegliendo il pagamento rateale, l’apparecchio diventa ancora più conveniente: il Fire TV Omni QLED da 50 pollici costa 70 euro al mese per cinque mesi.

L’apparecchio da 55 pollici, infine, è scontato del 50% e costa 399,99 euro anziché 800 euro: risparmi esattamente 400 euro. Se sei iscritto ad Amazon Prime puoi optare per il pagamento a rate a tasso zero: il Fire TV Omni QLED costa 80 euro al mese per cinque mesi.

Amazon Fire TV Omni QLED scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

I Fire TV Omni QLED rappresentano il vertice dell’esperienza Fire TV, fondendo una qualità d’immagine spettacolare con funzionalità smart all’avanguardia. Al centro di questi modelli c’è il pannello QLED (Quantum Dot), che garantisce colori vivaci, precisione cromatica eccezionale e una luminosità superiore. Questa tecnologia è abbinata all’HDR dinamico (come Dolby Vision IQ/HDR10+ Adaptive), che ottimizza la luminosità e il contrasto scena per scena in base alle condizioni di luce ambientale, assicurando neri profondi e dettagli cristallini in ogni momento, sia nelle scene più scure che in quelle più luminose.

L’esperienza è ulteriormente arricchita da funzionalità come la calibrazione automatica dei colori (Auto Low Latency Mode – ALLM) per i gamer e il supporto per un audio immersivo, rendendo questi televisori una soluzione completa e sofisticata per ogni esigenza di intrattenimento domestico.

La funzionalità smart è gestita nativamente dal sistema operativo Fire TV, fornendo accesso immediato a migliaia di app, servizi di streaming e canali in diretta. La vera innovazione risiede però nell’integrazione del controllo vocale a mani libere con Alexa ("far-field"). Grazie ai microfoni integrati, gli utenti possono accendere il TV, cercare contenuti, cambiare ingressi o persino controllare dispositivi smart home compatibili, semplicemente parlando al televisore, senza la necessità di un telecomando. Il televisore risponde istantaneamente, trasformandosi in un hub centrale per l’intrattenimento e la casa intelligente.

Infine, gli Omni QLED non sono solo schermi per la visione, ma veri e propri complementi d’arredo interattivi. La Modalità Ambient permette al televisore di visualizzare opere d’arte, fotografie o informazioni utili quando non viene utilizzato attivamente, sfumando il confine tra tecnologia e design d’interni.

