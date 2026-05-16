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Smart TV Amazon a prezzo stracciato: offerta del giorno

Gli apparecchi del colosso del commercio elettronico sono disponibili con un'offerta irrinunciabile: prezzo a picco e pagamento a rate a tasso zero.

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Amazon Fire TV Serie 4 Amazon

Nessun compromesso sul fronte della qualità video e audio (e dell’intrattenimento) nonostante un prezzo che potrebbe far pensare ad altro. Gli smart TV Amazon Ember Serie 4 sfruttano il meglio delle tecnologia per garantirti un’esperienza visiva di altissimo livello, con immagini dettagliate e colori vividi e realistici. E grazie alla piattaforma Fire TV, avrai accesso immediato a migliaia di serie TV, film e programmi per passare le tue serate in casa in compagnia dei tuoi attori preferiti. E con l’offerta top che trovi oggi su Amazon, sono più convenienti che mai: il prezzo crolla al minimo storico facendoti risparmiare anche più di 300 euro.

Amazon Ember Serie 4 smart TV 55 pollici

Amazon Ember Serie 4 smart TV 55 pollici

379,99 €699,99 € -320,00 € (46%)

Amazon Ember Serie 4 smart TV 50 pollici

Amazon Ember Serie 4 smart TV 50 pollici

339,99 €599,99 € -260,00 € (43%)

Amazon Ember Serie 4 smart TV 43 pollici

Amazon Ember Serie 4 smart TV 43 pollici

289,99 €499,99 € -210,00 € (42%)

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Gli smart TV Amazon a tasso zero: sconto, rate e prezzo finale

Prezzi a picco e pagamento a rate senza oneri aggiuntivi: questa la "coppia vincente" che Amazon ti garantisce se acquisti gli smart TV Ember Serie 4 oggi. Tutti e tre i modelli (43 pollici, 50 pollici e 55 pollici) sono infatti disponibili al prezzo più basso e possono essere pagati in rate mensile a tasso zero vero.

Il modello da 43 pollici lo paghi 289,99 euro anziché 499,99 euro come da listino grazie allo sconto del 42% garantito da Amazon. E optando per il pagamento a rate ti costa solo 58 euro al mese per cinque mesi.

La versione con schermo da 50 pollici è al minimo storico con lo sconto del 42%: lo paghi 339,99 euro anziché 599,99 euro come da listino (risparmio superiore ai 250 euro). Scegliendo di pagare a rate, ti costa 68 euro al mese per cinque mesi.

Lo smart TV da 55 pollici è scontato del 46% e lo paghi solamente 379,99 euro anziché 699,99 euro (oltre 300 euro di risparmio in questo caso). E con il pagamento a rate di Amazon, ti costa 76 euro al mese per 5 mesi.

Amazon Ember Serie 4 smart TV 55 pollici

Amazon Ember Serie 4 smart TV 55 pollici

379,99 €699,99 € -320,00 € (46%)

Amazon Ember Serie 4 smart TV 50 pollici

Amazon Ember Serie 4 smart TV 50 pollici

339,99 €599,99 € -260,00 € (43%)

Amazon Ember Serie 4 smart TV 43 pollici

Amazon Ember Serie 4 smart TV 43 pollici

289,99 €499,99 € -210,00 € (42%)

Amazon Ember Serie 4 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Gli smart TV Amazon Fire TV Serie 4 di seconda generazione si caratterizzano come una soluzione ideale per l’intrattenimento domestico quotidiano, offrendo un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Il principale punto di forza risiede nella qualità visiva: grazie alla risoluzione 4K Ultra HD, i televisori restituiscono immagini nitide e ricche di dettagli. L’integrazione dei formati HDR10, HLG e HDR10+ ottimizza dinamicamente il contrasto e la luminosità, garantendo scene scure più profonde e sfumature cromatiche realistiche sia con i film sia con il gaming. E grazie al processore, le immagini saranno ottimizzate automaticamente e in tempo reale, garantendoti così la miglior esperienza visiva indipendentemente dal programma che stai guardando.

Il cuore smart è affidato al sistema operativo Fire OS di Amazon, che mette a disposizione un’interfaccia fluida e l’accesso immediato a migliaia di app, tra cui Prime Video, Netflix e Disney+. Il telecomando vocale Alexa incluso permette di cercare contenuti, controllare la riproduzione e gestire i dispositivi intelligenti della casa semplicemente con la voce. E grazie alla "Modalità ambiente", il tuo smart TV si trasforma in un vero e proprio pezzo d’arredamento mostrando opere d’arte e immagini che potrai selezionare in un vastissimo catalogo.

Sul fronte della connettività, la seconda generazione aggiorna il comparto di rete introducendo il supporto al Wi-Fi 6, che assicura uno streaming in altissima definizione stabile e privo di buffering. Completano la dotazione quattro porte HDMI (tra cui una con supporto eARC per soundbar) e una porta USB, rendendo questa serie versatile e moderna.

Amazon Ember Serie 4 smart TV 55 pollici

Amazon Ember Serie 4 smart TV 55 pollici

379,99 €699,99 € -320,00 € (46%)

Amazon Ember Serie 4 smart TV 50 pollici

Amazon Ember Serie 4 smart TV 50 pollici

339,99 €599,99 € -260,00 € (43%)

Amazon Ember Serie 4 smart TV 43 pollici

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289,99 €499,99 € -210,00 € (42%)
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