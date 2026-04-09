Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Amazon ha annunciato la fine del supporto ad alcuni modelli di Kindle che non riceveranno più aggiornamenti e non potranno più accedere allo store

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Il Kindle, nel corso degli anni, è diventato un dispositivo di riferimento per i lettori. L’ebook reader di Amazon, infatti, ha conquistato tantissimi utenti, fin dal lancio del primo prodotto avvenuto nel 2007.

Dopo aver garantito un supporto costante nel corso degli anni, Amazon ha annunciato un provvedimento che farà storcere il naso ad alcuni utenti ma che non stupisce più di tanto. I modelli di Kindle lanciati tra il 2007 e il 2012, infatti, non saranno più supportati.

Ecco cosa cambierà per chi ancora utilizza un "vecchio" Kindle e cosa bisogna fare per continuare a utilizzare l’ecosistema di Amazon per leggere ebook in modo semplice e conveniente.

Cosa cambia ora

A partire dal 20 maggio 2026, come annunciato da Amazon, arriverà la fine del supporto ai "vecchi" Kindle ovvero a tutti i modelli lanciati nel 2012 o negli anni precedenti.

I lettori continueranno a funzionare, ma non potranno più accedere al Kindle Store per scaricare nuovi ebook e non potranno più essere associati al proprio account Amazon.

La fine del supporto software segna, in ogni caso, un punto di svolta per gli utenti che ancora utilizzano un vecchio Kindle.

Senza più aggiornamenti e senza la possibilità di accedere allo store, infatti, l’utilizzo del reader diventerà molto più complicato.

La soluzione giusta, per tanti, è rappresentata dall’acquisto di un nuovo prodotto, magari scegliendo tra uno dei tanti modelli della gamma attuale.

I dispositivi coinvolti

L’elenco dei Kindle per cui è prevista la fine del supporto software è il seguente:

Kindle originale (2007)

Kindle DX e DX Graphite (2009 e 2010)

Kindle Keyboard (2010)

Kindle 4 (2011)

Kindle Touch (2011)

Kindle 5 (2012)

Kindle Paperwhite 1° generazione (2012)

Kindle Fire 1° generazione (2011)

Kindle Fire 2° generazione (2012)

Kindle Fire HD 7 (2012)

Kindle Fire HD 8.9 (2012)

Per verificare quale modello di Kindle si sta utilizzando è possibile andare in Menu > Impostazioni > Opzioni dispositivo > Info dispositivo. In alternativa, si può accedere al proprio account Amazon via web e poi andare in Account > Dispositivi > I tuoi dispositivi.

Amazon contatterà i possessori di un vecchio Kindle ancora attivo fornendo tutte le informazioni relative alla fine del supporto.

Il momento giusto per acquistare un nuovo Kindle?

Gli utenti che hanno un vecchio Kindle hanno poco più di un mese di tempo per valutare il da farsi. La soluzione giusta può essere rappresentata dall’acquisto di un nuovo Kindle, con Amazon che negli ultimi anni ha aggiornato la sua gamma con tanti prodotti molto interessanti, con anche la possibilità di sfruttare un assistente AI.

Ricordiamo che la gamma Kindle è stata aggiornata nel 2024 con l’arrivo di diversi prodotti in grado di soddisfare appieno tutte le esigenze degli utenti. Il modello "base" di Kindle è acquistabile su Amazon con un prezzo di 119 euro e con possibilità di scegliere tra due colorazioni. In alternativa, è possibile puntare su altri prodotti come il Kindle Paperwhite, che costa 169 euro, oppure il Kindle Colorsoft, dal costo di 259 euro.

Tutti sono disponibili direttamente su Amazon e possono essere acquistati tramite il banner riportato qui di sotto.

Kindle

Kindle Paperwhite

Kindle Colorsoft