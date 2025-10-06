Festa delle Offerte Prime, le migliori offerte di oggi con sconti esagerati

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

La Festa delle Offerte Prime è finalmente cominciata. Dalla mezzanotte di oggi 7 ottobre e fino alle ore 23:59 di domani 8 ottobre puoi fare grandissimi affari su un numero sterminato di prodotti. Trovi veramente di tutto, dai prodotti per la pulizia domestica, passando per abbigliamento, gioielli e logicamente i dispositivi tech, da sempre tra i best-seller durante questi eventi di Amazon.

In questo articolo noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato le migliori promo che trovi in queste prime ore della Festa delle Offerte Prime. Abbiamo raccolto le offerte per categoria di prodotti e per ognuna trovi un breve paragrafo con le offerte più interessanti e i banner con tutti gli altri dispositivi in promo. Hai l’imbarazzo della scelta e trovi sicuramente il prodotto più adatto per te. Se non vuoi perderti nemmeno un’offerta, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al nostro canale Telegram dedicato alle offerte: trovi le migliori promo in tempo reale.

Dagli smartphone fino ad arrivare ai prodotti Amazon, ecco le migliori offerte che trovi da oggi 7 ottobre.

OFFERTE FESTA DELLE OFFERTE PRIME 2025

I migliori smartphone

Galaxy S25 Ultra. Uno dei migliori smartphone che puoi acquistare nella Festa delle Offerte Prime . Da oggi trovi il Galaxy S25 Ultra con uno sconto del 33% che fa risparmiare 500 euro su quello di listino . Lo puoi anche pagare a rate . Sulle caratteristiche dello smartphone non c’è nulla da dire: uno dei migliori telefoni Android sul mercato . Schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Elite , quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo. Batteria da 5000 mAh.

. Da oggi trovi il con uno che fa . Lo puoi anche . Sulle caratteristiche dello smartphone non c’è nulla da dire: uno dei . Schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici con risoluzione QHD, processore , quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo. Batteria da 5000 mAh. Redmi Note 14 Pro. Prezzo speciale per il Redmi Note 14 Pro , smartphone medio di gamma tra i più venduti in questi ultimi mesi. Il telefono è in promo con uno sconto del 27% e lo paghi solamente poco più di 200 euro. Scheda tecnica che si basa su uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz , processore MediaTek e una tripla fotocamera posteriore con obiettivo principale da ben 200 megapixel. La fotocamera per i selfie è da 32 megapixel e la batteria da 5500mAh può durare fino a due giorni.

per il , smartphone medio di gamma tra i più venduti in questi ultimi mesi. Il telefono è in con uno e lo Scheda tecnica che si basa su uno con , processore MediaTek e una tripla fotocamera posteriore con La fotocamera per i selfie è da 32 megapixel e la batteria da 5500mAh può durare fino a due giorni. Motorola edge 60. Tra i migliori smartphone per rapporto qualità-prezzo. Da oggi trovi questo telefono Motorola medio di gamma in promo con uno sconto del 39% e al prezzo più basso di sempre. Risparmi ben 150 euro e fai un super affare. La scheda tecnica mostra tutte le potenzialità del dispositivo: schermo da 6,67 pollici pOLED, processore MediaTek di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh.

I migliori smartwatch

Garmin fenix 7 Pro Solar. Offerta imperdibile per lo smartwatch super resistente di Garmin . Solo per la Festa delle Offerte Prime lo trovi al minimo storico con uno sconto esagerato che ti fa risparmiare centinaia di euro e approfitti del minimo storico . Un orologio unico nel suo genere: resiste alle cadute, ai graffi, agli sbalzi di temperatura ed è l’ideale per le tue avventure all’aperto. Monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica con sensori di ultima generazione. Sulla scocca è presente anche una particolare lente che cattura i raggi solari e ricarica la batteria. L’autonomia supera i 30 giorni.

per lo . Solo per la lo trovi al con uno che ti fa risparmiare e approfitti del . Un orologio unico nel suo genere: resiste alle cadute, ai graffi, agli sbalzi di temperatura ed è l’ideale per le tue avventure all’aperto. e dell’attività fisica con sensori di ultima generazione. Sulla scocca è presente anche una particolare lente che cattura i raggi solari e ricarica la batteria. L’autonomia supera i 30 giorni. Apple Watch 10. L’Apple Watch 10 è disponibile in promo speciale su Amazon. Approfitti del minimo storico e risparmi decine di euro su quello di listino. Per un dispositivo uscito sul mercato da circa un mese si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire. Rispetto ai modelli precedenti, le funzioni per la salute e l’allenamento sono state ulteriormente migliorate ed è come avere un trainer sempre al polso.

I migliori smart TV

Smart TV LG QNED da 65 pollici. Un’offerta imperdibile per lo s mart TV LG QNED da 65 pollici . Su Amazon è disponibile con un prezzo in picchiata e uno sconto superiore al 35% . Risparmi più di 400 euro e puoi pagarla in comode 5 rate a tasso zero . Questo TV combina la tecnologia Quantum Dot e NanoCell per colori vividi e una luminosità eccezionale. Con un pannello così grande e una risoluzione 4K, è l’ideale per trasformare il tuo salotto in un vero cinema. Sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

. Su Amazon è disponibile con un e uno sconto . Risparmi più di e puoi pagarla in comode . Questo TV combina la tecnologia e per colori vividi e una luminosità eccezionale. Con un pannello così grande e una risoluzione 4K, è l’ideale per trasformare il tuo salotto in un vero cinema. Sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici. Occasione incredibile per lo smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici, in offerta con uno sconto del 40% e il prezzo scende al minimo storico. Puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. La tecnologia Neo QLED (Mini LED) garantisce un contrasto incredibile, neri profondi e dettagli mozzafiato, perfetta per i film in 4K e il gaming di ultima generazione. Sistema operativo Tizen che ti dà accesso a tutti i tuoi film e serie TV preferiti e ti consiglia cosa vedere in base alle tue preferenze.

I PC e tablet in offerta alla Festa delle Offerte Prime

MacBook Air 13". Un’offerta rara e imperdibile: il MacBook Air 13 pollici (con chip M4) è disponibile con uno sconto di ben 300 euro . Inoltre, lo puoi pagare in comode 5 rate a tasso zero . Portatile ideale per il lavoro e lo studio quotidiano con una scheda tecnica che si basa sul display Liquid Retina da 13,6 pollici, processore M4, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 256 gigabyte. Dimensioni compatte ed è molto leggero.

(con chip M4) è disponibile con uno . Inoltre, lo puoi pagare in comode . Portatile ideale per il lavoro e lo studio quotidiano con una scheda tecnica che si basa sul display Liquid Retina da 13,6 pollici, processore M4, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 256 gigabyte. Dimensioni compatte ed è molto leggero. Galaxy Book 5 Pro. Non perdere l’occasione sul notebook di fascia alta Samsung Galaxy Book5 Pro , disponibile con uno sconto del 31% che ti fa risparmiare centinaia di euro . Questo portatile unisce un design leggero e ultra-sottile a prestazioni elevate, ideale per il multitasking avanzato, la produttività e la creazione di contenuti. Schermo touchscreen da 14 pollici con risoluzione 3K, processore Intel Core Ultra 7 Serie 2, 16 GB di RAM e SSD da 1 terabyte.

, disponibile con uno sconto del che ti fa risparmiare . Questo portatile unisce un design leggero e ultra-sottile a prestazioni elevate, ideale per il multitasking avanzato, la produttività e la creazione di contenuti. Schermo touchscreen da 14 pollici con risoluzione 3K, processore Intel Core Ultra 7 Serie 2, 16 GB di RAM e SSD da 1 terabyte. Galaxy Tab A9. Fai un affare incredibile con il tablet Samsung Galaxy Tab A9, in offerta con uno sconto del 46% e un prezzo in picchiata che lo fa costare meno di 100 euro. Questo tablet è perfetto per l’intrattenimento, la navigazione web e lo studio, grazie al suo display compatto e alla lunga autonomia della batteria. Schermo da 8,7 pollici, batteria che dura tutto il giorno ed è leggerissimo.

Le migliori cuffie Bluetooth

Sennheiser MOMENTUM 4. Un’offerta imperdibile per le cuffie wireless con cancellazione del rumore Sennheiser Momentum 4 , in offerta con uno sconto del 40% che fa crollare il prezzo . Risparmi centinaia di euro . Queste cuffie di alta gamma offrono una qualità audio eccezionale, una cancellazione del rumore adattiva e un’autonomia della batteria che dura per giorni. Sono perfette per gli audiofili, i viaggiatori e per chiunque cerchi un’esperienza d’ascolto senza compromessi. Si collegano con qualsiasi smartphone.

, in offerta con uno sconto del . Risparmi . Queste cuffie di alta gamma offrono una qualità audio eccezionale, una cancellazione del rumore adattiva e un’autonomia della batteria che dura per giorni. Sono perfette per gli audiofili, i viaggiatori e per chiunque cerchi un’esperienza d’ascolto senza compromessi. Si collegano con qualsiasi smartphone. Beats Studio Pro. Altra offerta shock disponibile da oggi su Amazon. Le cuffie wireless over-ear Beats Studio Pro sonodisponibili con uno sconto del 51% e le paghi meno della metà. Queste cuffie di alta qualità offrono un suono potente e bilanciato, una cancellazione attiva del rumore (ANC) migliorata e la modalità Trasparenza per rimanere connessi con l’ambiente circostante. Con un’ottima autonomia e il chip Apple H2, sono perfette per gli utenti iOS e Android.

Le migliori friggitrici ad aria

Moulinex Easy Fry & Grill XXL. La Moulinex Easy Fry & Grill XXL è in offerta con uno sconto del 59% e il suo prezzo crolla al minimo storico . Puoi pagarla in 5 rate a tasso zero . Si tratta di una friggitrice in aria dotata di tante funzioni che ti permette di cucinare tutto quello che vuoi. Puoi friggere ad aria per una cottura salutare oppure di grigliare i tuoi cibi preferiti per un sapore intenso, il tutto con una cestello da 6,5 litri ideale per 4-6 persone.

è in offerta con uno sconto del e il suo prezzo crolla al . Puoi pagarla in . Si tratta di una friggitrice in aria dotata di tante funzioni che ti permette di cucinare tutto quello che vuoi. Puoi friggere ad aria per una cottura salutare oppure di grigliare i tuoi cibi preferiti per un sapore intenso, il tutto con una cestello da 6,5 litri ideale per 4-6 persone. Philips Dual Baket Air Fryer. L’innovativa Philips Dual Basket Air Fryer è in offerta con uno sconto del 39% e raggiunge il suo minimo storico. La sua caratteristica principale è il doppio cestello indipendente, che ti permette di cuocere due piatti diversi (ad esempio pollo e patatine) a temperature e tempi differenti, e di sincronizzarne la cottura per averli pronti esattamente nello stesso momento. Ideale per ottimizzare i tempi in cucina.

I migliori robot aspirapolvere

Ecovacs Deebot T50 Omni. Un’offerta che porta la pulizia al livello successivo: l’ Ecovacs Deebot T50 OMNI è ora disponibile al minimo storico con uno sconto esagerato che ti fa risparmiare più di 300 euro sul prezzo di listino. Puoi pagarlo in comode 5 rate a tasso zero . Questo robot non solo aspira con potenza, ma lava automaticamente i pavimenti con un sistema completo, tornando alla sua stazione per svuotarsi e pulire il mocio da solo. È la massima automazione per la cura della casa.

è ora disponibile al con uno che ti fa risparmiare più di sul prezzo di listino. Puoi pagarlo in comode . Questo robot non solo aspira con potenza, ma con un sistema completo, tornando alla sua stazione per svuotarsi e pulire il mocio da solo. È la massima automazione per la cura della casa. Dyson 360 Vis Nav. Un’occasione spericale per il top di gamma di Dyson: il robot aspirapolvere Dyson 360 Vis Nav è in offerta con uno sconto del 42% e il prezzo è in picchiata. Raggiunge il suo minimo storico e ti fa risparmiare ben 600 euro. Puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. Progettato per un’aspirazione eccezionale, utilizza un sistema di navigazione a 360 gradi per mappare e pulire ogni angolo con intelligenza superiore, garantendo la potenza di aspirazione tipica di Dyson. Non può mancare nella tua cucina.

De’Longhi Perfetto Dinamica Plus. Fai un salto di qualità con la macchina automatica per caffè in chicchi De’Longhi Perfetto Dinamica Plus , in offerta con uno sconto del 31% che ti fa risparmiare ben 300 euro . Puoi pagarla in 5 rate a tasso zero . Questa macchina automatica ti permette di creare un’ampia varietà di bevande a base di caffè e latte con un solo tocco, memorizzando anche le tue preferenze personali. È il top per un caffè da barista a casa.

, in offerta con uno sconto del che ti fa risparmiare ben . Puoi pagarla in . Questa macchina automatica ti permette di creare un’ampia varietà di bevande a base di caffè e latte con un solo tocco, memorizzando anche le tue preferenze personali. È il top per un caffè da barista a casa. Bialetti Gioia. Non perdere la promo per la macchina da caffè a capsule Bialetti Gioia, in promozione con uno sconto del 41% e un prezzo che la fa costare pochissimo. L’offerta include anche 64 capsule per il caffè. Questa macchina unisce la tradizione italiana del caffè con la praticità delle capsule, offrendo un design compatto perfetto per ogni cucina. Per un caffè espresso in pochi secondi e gustoso da gustare.

I prodotti Amazon

Sono da sempre tra i dispositivi più venduti durante gli eventi Amazon e lo saranno anche in questa Festa delle Offerte Prime 2025. Parliamo dei prodotti a marchio Amazon, diventati oramai tantissimi e che risolvono tantissimi problemi nella vita di tutti i giorni. Troviamo ad esempio i Fire TV Stick al minimo storico con sconti fino al 50%, oppure le videocamere di sicurezza Blink con sconti superiori al 50%. Non perdere queste occasioni.

Fire TV Stick 4K. Tra i modelli di Fire TV Stick disponibili in promo è sicuramente il più interessante. Lo trovi con uno sconto del 49% al prezzo più basso di sempre e fai un ottimo affare. Lo colleghi alla presa HDMI del televisore e gli dona dei superpoteri che ti permettono di accedere a funzioni speciali e a tutte le piattaforme di video streaming. Nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa per gestire i dispositivi smart presenti in casa.

disponibili in promo è sicuramente il più interessante. Lo trovi con uno al e fai un ottimo affare. Lo colleghi alla presa HDMI del televisore e gli dona dei superpoteri che ti permettono di accedere a funzioni speciali e a tutte le piattaforme di video streaming. Nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa per gestire i dispositivi smart presenti in casa. Echo Dot. L’hub per rendere la tua abitazione smart. L’ Echo Dot è in offerta su Amazon con uno sconto del 54% e lo paghi meno della metà. Ti aiuta a rendere la casa intelligente e a controllare tutti i dispositivi smart, a partire dalle lampadine e dal termostato. A questo prezzo è da comprare subito.

è in su e lo Ti aiuta a rendere la casa intelligente e a controllare tutti i dispositivi smart, a partire dalle lampadine e dal termostato. A questo prezzo è da comprare subito. Blink Outdoor 4. Ottima occasione per acquistare la nuova Blink Outdoor 4 a un prezzo stracciato. La videocamera di sicurezza per l’esterno è disponibile su Amazon con uno sconto del 55% e la paghi meno della metà. Si monta facilmente e la batteria dura fino a 2 anni. Compatibile con Alexa, assicura immagini in alta risoluzione e ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento anomalo.

Tra le promo trovi anche alcuni dei servizi Amazon più amati: li puoi utilizzare gratis per un periodo abbastanza lungo. Quattro mesi Amazon Music Unlimited, tre mesi ad Audible e tre mesi Amazon Music Unlimited. Non perdere questa occasione.

