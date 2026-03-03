Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Amazon

La primavera è sempre più vicina e, come da tradizione, Amazon non si fa trovare impreparato. Lo store ha appena annunciato l’arrivo della Festa delle Offerte di Primavera 2026, con una settimana di promozioni e sconti a disposizione degli utenti. Andiamo a scoprire tutte le novità annunciate in queste ore e quali sono le date da segnare sul calendario per accedere alle nuove offerte di Amazon.

Le date della Festa delle Offerte di Primavera Amazon 2026

La nuova Festa delle Offerte di Primavera di Amazon durerà un’intera settimana. Gli sconti partiranno dalle 00:00 di martedì 10 marzo e termineranno alle 23:59 di lunedì 16 marzo.

Come sempre, nel corso delle giornate promozionali, saranno disponibili sconti e offerte di vario tipo oltre a iniziative speciali per gli utenti.

Si parte subito

La Festa delle Offerte di Primavera è programmata, quindi, per la prossima settimana, ma sullo store sono già partite alcune promozioni, raggruppate in una pagina dedicata a cui è possibile accedere dal box qui di sotto.

Con le offerte “anticipate” è possibile ottenere diversi vantaggi come:

fino al 25% di sconto su prodotti firmati by Amazon

su prodotti firmati 20 euro di sconto sulla spesa in giornata con Amazon Fresh e con i servizi offerti da Cortilia e Sole365 (per le zone servite)

sulla spesa in giornata con e con i servizi offerti da (per le zone servite) sconti dedicati alla ricca gamma di dispositivi Amazon che comprende altoparlanti intelligenti Echo, gli eReader Kindle, i dispositivi Ring, le telecamere di sicurezza Blink e i router eero

dedicati alla ricca che comprende altoparlanti intelligenti Echo, gli eReader Kindle, i dispositivi Ring, le telecamere di sicurezza Blink e i router eero 10% di extra sconto sui prodotti resi selezionati da Amazon Seconda Mano

Alcune offerte, quindi, sono già partite ed è possibile accedervi subito.

In attesa della partenza di tutte le altre promozioni, fissata per il 10 marzo, è possibile, inoltre, creare una Lista dei desideri, aggiungendo tutti i prodotti che si desidera acquistare.

Amazon propone anche una selezione di offerte personalizzate nelle categorie “Offerte suggerite per te”, “Offerte relative ai prodotti nelle tue liste”, “Offerte 4 stelle e più per te” e “Offerte relative ai prodotti nel tuo carrello”.

>> Accedi qui alle Offerte di Primavera di Amazon <<

Come prepararsi alla Festa di Primavera

In vista della partenza delle offerte, Amazon ricorda anche alcuni strumenti e servizi a disposizione degli utenti che possono “preparsi” al meglio alla nuova settimana di promo:

per migliorare il proprio shopping è possibile affidarsi a Rufus, l’assistente virtuale potenziato dall’IA

l’assistente virtuale potenziato dall’IA con Amazon Lens è possibile cercare i prodotti di proprio interesse semplicemente scattando una foto o caricando uno screenshot per identificare corrispondenze o prodotti simili disponibili su Amazon

è possibile cercare i prodotti di proprio interesse semplicemente scattando una foto o caricando uno screenshot per identificare corrispondenze o prodotti simili disponibili su Amazon sfruttare le opzioni di consegna flessibile , con ritiro presso un Amazon Locker, un Amazon Counter o anche con la scelta del giorno di consegna

, con ritiro presso un Amazon Locker, un Amazon Counter o anche con la scelta del giorno di consegna scegliere lo strumento di pagamento preferito tra il pagamento con carta di credito, il pagamento in contanti con ritiro in un punto vendita autorizzato, addebito sul conto corrente, rateizzazione, Buoni Regalo Amazon.it e BancomatPay

FAQ Quando si svolge la Festa delle Offerte di Primavera 2026? La Festa dura una settimana: dalle 00:00 di martedì 10 marzo alle 23:59 di lunedì 16 marzo. Ci sono promozioni già attive prima dell'inizio? Sì, sono già partite offerte anticipate visibili nella pagina dedicata, con sconti e vantaggi. Quali sconti anticipati sono disponibili? Fino al 25% su prodotti by Amazon, 20€ su Amazon Fresh/Cortilia/Sole365 e sconti su dispositivi Amazon. Cosa offre Amazon Seconda Mano durante la festa? È previsto un 10% di extra sconto su prodotti selezionati in Amazon Second Hand.