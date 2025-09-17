Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Amazon ha svelato le date ufficiali della Festa delle Offerte Prime 2025: ecco quando si svolgeranno gli sconti e come accedere alle promo

Ahyan Stock Studios / Shutterstock.com

In sintesi

Festa delle Offerte Prime: il 7 e l’8 ottobre Amazon proporrà sconti flash, promozioni esclusive e prodotti al minimo storico, in pieno stile Prime Day.

Accesso alle offerte: riservato agli utenti Amazon Prime, ma chi non è ancora iscritto può attivare la prova gratuita di 30 giorni e partecipare senza costi aggiuntivi

Amazon ha annunciato un nuovo evento promozionale: il 7 e l’8 di ottobre, infatti, tornerà la Festa delle Offerte Prime. Si tratta di un’iniziativa che, ricalcando il Prime Day (che si svolge in estate), metterà a disposizione tante promozioni sui prodotti disponibili sullo store. Gli sconti saranno riservati agli utenti Prime ma, grazie alla prova gratuita, saranno, di fatto, accessibili a tutti.

Andiamo a scoprire i dettagli dell’iniziativa. Per attivare subito un mese di prova gratis di Prime, invece, basta premere sul banner qui di soto.

Torna la Festa delle Offerte Prime su Amazon

Nelle giornate del 7 e dell’8 di ottobre, su Amazon, arriveranno tantissime offerte con sconti flash, promozioni esclusive e anche con la possibilità di acquistare prodotti al minimo storico.

La Festa delle Offerte Prime, infatti, garantisce l’accesso a sconti in pieno stile Prime Day e rappresenta il prossimo grande evento in calendario per Amazon (per il Black Friday bisognerà, invece, attendere novembre inoltrato).

Il meccanismo è quello di sempre, con tanti sconti che arricchiranno lo store garantendo agli utenti la possibilità di acquistare prodotti a prezzo ridotto e di risparmiare. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nel corso delle prossime settimane.

In attesa della partenza della Festa delle Offerte Prime, inoltre, Amazon ha annunciato una serie di promo extra come la possibilità di ottenere 3 mesi gratis di Kindle Unlimited (per gli utenti Prime idonee) e sconti sugli eBook Kindle.

Come partecipare all’iniziativa

La Festa delle Offerte Prime sarà accessibile agli utenti Prime. Il servizio è disponibile in Italia con un costo di 4,99 euro al mese oppure di 49,99 euro per un anno, sempre senza alcun obbligo di rinnovo.

Oltre all’accesso agli sconti del Prime Day e della Festa delle Offerte Prime, gli utenti Prime hanno la possibilità di sfruttare diversi vantaggi come Prime Video, Prime Music e molto altro ancora, rendendo l’abbonamento davvero conveniente.

In vista dell’iniziativa di ottobre, è sempre possibile attivare la prova gratuita di 30 giorni (senza alcun vincolo di rinnovo). Attivando oggi la prova gratuita, infatti, sarà possibile sfruttare tutte le offerte in arrivo il 7 e l’8 di ottobre.

Per attivare la prova gratuita basta premere sul banner qui di sotto e seguire la procedura guidata. Chi ha usufruito in passato della promo ha la possibilità di creare un nuovo account e iniziare subito a sfruttare Prime in modo gratuito per un mese.