Amazon Family: arriva il servizio per condividere l'abbonamento a Prime
Con Amazon Family è possibile condividere Prime in modo semplice tra due persone dello stesso nucleo familiare, senza costi aggiuntivi
Amazon Family è il nuovo servizio con cui Amazon permette di condividere molti benefici (ma non tutti) dell’abbonamento Prime con un altro adulto del proprio nucleo familiare, senza dover utilizzare lo stesso account. Il servizio è disponibile da questa settimana in Italia.
Si tratta di un sistema semplice e conveniente per poter condividere Amazon Prime all’interno del proprio nucleo familiare, tra due adulti e senza alcun costo aggiuntivo. Ecco tutti i dettagli in merito al nuovo servizio proposto da Amazon.
Il servizio per condividere Amazon Prime
Con Amazon Family, gli utenti Prime hanno la possibilità di invitare un altro adulto del proprio nucleo familiare a condividere vari benefici Prime.
Tra i vantaggi condivisibili ci sono:
- le consegne rapide e senza costi aggiuntivi
- Prime Video (con pubblicità)
- offerte ed eventi esclusivi come Prime Day e la Festa delle Offerte Prime
- Amazon Music Prime
- Amazon Luna
Non tutti i vantaggi Amazon Prime sono coinvolti dalla condivisione. Prime Photos, ad esempio, continuerà a essere utilizzabile solo dall’account principale.
Il sistema prevede la definizione di un unico metodo di pagamento, per la condivisione dei benefici Prime. Ogni persona mantiene il proprio account Amazon, con la propria cronologia degli ordini e i suggerimenti personalizzati.
I due account, quindi, restano completamente indipendenti, anche per quanto riguarda la sicurezza (non c’è alcuna condivisione di password o codici monouso).
Per quanto riguarda i pagamenti, l’amministratore di Amazon Family sceglierà un metodo di pagamento. Il membro del nucleo familiare vedrà solo alcuni dettagli di pagamento, come le ultime quattro cifre della carta di pagamento, la data di scadenza e l’indirizzo di fatturazione.
Anche i prezzi non cambiano. Amazon Prime continua a essere utilizzabile con un prezzo di 4,99 euro al mese oppure di 49,90 euro per un anno. Per i clienti idonei è prevista una prova gratuita di 30 giorni.
Si tratta, quindi, di un modo semplice e conveniente per avere due account indipendenti con Amazon ma attivare un unico abbonamento in famiglia, evitando il doppio pagamento o la necessità di utilizzare l’account di un’altra persona per fare acquisti.
Come condivdere Prime
Per impostare la condivisione di Prime tramite Amazon Family basta seguire una procedura semplice e veloce. Bisogna accedere ad Amazon ed andare poi su Account e liste, scegliendo l’opzione La tua AmazonFamily.
Qui è possibile gestire i membri, andando su Nuovo e poi su Invia un invito. La procedura è guidata e permette di configurare rapidamente la condivisione dei benefici Prime.
Come sottolineato in precedenza, non ci sono costi aggiuntivi da sostenere per poter completare la condivisione dei benefici Prime, a differenza di altri servizi in abbonamento, come quelli delle piattaforme di streaming, che richiedono un costo extra per la condivisione.