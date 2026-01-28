Amazon Echo Spot: in offerta il bundle smart con intercom per la casa

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Sveglia intelligente con Alexa e Ring Intercom Audio: controlli smart, accesso ospiti e gestione citofono in un bundle oggi in offerta su Amazon.

Occasione interessante su Amazon per il bundle con Amazon Echo Spot e Ring Intercom Audio, pensato per dare una marcia in più alla routine quotidiana e al controllo dell’ingresso di casa. Echo Spot è una sveglia intelligente con Alexa, audio convincente e schermo personalizzabile: mostra a colpo d’occhio ora, meteo e musica, e ti aiuta a gestire luci e dispositivi compatibili in modo immediato. In combinazione con Ring Intercom Audio, puoi parlare con i visitatori e aprire il portone anche quando sei fuori, rendendo l’accesso più semplice e sicuro.

Per scoprire tutti i dettagli dell’offerta visita la pagina Amazon dedicata: vai all’offerta.

Amazon Echo Spot: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il bundle è disponibile su Amazon a 89,99€. Un prezzo competitivo per un pacchetto che unisce la praticità di una sveglia con Alexa e la versatilità di Ring Intercom Audio, così da gestire comunicazioni e aperture del portone direttamente dal telefono.

Con l’app dedicata puoi creare chiavi ospite virtuali, impostare orari per chi deve accedere in precisi momenti (come addetti alle pulizie o caregiver) e revocare l’autorizzazione in qualsiasi istante. Inoltre, tramite Alexa puoi rispondere a mani libere e aprire l’ingresso senza utilizzare lo smartphone, rendendo l’esperienza ancora più comoda.

Amazon Echo Spot: le caratteristiche tecniche

Echo Spot è progettato per stare sul comodino: mostra ora, meteo e titoli dei brani in modo chiaro e offre uno schermo personalizzabile con stili e colori dell’orologio. Oltre ai comandi vocali con Alexa, puoi toccare lo schermo per regolare la luminosità e controllare i dispositivi per la Casa Intelligente compatibili, come le luci, con la massima immediatezza.

Ring Intercom Audio aggiunge una gestione evoluta del citofono: parli con i visitatori grazie all’audio bidirezionale e puoi aprire l’ingresso del palazzo ovunque ti trovi. L’accesso senza chiavi è garantito tramite chiavi virtuali sicure per familiari e ospiti fidati, con la possibilità di programmare fasce orarie e gestire tutto da remoto con un semplice tap.

La protezione dei dati è al centro del progetto: Echo Spot include un pulsante per disattivare i microfoni, mentre l’ecosistema offre più livelli di crittografia e controllo istantaneo dell’accesso per una tranquillità costante. In più, l’integrazione con Alexa consente l’uso a mani libere anche con Ring Intercom Audio, così rispondi e apri il portone con la voce quando hai le mani occupate.