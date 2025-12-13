Recensione nuovi Amazon Echo Show: senza Alexa+, ma c'è altro
Design rinnovato e audio finalmente all'altezza, ma l'intelligenza artificiale promessa non arriverà in Italia prima del 2026
Gli smart display stanno attraversando una fase complicata. Google ha praticamente smesso di aggiornare i suoi Nest Hub, lasciandoli invecchiare senza particolari attenzioni. Apple continua a concentrarsi su HomePod per l’audio di qualità ma sembra poco interessata (per ora) agli schermi intelligenti, nonostante ci stia lavorando da tempo dietro le quinte.
In questo scenario sempre più deserto, Amazon è rimasta l’unica azienda a investire concretamente, lanciando nuovi modelli e sviluppando Alexa Plus, la versione con intelligenza artificiale generativa che dovrebbe portare capacità paragonabili a ChatGPT. Il problema è che parliamo al condizionale, perché in Italia questa evoluzione non è ancora arrivata e non si vedrà prima del 2026, gli ultimi rumors, dicono addirittura nella seconda metà dell’anno.
Il nuovo Echo Show 8 rappresenta per questo motivo un piccolo paradosso: un prodotto migliorato su tutti gli aspetti hardware e software che si può toccare oggi con mano, ma il vero salto tecnologico promesso si vedrà più avanti nel tempo. Una scommessa sul futuro che ti chiede di pagare oggi, che però ha i suoi vantaggi evidenti in termini di hardware e di software.
Amazon Echo Show 8 2025
Abbiamo testato per diverse settimane il nuovo Echo Show 8 nella quotidianità di una casa con diversi dispositivi smart. Il design è completamente rinnovato, l'audio finalmente degno di questo nome e l'interfaccia più fluida e moderna. Tutti miglioramenti tangibili che rendono l'esperienza d'uso decisamente superiore rispetto al modello precedente.
Ma poi c'è l'elefante nella stanza: Alexa funziona esattamente come prima. Niente conversazioni naturali, niente comprensione contestuale avanzata, niente di quella magia promessa dall'intelligenza artificiale. Per chi gestisce una smart home Amazon, resta uno strumento prezioso. Per tutti gli altri, diventa difficile giustificare l'acquisto senza sapere quando (e se) arriverà davvero Alexa Plus.
- Design più moderno ed elegante
- Audio nettamente migliorato
- Interfaccia grafica aggiornata
- Ottima integrazione altri prodotti smart home
- Prestazioni hardware migliorate
- Non c'è Alexa+
- Nessuna copertura meccanica webcam
- Prezzo elevato senza AI
- Serve davvero se si usa la smart home
Amazon ha finalmente capito che uno smart display non deve per forza sembrare un oggetto tecnologico da nascondere. Il nuovo Echo Show 8 abbandona le linee un po' impacciate dei predecessori per abbracciare un'estetica più pulita e contemporanea. La scocca è stata ridisegnata con materiali che trasmettono una sensazione di qualità superiore, e l'insieme risulta armonioso.
Non parliamo di un capolavoro di design industriale che finirà esposto al MoMA, sia chiaro. Ma è un prodotto che puoi tranquillamente lasciare in bella vista su una mensola del soggiorno o sul comodino senza che stoni con l'arredamento. Per Amazon, che negli anni ha sempre privilegiato la funzionalità all'estetica, questo cambio di rotta merita un riconoscimento.
La costruzione è solida, i comandi fisici ben posizionati e accessibili. Rispetto alla versione da 11 pollici, ovviamente le dimensioni sono più contenute e l'ingombro risulta più gestibile. Se lo spazio è un problema, questo Echo Show 8 trova facilmente la sua collocazione senza dominare l'ambiente circostante.
Lo schermo da 8 pollici mantiene la diagonale del modello precedente ma beneficia di un'interfaccia completamente ripensata. I menu sono più intuitivi, le animazioni scorrono in modo fluido, il layout complessivo risulta decisamente più moderno. Amazon ha lavorato sui dettagli: widget personalizzabili, transizioni morbide, una generale sensazione di contemporaneità che nel vecchio modello mancava del tutto.
La velocità di esecuzione è migliorata in modo tangibile. Quando chiedi qualcosa ad Alexa, la risposta arriva più rapidamente, senza quelle microesitazioni che rendevano frustrante l'interazione con i modelli più vecchi. Non sono differenze che ti cambiano la vita, ma quel genere di ottimizzazione che rende l'uso quotidiano più fluido e meno irritante.
Il display si comporta bene anche per la visualizzazione di contenuti video, con colori vividi e luminosità adeguata alla maggior parte delle condizioni ambientali. Non è uno schermo pensato per maratone Netflix sul divano, ma per consultazioni rapide, videochiamate e interazione con Alexa funziona egregiamente. La risoluzione è sufficiente per la dimensione e l'utilizzo previsto.
Se dovessimo indicare l'aspetto in cui questo Echo Show 8 fa la vera differenza rispetto al predecessore, l'audio conquista senza dubbio il primo posto. Amazon ha equipaggiato questo modello con speaker più potenti e meglio tarati, e il risultato si sente immediatamente.
La qualità sonora è migliorata su tutti i fronti: bassi più presenti senza risultare invadenti, medi definiti, alti che non stridono come nei modelli precedenti. Per un dispositivo che deve fare principalmente altro, la resa è decisamente superiore alle aspettative. Certo, non aspettatevi le prestazioni di uno speaker Bluetooth dedicato da 200 euro, ma per ascoltare musica in cucina mentre preparate la cena o seguire un podcast mentre lavorate, la qualità è più che dignitosa.
La differenza con la versione da 11 pollici si nota proprio qui: il modello più grande vanta speaker ancora più potenti e offre una qualità sonora superiore. Se l'audio è una priorità e avete spazio sufficiente, la versione maggiorata merita i soldi in più. Per tutti gli altri, questo Echo Show 8 rappresenta un ottimo compromesso tra prestazioni e ingombro.
La telecamera integrata funziona correttamente per videochiamate e monitoraggio domestico. La qualità è nella media, senza particolari sorprese né delusioni: fa il suo lavoro in modo adeguato. Rispetto a modelli più economici la resa è superiore, ma non ci sono salti tecnologici degni di nota.
Il problema vero riguarda la privacy. Amazon non ha previsto una copertura meccanica per l'obiettivo, optando per un sistema di disattivazione elettronica tramite pulsante. Per molti utenti, soprattutto quelli più attenti alla riservatezza, l'idea di una copertura fisica risulta decisamente più rassicurante. È una scelta discutibile, considerando che molti concorrenti (quando esistevano ancora sul mercato) offrivano questa opzione come standard.
La soluzione fai-da-te esiste: potete sempre applicare un pezzo di nastro adesivo sull'obiettivo quando non lo utilizzate. Ma francamente non è la soluzione più elegante per un prodotto che costa diverse decine di euro e che si propone come tecnologicamente avanzato. Amazon avrebbe potuto fare meglio su questo aspetto.
Ed eccoci al punto dolente della recensione. Alexa funziona esattamente come funzionava prima. Risponde alle domande, controlla i dispositivi compatibili, imposta timer e sveglie, racconta barzellette di dubbio gusto e vi ricorda gli appuntamenti. Fa tutto quello che ci si aspetta da un assistente vocale maturo, ma non fa assolutamente nulla di più.
Negli Stati Uniti, chi acquista un Echo Show 8 ha accesso ad Alexa Plus, la versione potenziata che integra capacità di intelligenza artificiale generativa: conversazioni più naturali, comprensione di contesti complessi, risposte articolate. In Italia? Niente di tutto questo. Alexa Plus arriverà solo all'inizio del 2026, senza che Amazon abbia fornito dettagli precisi su tempi e modalità.
Questo significa che state comprando un dispositivo con l'aspettativa di un futuro aggiornamento che potrebbe trasformarlo, ma di cui non sapete praticamente nulla. È come acquistare un'auto con la promessa che tra qualche mese arriverà un aggiornamento software che la renderà molto più veloce. Forse succederà, forse no, forse arriverà davvero ma non sarà all'altezza delle aspettative generate. L'incertezza non è mai un buon compagno d'acquisto.
Se avete già investito nell'ecosistema di smart home Amazon, con lampadine, termostati, telecamere e altri dispositivi, questo Echo Show 8 rimane uno strumento estremamente utile. La possibilità di controllare tutto da un'unica interfaccia, vedere le telecamere di sicurezza, gestire le routine e coordinare l'automazione domestica rende questo smart display pressoché indispensabile.
L'integrazione con i dispositivi compatibili con Alexa è profonda e funziona generalmente bene, con poche eccezioni legate più ai singoli produttori che ad Amazon. Se la vostra casa è già intelligente, questo Echo Show 8 è un acquisto sensato, soprattutto se state sostituendo un modello più vecchio. I miglioramenti hardware e software giustificano l'upgrade per chi ha già abbracciato questo ecosistema.
Per tutti gli altri, la questione si complica. Senza una casa smart da controllare, l'utilità di questo dispositivo si riduce sensibilmente. Certo, può essere comodo avere un dispositivo che mostra le previsioni del tempo, riproduce musica, imposta timer mentre cucinate e permette videochiamate.
Amazon Echo Show 8 2025
Il nuovo Echo Show 8 è oggettivamente un prodotto migliore del suo predecessore. È più bello, più veloce, suona decisamente meglio e ha un'interfaccia più moderna. Amazon ha fatto i compiti a casa su tutti gli aspetti che poteva migliorare senza stravolgere il concetto di base. Per chi ha una casa smart, resta un hub centrale che coordina tutto e lo fa meglio di come facevano i modelli precedenti.
Per chi ha una casa smart, l'acquisto rimane raccomandabile: il miglioramento rispetto ai modelli precedenti è tangibile e il ruolo di hub centrale è ben svolto. Per chi non ha dispositivi smart da controllare, diventa più difficile consigliarlo senza riserve. Tra pochi mesi potrebbe arrivare Alexa Plus a cambiargli completamente volto, oppure no. L'incertezza è il vero limite di questo prodotto: ottimo oggi per quello che fa, ma venduto anche sulla promessa di quello che farà domani. Ottimo dispositivo, la cui piena potenzialità si vedrà solo in futuro.
