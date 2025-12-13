Conduttore radiofonico, blogger e scrittore. Da anni impegnato nella divulgazione della cultura digitale, è fondatore e Chief editor di MisterGadget.Tech

Gli smart display stanno attraversando una fase complicata. Google ha praticamente smesso di aggiornare i suoi Nest Hub, lasciandoli invecchiare senza particolari attenzioni. Apple continua a concentrarsi su HomePod per l’audio di qualità ma sembra poco interessata (per ora) agli schermi intelligenti, nonostante ci stia lavorando da tempo dietro le quinte.

In questo scenario sempre più deserto, Amazon è rimasta l’unica azienda a investire concretamente, lanciando nuovi modelli e sviluppando Alexa Plus, la versione con intelligenza artificiale generativa che dovrebbe portare capacità paragonabili a ChatGPT. Il problema è che parliamo al condizionale, perché in Italia questa evoluzione non è ancora arrivata e non si vedrà prima del 2026, gli ultimi rumors, dicono addirittura nella seconda metà dell’anno.

Il nuovo Echo Show 8 rappresenta per questo motivo un piccolo paradosso: un prodotto migliorato su tutti gli aspetti hardware e software che si può toccare oggi con mano, ma il vero salto tecnologico promesso si vedrà più avanti nel tempo. Una scommessa sul futuro che ti chiede di pagare oggi, che però ha i suoi vantaggi evidenti in termini di hardware e di software.