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Amazon amplia la gamma Echo con dispositivi per la casa intelligente, tra cui Echo Studio con videocamera, capace di riconoscere oggetti e rispondere alle domande.

La nuova offerta comprende Echo Dot aggiornato, una versione per bambini, la sveglia Echo Time e display intelligenti come Echo Show 16.

Alcuni prodotti sono già disponibili in Italia con prezzi da 104,99 euro; Alexa+ è gratuita durante l’Accesso Anticipato e poi sarà inclusa in Prime.

Alexa+ può riconoscere gli oggetti inquadrati da una videocamera e rispondere alle domande degli utenti in base a ciò che vede. È una delle novità annunciate da Amazon insieme alla nuova gamma di dispositivi Echo, che porta le funzionalità dell’assistente su diversi prodotti per la casa.

Tra i nuovi arrivi ci sono anche una sveglia intelligente e una cornice digitale. In Italia debutta inoltre una versione di Echo Dot pensata per i bambini.

Echo Studio con telecamera: Alexa+ ora può vedere e riconoscere gli oggetti

Una delle novità più interessanti riguarda Echo Studio con telecamera, uno speaker che permette ad Alexa+ di riconoscere gli oggetti mostrati davanti all’obiettivo.

Per esempio, basta inquadrare la scatola di un gioco da tavolo per chiedere all’assistente di spiegarne le regole. Mostrando una confezione alimentare, invece, è possibile ricevere aiuto per riordinare il prodotto.

La videocamera può essere utilizzata anche per controllare la propria abitazione a distanza, attraverso la funzione Live View disponibile nell’app Alexa.

Per quanto riguarda l’audio, rimangono il supporto Dolby Atmos e la tecnologia Advanced Room Adaptation, che adatta automaticamente il suono all’acustica della stanza.

Amazon ha previsto anche alcune funzioni dedicate alla privacy. Un indicatore luminoso segnala quando le immagini vengono trasmesse al cloud, mentre un pulsante permette di disattivare videocamera e microfoni.

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Echo Dot ed Echo Time: Amazon rinnova la casa intelligente

Il nuovo Echo Dot integra per la prima volta un hub per la casa intelligente compatibile con Zigbee e Matter, con supporto anche al protocollo Thread. Grazie alla tecnologia eero, può essere utilizzato anche per estendere la copertura Wi-Fi.

Il processore AZ3 migliora l’elaborazione delle richieste vocali. Amazon dichiara inoltre bassi più potenti del 50% rispetto alla generazione precedente.

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Per i più piccoli arriva in Italia Amazon Kids Echo Dot, una versione dedicata ai bambini che include un anno di Kids+. I genitori possono gestirne le funzionalità.

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Echo Time è invece una sveglia intelligente con display circolare da 3,2 pollici e quadranti personalizzabili. Utilizza la tecnologia Omnisense per rilevare attraverso gli ultrasuoni le fasi di sonno più leggero e scegliere quando far suonare la sveglia, all’interno di una finestra compresa tra 10 e 60 minuti rispetto all’orario impostato.

Il dispositivo non ha videocamere e abbassa automaticamente la luminosità dello schermo durante la notte.

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Echo Show 16 e Alexa Photo Frame: arrivano nuovi schermi intelligenti

Amazon ha presentato anche Echo Show 16, uno smart display da 16 pollici che può essere utilizzato come calendario familiare oppure per controllare i dispositivi della casa intelligente.

Integra Fire TV e una videocamera con inquadratura automatica e visione notturna. Sarà proposta anche una versione con schermo Nanomatte, pensato per ridurre i riflessi.

Tra i prodotti annunciati a livello internazionale troviamo Alexa Photo Frame, una cornice digitale con touchscreen antiriflesso da 10 pollici.

Il dispositivo si collega ad Amazon Photos e utilizza Alexa+ per scegliere automaticamente le fotografie da mostrare, escludendo contenuti come gli screenshot.

Nuovi dispositivi Amazon Echo: prezzi e disponibilità in Italia

Alcuni dei nuovi dispositivi sono già acquistabili su Amazon.it. Echo Dot costa 104,99 euro, mentre la versione Amazon Kids Echo Dot viene proposta a 114,99 euro.

Per Echo Time il prezzo è di 214,99 euro, mentre Echo Studio con telecamera costa 259,99 euro.

Echo Show 16 arriverà prossimamente. Per Alexa Photo Frame, invece, Amazon non ha ancora comunicato la disponibilità sul mercato italiano.

Alexa+ è attualmente disponibile gratuitamente in Italia attraverso il programma di Accesso Anticipato. Al termine di questa fase, l’assistente sarà incluso nell’abbonamento Amazon Prime. Amazon ha recentemente presentato anche i nuovi tablet.

FAQ Che cosa può fare Alexa+ grazie alla videocamera di Echo Studio? Può riconoscere gli oggetti inquadrati e rispondere a domande su ciò che vede, per esempio spiegando le regole di un gioco o aiutando a riordinare un prodotto. Come si può usare Echo Studio per controllare casa a distanza? La funzione Live View nell’app Alexa consente di vedere l’abitazione attraverso la videocamera dello speaker. Un indicatore luminoso segnala quando le immagini vengono trasmesse al cloud. Quali novità porta il nuovo Echo Dot? Integra un hub compatibile con Zigbee, Matter e Thread e può estendere la copertura Wi-Fi grazie alla tecnologia eero. Il processore AZ3 migliora le richieste vocali e i bassi sono più potenti del 50%. Come funziona la sveglia Echo Time? Usa ultrasuoni per rilevare le fasi di sonno più leggero e scegliere quando suonare, entro una finestra di 10-60 minuti dall’orario impostato. Di notte abbassa la luminosità e non ha videocamere. Quanto costano i nuovi dispositivi Echo in Italia? Echo Dot costa 104,99 euro, Amazon Kids Echo Dot 114,99 euro, Echo Time 214,99 euro ed Echo Studio con telecamera 259,99 euro. Echo Show 16 arriverà prossimamente.