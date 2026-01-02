Amazon, ecco l’aspirapolvere potente cordless che costa meno di 100€

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

C’è un’occasione che farà felici quanti cercano una scopa elettrica senza fili pratica e versatile a un prezzo davvero vantaggioso. Su Amazon è in promo la Vastorm Aspirapolvere Senza Fili con un sconto del 70%. È un modello che punta su leggerezza, maneggevolezza e buona potenza di aspirazione, ideale per pavimenti e tappeti e comoda nella vita di tutti i giorni, con un’autonomia sufficiente a coprire le pulizie di casa e un design moderno. Per scoprire tutti i dettagli e approfittare dell’offerta ecco il link diretto.

Vastorm Aspirapolvere Senza Fili: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta sul Vastorm Aspirapolvere Senza Fili è particolarmente aggressiva: il prezzo scende a 99,99€ con un taglio del 70%. Tradotto in numeri, significa un risparmio di circa 233€ rispetto al prezzo di riferimento. Un affare per chi desidera una scopa elettrica completa e orientata alla praticità quotidiana, con un pacchetto di funzionalità che copre al meglio le pulizie di casa.

Vastorm Aspirapolvere Senza Fili: le caratteristiche tecniche

La proposta Vastorm punta su equilibrio tra potenza e comodità. Il motore da 150W eroga fino a 20KPa di aspirazione, con due modalità selezionabili per adattarsi a differenti superfici e livelli di sporco. La spazzola motorizzata adotta un rullo a forma di V che convoglia meglio polvere e detriti rispetto ai rulli tradizionali, mentre le luci LED sulla testa aiutano a individuare lo sporco negli angoli più bui.

Il sistema di filtrazione HEPA a 5 stadi completamente sigillato trattiene oltre il 99,99% di polveri e allergeni, ed è supportato da due filtri a spugna inclusi, così da mantenere efficiente l’aspirazione nel tempo. L’autonomia raggiunge fino a 40 minuti in modalità standard (circa 20 minuti alla massima potenza), grazie alla batteria da 2200 mAh, con ricarica completa in 4–5 ore.

La struttura 6 in 1 permette di trasformarla rapidamente per la pulizia di pavimenti, tappeti, scale e tende, mentre il tubo flessibile facilita l’accesso sotto letti e divani senza spostare i mobili. Tra le caratteristiche distintive spiccano il design senza fili e senza sacco, la leggerezza, la possibilità di montaggio a parete per riporre corpo macchina e accessori, e l’attenzione ai peli di animali domestici. Una soluzione completa per chi cerca praticità e pulizia profonda in un unico dispositivo.

