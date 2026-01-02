Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Dal 20 gennaio 2026, Amazon consentirà agli autori di pubblicare e-book senza DRM anche nei formati EPUB e PDF. Una scelta che apre ai formati standard e ridisegna l’equilibrio dell’ecosistema Kindle tra tutela del diritto d’autore e libertà per i lettori.

Amazon ha annunciato una novità per il suo servizio di self-publishing Kindle Direct Publishing: dal 20 gennaio 2026, gli ebook pubblicati senza DRM potranno essere scaricati anche nei formati EPUB e PDF, oltre al tradizionale formato Kindle. Ecco come funziona.

Cos’è il DRM?

Nel mondo dei contenuti digitali, il concetto di proprietà è diventato sempre più sfumato. Il DRM, acronimo di Digital Rights Management, è un sistema pensato per tutelare il diritto d’autore. Si tratta di un insieme di tecnologie che regolano le modalità di utilizzo di un contenuto digitale dopo l’acquisto.

Il DRM non riguarda il pagamento, ma ciò che l’utente può fare con il file una volta ottenuto: può impedire la copia, limitare la condivisione, vincolare il contenuto a uno specifico account o dispositivo e bloccare la conversione di formato e la creazione di backup.

DRM, le novità nel 2026

Amazon ha annunciato un cambiamento rilevante per il mondo dell’editoria digitale. A partire dal 20 gennaio 2026, gli autori che pubblicano ebook tramite Kindle Direct Publishing potranno rendere i propri titoli disponibili anche in formato EPUB e PDF, a condizione di scegliere la pubblicazione senza DRM.

La novità riguarda esclusivamente i nuovi titoli: gli ebook già pubblicati non verranno modificati automaticamente. In questi casi, gli autori dovranno intervenire manualmente dal pannello KDP, disattivando il DRM tramite le impostazioni del libro.

Cosa cambia per autori e lettori?

Con questa scelta, Amazon apre in modo più deciso ai formati standard e interoperabili, consentendo ai lettori di scaricare gli ebook acquistati anche al di fuori dell’ecosistema Kindle. EPUB e PDF, infatti, sono compatibili con un’ampia gamma di dispositivi e software di lettura.

La decisione sull’attivazione o meno del Digital Rights Management resta comunque nelle mani degli autori, che possono continuare a scegliere il livello di protezione da applicare alle proprie opere.

Alcuni autori vedono l’apertura ai formati standard come un vantaggio per i lettori e per la diffusione delle opere, mentre altri temono un aumento del rischio di condivisione non autorizzata C’è anche chi sottolinea come, in realtà, i file Kindle privi di DRM potessero già essere convertiti tramite software esterni, rendendo il cambiamento più una semplificazione che una vera rivoluzione.

Quando sarà attiva la novità?

La nuova opzione entrerà in vigore ufficialmente il 20 gennaio 2026. Dopo la modifica delle impostazioni DRM da parte dell’autore, Amazon segnala che potrebbero essere necessarie fino a 72 ore prima che i nuovi formati risultino effettivamente disponibili sullo store.

Kindle Direct Publishing, come funziona?

Kindle Direct Publishing, spesso abbreviato in KDP, è la piattaforma di auto-pubblicazione di Amazon che consente ad autori ed editori indipendenti di pubblicare e vendere libri in formato digitale e cartaceo senza passare da una casa editrice tradizionale.

Dopo la pubblicazione, gli autori possono ottenere royalty fino al 70 per cento e scegliere di rendere il proprio ebook disponibile anche su Kindle Unlimited, il servizio in abbonamento che offre accesso a milioni di titoli.

Con Kindle Direct Publishing è possibile caricare ebook (romanzi, saggi, manuali, guide, racconti), libri cartacei (brossura e, in alcuni casi, copertina rigida) e contenuti in diverse lingue e mercati internazionali.