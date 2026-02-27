Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Amazon è in down: molti utenti stanno segnalando dei disservizi, oggi 27 febbraio 2026, al momento della procedura di check-out. In questi casi non è possibile completare l'ordine

iStock

Brusco stop per lo shopping online oggi, venerdì 27 febbraio 2026. Stando a diverse segnalazioni online, infatti, Amazon sta attraversando un down che può impedire il completamento degli ordini.

Il sito risulta raggiungibile, ma i problemi emergono al momento del check-out, dopo aver aggiunto i prodotti al carrello. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla situazione e come provare a risolvere per completare il proprio ordine nonostante i disservizi.

Cosa succede ad Amazon oggi?

Il down di Amazon in corso in queste ore, confermato da diverse segnalazioni online, riguarda la fase di check-out. In sostanza, al momento di completare il pagamento e concludere un ordine, la piattaforma inizia a registrare dei problemi.

Per l’utente non è possibile effettuare l’acquisto, in quanto il pagamento non va a buon fine. I problemi sembrano riguardare sia l’uso della versione web che l’app di Amazon.

Libero Tecnologia

In un numero minore di segnalazioni, come confermato da Downdetector, vengono evidenziati anche problemi all’accesso al sito web e, quindi, all’accesso ai vari prodotti.

Come risolvere il down di Amazon?

Per il momento, l’unica soluzione disponibile è attendere la risoluzione. Amazon non ha confermato il problema, ma, di certo, i tecnici sono già al lavoro per ripristinare il corretto funzionamento della piattaforma.

I disservizi sembrano essere limitati e, quindi, molti utenti non dovrebbero avere difficoltà a completare correttamente il proprio ordine.

Le segnalazioni online, però, confermano che i problemi ci sono e non è escluso che il disservizio possa allargarsi nelle prossime ore.

Può essere utile effettuare più tentativi, magari completando prima la disconnessione del proprio account e rifacendo il login per poi provare a completare l’ordine.

Articolo in aggiornamento