Amazon, crolla sotto i 100€ il tablet Android 15 completo di accessori

Sconto del 50% sul tablet da 10,1” con Android 15 e WiFi 6. Batteria da 8000mAh e kit completo con tastiera, mouse e custodia

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Amazon, crolla sotto i 100€ il tablet Android 15 completo di accessori Amazon

Cerchi un tablet economico ma completo? Il Biegedy B25 è oggi protagonista di una super promo su Amazon con uno sconto del 50%: scende a 99,99€ con un risparmio di 99,99€. Le impressioni d’uso evidenziano una buona fluidità generale, autonomia solida e una fruizione piacevole di video e contenuti educativi, rendendolo adatto a studio, streaming e giochi leggeri. Apprezzata anche la protezione grazie alla custodia inclusa, utile per l’uso quotidiano in famiglia.

Il pacchetto accessori con tastiera e mouse ne aumenta la versatilità, permettendo di passare con facilità dalla visione dei contenuti alle attività di produttività. La connessione è stabile e rapida, e l’esperienza d’uso complessiva è coerente con ciò che ci si aspetta da un dispositivo affidabile per la quotidianità. Un’opportunità da cogliere se vuoi massimizzare valore e comodità d’uso.

Biegedy B25

Biegedy B25: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta porta il Biegedy B25 a 99,99€ con sconto del 50%, per un risparmio di 99,99€ rispetto al prezzo abituale. Considerando il bundle con tastiera, mouse e custodia compresi, è una proposta particolarmente conveniente per chi desidera un tablet pronto all’uso per studio, intrattenimento e attività leggere. Non sono richieste attivazioni extra: aggiungi al carrello e approfitta del taglio prezzo finché disponibile.

Un pacchetto equilibrato, soprattutto per chi cerca un dispositivo day‑to‑day con accessori inclusi, senza rinunciare a un software aggiornato e a un’autonomia generosa.

Biegedy B25

Biegedy B25: le caratteristiche tecniche

Il Biegedy B25 adotta Android 15 con ottimizzazioni AI e un processore octa‑core fino a 2,0 GHz per un multitasking fluido. La memoria è generosa: 30GB di RAM (8GB + 22GB espandibili) e 128GB di archiviazione con supporto microSD fino a 2TB, così hai spazio per app, video e materiali di studio. La certificazione Widevine L1 abilita lo streaming in alta definizione su piattaforme come YouTube, Netflix, Disney+ e Prime Video.

Lo schermo IPS da 10,1" con risoluzione 1280×800, tecnologia T‑color 3.0 e touchscreen G+G offre colori piacevoli e un tocco preciso. La connettività include WiFi 6 (802.11ax) dual band e Bluetooth 5.0; non mancano GPS, OTG e il jack audio da 3,5 mm. La batteria da 8000 mAh assicura lunghe sessioni di utilizzo, con ricarica USB‑C 10W. Completano il quadro le fotocamere da 5MP e 8MP e i doppi altoparlanti con amplificazione intelligente. Nel bundle trovi tastiera Bluetooth, mouse, custodia protettiva e adattatore per cuffie, per un set all‑in‑one subito pronto.

Biegedy B25

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

