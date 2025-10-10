Libero
Amazon, crolla al minimo storico il prezzo di questo giradischi multifunzione

Giradischi all‑in‑one con CD, cassette, radio AM/FM, USB/SD e codifica MP3: disponibile con un prezzo imbattibile, scopri l’offerta su Amazon

Amazon, crolla al minimo storico il prezzo di questo giradischi multifunzione Amazon

Se cerchi una soluzione versatile per ascoltare musica in casa, questa offerta su Amazon è da tenere d’occhio: il DIGITNOW Giradischi Bluetooth è proposto con uno sconto del 44%. Un sistema all‑in‑one pensato per semplificare l’ascolto quotidiano: dalla riproduzione dei vinili alla fruizione dei tuoi supporti fisici preferiti, con in più funzioni di conversione digitale e diffusori già inclusi. Scopri la promo e tutti i dettagli a questo link diretto.

Senza addentrarsi troppo nelle specifiche, il punto forte di questa proposta è l’immediatezza: accendi, colleghi ciò che ti serve e ascolti. La presenza di altoparlanti stereo indipendenti facilita il setup, mentre le opzioni di collegamento e gestione rendono l’esperienza di utilizzo pratica per ogni scenario domestico.

DIGITNOW Giradischi Bluetooth: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il DIGITNOW Giradischi Bluetooth è disponibile su Amazon a 111,39€ con uno sconto del 44% e un ulteriore coupon di 10€. Un’occasione concreta per portare a casa un impianto completo dal prezzo accessibile, con tutto l’occorrente per iniziare subito ad ascoltare la tua musica su diversi formati. La promo è attiva alla pagina prodotto: verifica disponibilità e condizioni al momento dell’acquisto.

DIGITNOW Giradischi Bluetooth: le caratteristiche tecniche

Progettato come sistema all‑in‑one, il giradischi Bluetooth DIGITNOW integra un piatto a 3 velocità con impostazioni 33/45/78 RPM (incluso l’adattatore per 45 giri), affiancato da lettore CD e cassette, oltre alla radio AM/FM. La connettività è completa: Bluetooth per lo streaming wireless, ingresso AUX per collegare sorgenti esterne e connettori R/L per gestire i canali audio.

La parte digitale punta sulla praticità: con USB/SD puoi effettuare la codifica diretta in MP3, archiviando le tracce senza passare dal PC. Il controllo è semplificato grazie allo schermo LCD retroilluminato, ai tasti di gestione con espulsione e avanzamento rapido, alle funzioni REC e DEL e al telecomando incluso.

Gli altoparlanti stereo indipendenti sono compresi, così puoi ascoltare subito senza acquistare componenti aggiuntivi. Sul fronte praticità, il dispositivo pesa 3,54 kg e misura 31,7 x 20 x 29 cm; funziona a 220V con alimentazione a cavo. Colore multicolore, materiale plastica, modello M504. Un pacchetto completo per chi desidera un centro musicale domestico capace di spaziare tra analogico e digitale con la comodità del Bluetooth.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

