Amazon, crolla al minimo storico il prezzo di questo giradischi multifunzione

Amazon

Se cerchi una soluzione versatile per ascoltare musica in casa, questa offerta su Amazon è da tenere d’occhio: il DIGITNOW Giradischi Bluetooth è proposto con uno sconto del 44%. Un sistema all‑in‑one pensato per semplificare l’ascolto quotidiano: dalla riproduzione dei vinili alla fruizione dei tuoi supporti fisici preferiti, con in più funzioni di conversione digitale e diffusori già inclusi. Scopri la promo e tutti i dettagli a questo link diretto.

Senza addentrarsi troppo nelle specifiche, il punto forte di questa proposta è l’immediatezza: accendi, colleghi ciò che ti serve e ascolti. La presenza di altoparlanti stereo indipendenti facilita il setup, mentre le opzioni di collegamento e gestione rendono l’esperienza di utilizzo pratica per ogni scenario domestico.

DIGITNOW Giradischi Bluetooth

DIGITNOW Giradischi Bluetooth: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il DIGITNOW Giradischi Bluetooth è disponibile su Amazon a 111,39€ con uno sconto del 44% e un ulteriore coupon di 10€. Un’occasione concreta per portare a casa un impianto completo dal prezzo accessibile, con tutto l’occorrente per iniziare subito ad ascoltare la tua musica su diversi formati. La promo è attiva alla pagina prodotto: verifica disponibilità e condizioni al momento dell’acquisto.

DIGITNOW Giradischi Bluetooth

DIGITNOW Giradischi Bluetooth: le caratteristiche tecniche

Progettato come sistema all‑in‑one, il giradischi Bluetooth DIGITNOW integra un piatto a 3 velocità con impostazioni 33/45/78 RPM (incluso l’adattatore per 45 giri), affiancato da lettore CD e cassette, oltre alla radio AM/FM. La connettività è completa: Bluetooth per lo streaming wireless, ingresso AUX per collegare sorgenti esterne e connettori R/L per gestire i canali audio.

La parte digitale punta sulla praticità: con USB/SD puoi effettuare la codifica diretta in MP3, archiviando le tracce senza passare dal PC. Il controllo è semplificato grazie allo schermo LCD retroilluminato, ai tasti di gestione con espulsione e avanzamento rapido, alle funzioni REC e DEL e al telecomando incluso.

Gli altoparlanti stereo indipendenti sono compresi, così puoi ascoltare subito senza acquistare componenti aggiuntivi. Sul fronte praticità, il dispositivo pesa 3,54 kg e misura 31,7 x 20 x 29 cm; funziona a 220V con alimentazione a cavo. Colore multicolore, materiale plastica, modello M504. Un pacchetto completo per chi desidera un centro musicale domestico capace di spaziare tra analogico e digitale con la comodità del Bluetooth.

DIGITNOW Giradischi Bluetooth