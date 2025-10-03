Amazon, crolla a metà prezzo questo spremiagrumi elettrico

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Spremiagrumi inox con rotazione bidirezionale, 2 coni e antigoccia. Offerta Amazon con sconto del 5% per spremute rapide e facile pulizia.

Amazon

Se cerchi un spremiagrumi elettrico pratico e curato nell’estetica, Russell Hobbs 22760-56 è oggi protagonista di un’ottima offerta su Amazon con sconto del 53%. Elegante grazie al corpo in acciaio inox spazzolato, unisce semplicità d’uso e risultati rapidi: la rotazione bidirezionale aiuta a estrarre il succo in pochi secondi, mentre la funzione antigoccia mantiene il piano di lavoro in ordine. Completano il quadro i due coni per agrumi di dimensioni diverse e la pulizia agevole dei componenti.

Vuoi approfittarne? Scopri i dettagli e verifica disponibilità direttamente su Amazon: vai all’offerta.

Russell Hobbs 22760-56

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Russell Hobbs 22760-56: prezzo, offerta e sconto Amazon

Al momento il Russell Hobbs 22760-56 è proposto a 18,99€ con sconto del 53%. Un’occasione utile per portarsi a casa un accessorio solido e curato, pensato per spremute quotidiane senza complicazioni. Il prezzo promozionale lo rende una scelta ottima per chi desidera qualità costruttiva e praticità nella routine di ogni giorno.

Russell Hobbs 22760-56

Russell Hobbs 22760-56: le caratteristiche tecniche

La struttura in acciaio inox spazzolato si accompagna a un motore da 60 W che garantisce una spremitura rapida e uniforme. La rotazione bidirezionale, attivata con una leggera pressione sul cono, sfrutta al meglio la polpa degli agrumi per ottenere succhi ricchi e consistenti.

Nella confezione trovi 2 coni intercambiabili: uno standard per arance e pompelmi e uno più piccolo per limoni e lime. Il beccuccio con sistema antigoccia permette di interrompere il flusso quando serve, evitando residui sul piano. I componenti sono lavabili in lavastoviglie per una manutenzione veloce dopo l’uso.

Tra i dettagli utili spiccano l’avvolgicavo alla base, il coperchio che protegge dalla polvere quando non in uso e dimensioni compatte (27.6 x 17.4 x 16.8 cm). Il volume da 1 litro e il peso di circa 1,2 kg rendono l’apparecchio stabile ma facile da riporre. L’esperienza d’uso è pratica e poco rumorosa, ideale per la colazione di tutti i giorni.

Russell Hobbs 22760-56