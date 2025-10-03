Libero
OFFERTE

Amazon, crolla a metà prezzo questo spremiagrumi elettrico

Spremiagrumi inox con rotazione bidirezionale, 2 coni e antigoccia. Offerta Amazon con sconto del 5% per spremute rapide e facile pulizia.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon, crolla a metà prezzo questo spremiagrumi elettrico Amazon

Se cerchi un spremiagrumi elettrico pratico e curato nell’estetica, Russell Hobbs 22760-56 è oggi protagonista di un’ottima offerta su Amazon con sconto del 53%. Elegante grazie al corpo in acciaio inox spazzolato, unisce semplicità d’uso e risultati rapidi: la rotazione bidirezionale aiuta a estrarre il succo in pochi secondi, mentre la funzione antigoccia mantiene il piano di lavoro in ordine. Completano il quadro i due coni per agrumi di dimensioni diverse e la pulizia agevole dei componenti.

Vuoi approfittarne? Scopri i dettagli e verifica disponibilità direttamente su Amazon: vai all’offerta.

Russell Hobbs 22760-56

Russell Hobbs 22760-56

18,99 €20,02 € -1,03 € (5%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Russell Hobbs 22760-56: prezzo, offerta e sconto Amazon

Al momento il Russell Hobbs 22760-56 è proposto a 18,99€ con sconto del 53%. Un’occasione utile per portarsi a casa un accessorio solido e curato, pensato per spremute quotidiane senza complicazioni. Il prezzo promozionale lo rende una scelta ottima per chi desidera qualità costruttiva e praticità nella routine di ogni giorno.

Russell Hobbs 22760-56

Russell Hobbs 22760-56

18,99 €20,02 € -1,03 € (5%)

Russell Hobbs 22760-56: le caratteristiche tecniche

La struttura in acciaio inox spazzolato si accompagna a un motore da 60 W che garantisce una spremitura rapida e uniforme. La rotazione bidirezionale, attivata con una leggera pressione sul cono, sfrutta al meglio la polpa degli agrumi per ottenere succhi ricchi e consistenti.

Nella confezione trovi 2 coni intercambiabili: uno standard per arance e pompelmi e uno più piccolo per limoni e lime. Il beccuccio con sistema antigoccia permette di interrompere il flusso quando serve, evitando residui sul piano. I componenti sono lavabili in lavastoviglie per una manutenzione veloce dopo l’uso.

Tra i dettagli utili spiccano l’avvolgicavo alla base, il coperchio che protegge dalla polvere quando non in uso e dimensioni compatte (27.6 x 17.4 x 16.8 cm). Il volume da 1 litro e il peso di circa 1,2 kg rendono l’apparecchio stabile ma facile da riporre. L’esperienza d’uso è pratica e poco rumorosa, ideale per la colazione di tutti i giorni.

Russell Hobbs 22760-56

Russell Hobbs 22760-56

18,99 €20,02 € -1,03 € (5%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963