Amazon, crolla a metà prezzo questo spremiagrumi della Russell Hobbs Amazon

L’offerta del giorno su Amazon porta sotto i riflettori il Russell Hobbs Spremiagrumi 26010-56, proposto con uno sconto del 50% che lo rende un acquisto particolarmente interessante per chi desidera spremute fresche ogni mattina senza fatica.

Approfitta subito dello sconto del 50% e porta a casa un alleato pratico e veloce: la rotazione bidirezionale aiuta a massimizzare l’estrazione del succo, i due coni intercambiabili si adattano ad agrumi grandi e piccoli e il beccuccio con ferma goccia mantiene il piano sempre in ordine.

Il funzionamento è automatico a pressione: basta appoggiare l’agrume sul cono e il motore parte da solo, alternando il senso di rotazione per un risultato uniforme. Le parti sono smontabili e facili da pulire e il design in acciaio inox color rosso aggiunge un tocco elegante al bancone. È una soluzione pensata per l’uso quotidiano, rapida e comoda anche quando il tempo è poco.

Russell Hobbs Spremiagrumi 26010-56: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con la promo in corso, il Russell Hobbs Spremiagrumi 26010-56 è disponibile a 21,68 € con uno sconto del 50%. In pratica, risparmi 21,68 € rispetto al prezzo di partenza: una cifra importante per un piccolo elettrodomestico in acciaio inox che punta su praticità e resa del succo. Una proposta concreta per rinnovare la routine della colazione con un investimento contenuto.

Russell Hobbs Spremiagrumi 26010-56: le caratteristiche tecniche

Questo modello offre una potenza di 60 Watt con rotazione a pressione bi-direzionale, così da estrarre in modo efficace il succo dagli agrumi. Include 2 coni intercambiabili (standard per arance e pompelmi, piccolo per limoni e lime), un beccuccio in acciaio inossidabile con ferma goccia, coperchio in plastica trasparente e avvolgicavo alla base. Il corpo è in acciaio inox con finitura rossa, per coniugare resistenza e stile.

Le specifiche riportano Numero di velocità: 2, voltaggio 230, e dimensioni pari a 16,2 x 26,4 x 16,7 cm per un peso di 1,45 kg, così da risultare stabile durante l’uso e semplice da riporre. Il funzionamento automatico si attiva con una leggera pressione del frutto, mentre le parti smontabili rendono la pulizia rapida; la gestione antigoccia aiuta a mantenere il piano ordinato tra una spremuta e l’altra.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

