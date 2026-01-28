Amazon, crolla a metà prezzo la griglia XXL con piastre in ceramica

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Cerchi una piastra versatile e capiente per grigliate rapide e senza pensieri? Su Amazon trovi oggi SEVERIN PG 8569 con uno sconto del 55%: una promo davvero allettante per portare a casa una piastra che unisce praticità, velocità e risultati uniformi. È apprezzata per il riscaldamento rapido, la facilità di pulizia e la possibilità di gestire la cottura in modo flessibile, anche per più persone. Ecco il link diretto all’offerta.

La struttura Plancha XXL offre spazio a sufficienza per preparare carne, pesce e verdure con una cottura omogenea. Le due zone regolabili in modo indipendente aiutano a gestire ingredienti diversi nello stesso momento, e le piastre removibili semplificano la pulizia dopo l’uso. Un acquisto intelligente se vuoi un alleato affidabile per le grigliate di ogni giorno.

SEVERIN PG 8569

SEVERIN PG 8569: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi SEVERIN PG 8569 è proposta a 44,99€ con uno sconto del 55% sul prezzo di listino: significa un risparmio di circa 55 euro. Un’occasione concreta per portare in cucina una piastra ampia e veloce, ideale per chi cerca praticità e risultati consistenti senza spendere troppo.

SEVERIN PG 8569

SEVERIN PG 8569: le caratteristiche tecniche

Il punto forte è la doppia zona di cottura indipendente (superficie 48×27 cm) con temperatura regolabile fino a 240°C, alimentata da un motore da 2200W per un riscaldamento rapido e una distribuzione del calore uniforme. All’occorrenza puoi attivare una sola piastra per piccole porzioni, ottimizzando consumi e tempi. La gestione a due zone consente di cuocere contemporaneamente alimenti diversi mantenendo il controllo su ciascuno.

Le piastre in ceramica antiaderente (PFAS-free) sono completamente removibili, così come il vassoio raccogli grassi, per una pulizia semplice e veloce; la struttura include un cavo da 140 cm e un interruttore On/Off con spia. Il corpo è in metallo; le dimensioni complessive sono 51,5 x 29 x 17,5 cm con un peso di 4,8 kg. Da notare che non è presente lo spegnimento automatico. Unico appunto operativo: la regolazione della temperatura può risultare meno immediata in ambienti con scarsa luminosità.

SEVERIN PG 8569