Amazon, crolla a metà prezzo il tapis roulant salvaspazio con app

Compatto e pieghevole, fino a 16 km/h, 12 programmi e app Zwift/Kinomap: il tapis roulant YM è in offerta con sconto del 50%.

Amazon, crolla a metà prezzo il tapis roulant salvaspazio con app Amazon

Offerta da non perdere se cerchi un tapis roulant salvaspazio per allenarti a casa. Su Amazon il YM Tapis Roulant Elettrico Salvaspazio è in sconto del 50%: scopri l’offerta a questo link diretto. Compatto e facile da gestire, unisce praticità e prestazioni pensate per l’uso quotidiano.

Nell’utilizzo emerge una struttura stabile con motore silenzioso, una console LCD intuitiva con i dati essenziali e programmi preimpostati che aiutano a variare l’allenamento. La regolazione dell’intensità rende la corsa più sfidante quando serve, mentre il telaio richiudibile e le ruote integrate permettono di spostarlo e riporlo con facilità. Ben adatto a camminate e corse moderate, risulta comodo anche in appartamenti con spazi ridotti.

YM Tapis Roulant Elettrico Salvaspazio

YM Tapis Roulant Elettrico Salvaspazio: prezzo, offerta e sconto Amazon

Al momento è proposto a 399,99€ con sconto del 50%, che significa un risparmio di circa 400 euro rispetto al prezzo di listino. Un’occasione interessante per portarsi a casa un tapis roulant completo e salvaspazio di marchio italiano.

L’offerta è disponibile su Amazon: verifica sempre disponibilità e tempistiche direttamente nella pagina prodotto per tutti i dettagli aggiornati.

YM Tapis Roulant Elettrico Salvaspazio

YM Tapis Roulant Elettrico Salvaspazio: le caratteristiche tecniche

Il design è estremamente compatto e pieghevole: una volta chiuso raggiunge solo 26 cm di spessore, così da poterlo riporre sotto il letto o dietro una porta. Le dimensioni da aperto sono 159 x 73,5 x 115 cm; il nastro da 40 x 125 cm supporta fino a 120 kg. Il telaio in acciaio al carbonio garantisce robustezza, con ruote per una movimentazione semplice.

Le prestazioni si basano su un motore 2 HP (picco 3.5 HP) silenzioso, con velocità regolabile da 1 a 16 km/h e 12 programmi per personalizzare la sessione. Il grande display LCD mostra velocità, distanza, tempo e calorie, con tasti rapidi anche sul manubrio per cambiare passo con immediatezza.

Capitolo connettività: grazie alle APP interattive compatibili ZWIFT e KINOMAP (brand "Your Move"), puoi proiettare percorsi su TV/PC o visualizzarli su smartphone/tablet, condividere gli allenamenti, seguire programmi strutturati, consultare la cronologia e sfruttare il video coaching. Presenti anche ingresso audio jack e altoparlanti, più supporto per dispositivi mobili.

È fornito già assemblato e pronto all’uso, con alimentazione 220/240V–50/60Hz e cavo da 180 cm. In dotazione: cavo di alimentazione, chiave di sicurezza, kit attrezzi, lubrificante e manuale multilingua. Consegna al piano strada.

YM Tapis Roulant Elettrico Salvaspazio

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

