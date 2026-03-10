Amazon, crolla a metà prezzo il phon agli ioni con cavo retrattile

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

BaByliss D373E in sconto: asciugacapelli 2000W con ioni e cavo retrattile, accessori inclusi. Scopri la promo e tutti i dettagli dell’offerta su Amazon.

Occasione notevole per chi cerca un phon pratico e affidabile: il BaByliss D373E è ora in promozione su Amazon con uno sconto del 50%. Questa proposta mette insieme asciugatura rapida, maneggevolezza e praticità di utilizzo, grazie a una struttura leggera e a un sistema che facilita la gestione del cavo. Versatile con gli accessori inclusi, permette di passare da look lisci a onde naturali con facilità, mantenendo i capelli morbidi e aiutando a ridurre l’effetto crespo.

È la scelta giusta se desideri un ottimo rapporto qualità-prezzo in un asciugacapelli che si ripone facilmente e che risulta confortevole nell’uso quotidiano. Scopri l’offerta diretta su Amazon: clicca qui.

BaByliss D373E: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il BaByliss D373E è in offerta su Amazon a 24,90€ con uno sconto del 50%. Un prezzo accessibile per un asciugacapelli pensato per semplificare la routine: compatto, facile da riporre e completo di accessori utili per personalizzare lo styling. Se cerchi una soluzione concreta e funzionale per l’uso di tutti i giorni, questa promo è un’ottima occasione per fare un upgrade senza spendere troppo.

Oltre al prezzo aggressivo, aggiunge valore la garanzia di 3 anni, un plus non scontato nella fascia economica. L’accesso alla promo è immediato: verifica disponibilità e dettagli direttamente sulla pagina prodotto tramite il link all’inizio dell’articolo.

BaByliss D373E: le caratteristiche tecniche

Questo modello punta su una combinazione vincente di potenza da 2000W e tecnologia ionica anti-crespo, per asciugare rapidamente i capelli lasciandoli più morbidi e lucenti. La regolazione è precisa grazie a 3 impostazioni di calore e 2 velocità, mentre il tasto aria fredda aiuta a fissare la piega. La struttura è leggera e bilanciata per un uso più confortevole.

Nella confezione trovi due accessori: concentratore per un finish liscio e diffusore per valorizzare onde e ricci naturali. La praticità è uno dei suoi punti forti: il cavo retrattile consente di riporre il phon in modo ordinato, ideale in bagno o in viaggio. Completano il quadro il riferimento alla linea Cordkeeper 2000, le dimensioni compatte (21,8 x 10 x 23,5 cm) e il peso di 270 g, insieme alla già citata garanzia di 3 anni che dona ulteriore tranquillità d’uso.

