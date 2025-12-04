Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Hadrian / Shutterstock.com

In sintesi

Amazon sta testando negli USA un nuovo sistema di consegna ultrarapida che permette di ricevere alcuni prodotti in soli 30 minuti dall’ordine, grazie a piccole stazioni di consegna posizionate in aree strategiche.

Il servizio, attivo nelle città di Seattle e Philadelphia, prevede un costo aggiuntivo: 3,99 dollari per gli utenti Prime e 13,99 dollari per chi non è iscritto.

Amazon vuole rendere le consegne dei prodotti acquistati online sempre più rapide. Il nuovo progetto pilota appena partito negli Stati Uniti rappresenta un ulteriore passo in avanti di questo progetto. Le consegne dei pacchi, infatti, possono ora avvenire in appena 30 minuti dal momento dell’ordine. Ricordiamo che l’azienda ha anche lanciato, in passato, il servizio Prime Air.

Amazon consegna in 30 minuti

Il nuovo progetto di Amazon riguarda alcune aree delle città di Seattle e Philadelphia. Su una selezione di prodotti, è possibile sfruttare la consegna in 30 minuti. Il sistema punta a fronteggiare servizi analoghi che permettono la consegna di prodotti “da supermercato” in breve tempo.

Durante la fase di test, le consegne rapide saranno riservate a prodotti come latte, uova, frutta e verdura fresca, dentifricio, cosmetici, cibo per animali, pannolini, articoli di cancelleria, elettronica, prodotti di stagione, snack e salse e farmaci da banco.

Per consegnare entro 30 minuti i prodotti, Amazon utilizzerà delle piccole stazioni di consegna specializzate, installate in posizioni strategiche per garantire una copertura completa del territorio (per ora limitato alle aree urbane delle due città citate in precedenza).

Un progetto simile è in corso anche negli Emirati Arabi Uniti. In passato, invece, Amazon ha proposto negli USA il servizio Prime Now con prodotti consegnati in un’ora, per alcune aree. Questo progetto è stato interrotto nel 2021.

Il nuovo sistema punta a ripristinare le consegne rapide garantendo ai clienti la possibilità di ottenere i prodotti ordinati in brevissimo tempo. Staremo a vedere se l’azienda proverà a portare il servizio anche in altre città americane e, soprattutto, in Europa e in Italia.

Quanto costano queste consegne veloci?

Naturalmente, ricevere un prodotto in tempi rapidissimi comporta un costo aggiuntivo. Per gli utenti Amazon Prime, infatti, sarà possibile richiedere la consegna in 30 minuti con un supplemento di 3,99 dollari. Chi non ha Prime, invece, dovrà pagare 13,99 dollari. Nel primo caso, considerando il costo aggiuntivo particolarmente contenuto, si tratta di una soluzione sicuramente molto interessante. Ricordiamo, in ogni caso, che Amazon Prime negli USA costa molto più rispetto all’Italia, con un canone mensile di 14,99 dollari contro i 4,99 euro a cui è possibile accedere nel nostro Paese. Includere sempre nuovi servizi aggiuntivi e agevolazioni è un aspetto prioritario per Amazon.