Amazon, come vincere una gift card di 500 euro

Amazon

I compleanni vanno festeggiati sempre alla grande, soprattutto quando il “numero” da festeggiare è speciale. Ed è quello che accade dal 2 al 4 settembre per il compleanno di Amazon. Il sito di e-commerce festeggia il suo quindicesimo compleanno e per l’occasione ha lanciato diverse iniziative pensate per i suoi milioni di clienti. Non solo offerte con sconti mai visti prima, ma anche eventi pensati ad hoc per soddisfare la propria clientela. E uno di questi eventi permette addirittura di vincere una gift card di ben 500 euro.

È bene specificare che non si tratta di una truffa, ma di un’iniziativa vera e aperta a chi ha un account sul sito di e-commerce. Per provare a vincere questo buono sconto bisogna partecipare a un evento interattivo sull’app per lo smartphone di Amazon e alla fine dell’evento si scoprirà se si è tra i fortunati vincitori. In totale le gift card disponibili sono 45. Per scoprire, invece, tutte le promo attive su Amazon in questi tre giorni di evento, ti basterà cliccare sul link qui in basso. Ti ricordiamo che su una selezione di prodotti venduti e spediti da Amazon c’è anche uno sconto extra di 15 euro su una spesa minima di 75 euro. Non perdere questa occasione.

AMAZON – LE OFFERTE PER I 15 ANNI

Come vincere un buono sconto di 500 euro su Amazon

Un evento interattivo con una sorpresa finale. Per i suoi quindici anni Amazon ha fatto le cose in grande e tra le iniziative ce ne è una veramente speciale che ti permette di vincere una gift card dal valore di ben 500 euro da spendere sul sito di e-commerce.

La Ruota dell’anniversario è un concorso interattivo che offre ai partecipanti la possibilità di vincere una gift card Amazon dal valore di 500 euro. Partecipare è facilissimo: gli utenti che hanno un account Amazon possono accedere alla vetrina dedicata all’evento tramite l’app di Amazon, cliccare su “Gioca e prova a vincere 500 euro” e poi su “Tocca per girare” e far partire la ruota. Se la ruota si ferma sulla gift card di 500 euro, devi rispondere a una domanda molto semplice e se la risposta è corretta participi all’estrazione del premio. Al termine dell’evento di offerte (4 settembre alle ore 23:59), 45 vincitori saranno selezionati in modalità casuale e riceveranno un’e-mail con le istruzioni su come utilizzare la gift card. Tutto molto semplice e veloce. Ti bastano pochi secondi per tentare la fortuna ed essere uno dei 45 vincitori della Ruota dell’anniversario.

AMAZON – LE OFFERTE PER I 15 ANNI

Tutte le iniziative di Amazon per il quindicesimo compleanno

Per il quindicesimo compleanno c’è anche un’altra iniziativa da cogliere al volo. Amazon offre uno sconto automatico di 15 euro su una spesa minima di 75 euro. Come ottenere i 15€ di sconto? Non devi fare nulla: ti basterà aggiungere i prodotti idonei nel carrello e in fase di pagamento devi aggiungere il codice promozionale “IT15Y” presente nella vetrina dei prodotti in offerta. Completato questo passaggio vedrai i 15 euro di sconto.

I prodotti idonei all’iniziativa devono essere venduti e spediti da Amazon. Non valgono, quindi, i dispositivi venduti da negozi di terzi parti, ma spediti da Amazon. Bisogna, però, rispettare un requisito fondamentale: i coupon sono “solamente” 150.000 e una volta terminati non li si potrà più utilizzare. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente: potrebbero terminare prima della fine dell’evento.

Nella vetrina delle offerte creata appositamente per questo evento trovi tantissimi prodotti dei migliori brand di tecnologia: Samsung, Philips e per gli appassionati, anche i Lego.

AMAZON – LE OFFERTE PER I 15 ANNI