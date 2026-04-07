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Se cerchi una soluzione unica per ricaricare i tuoi dispositivi, il caricatore wireless 3 in 1 della INIU è oggi in promozione su Amazon con riduzione del 12% e un ulteriore 49% di sconto al check-out, con il prezzo che scende a 19,37€ . Comodo sul comodino e perfetto in valigia, è pieghevole, ultra-compatto e mette ordine sulla scrivania eliminando il caos dei cavi. L’aggancio magnetico è saldo e la ricarica si dimostra stabile e rapida: un accessorio pratico per chi viaggia spesso e desidera un setup pulito, con in più l’alimentatore incluso in confezione.

La praticità d’uso è uno dei punti forti: si ripiega in un attimo, occupa pochissimo spazio e permette di tenere insieme telefono, smartwatch e auricolari. Da segnalare solo che il posizionamento degli auricolari può richiedere un attimo di precisione e che la ricarica dell’orologio non è la più veloce in assoluto, ma resta affidabile per l’uso quotidiano.

INIU Caricatore Wireless 3 in 1

Caricatore Wireless 3 in 1 INIU: tutti i dettagli della promo su Amazon

Su Amazon il caricatore Wireless 3 in 1 della INIU è proposto a 19,37€ grazie allo sconto del 12% e un’ulteriore riduzione del 49% al check-out. Il risparmio è di circa 18,62€, un prezzo molto interessante per una base 3-in-1 che include anche l’alimentatore da 30W. Una scelta competitiva per chi vuole un sistema ordinato di ricarica quotidiana senza superare la soglia dei 40€.

Le caratteristiche tecniche del caricatore wireless della INIU

Questa stazione 3-in-1 tiene in carica e in ordine iPhone (serie 17/16/15/14/13/12), Apple Watch e AirPods (Pro/4/3/2) contemporaneamente. La ricarica magnetica compatibile MagSafe offre fino a 15W con standard Qi2 per iPhone, mentre il modulo per Apple Watch arriva fino a 5W. È la soluzione ideale per chi vuole liberarsi da adattatori ingombranti e cavi disordinati.

Pensato per la mobilità, è pieghevole e ultra-compatto (solo 9,8 × 6,0 × 2,0 cm): entra in tasca o nello zaino e si apre in un attimo sul comodino dell’hotel. L’aggancio magnetico allinea lo smartphone con il classico scatto sicuro, offrendo una ricarica stabile anche durante l’uso in modalità standby.

Nella confezione trovi alimentatore da 30W e cavo USB-C da 1,5 m, così puoi usarlo subito senza acquisti extra. Il modulo per orologio può portare un iWatch S10 al 63% in 30 minuti e l’azienda indica una garanzia di 3 anni. Per la massima efficienza, cura il posizionamento degli AirPods sulla basetta dedicata.

INIU Caricatore Wireless 3 in 1