Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Amazon ha intenzione di bloccare le app pirata sui dispositivi Fire TV: ecco come farà l'azienda a eliminare il software non conforme alle normative sul copyright

Amazon

In sintesi

Amazon dichiara guerra alla pirateria digitale: l’azienda ha avviato un progetto per impedire che i dispositivi Fire TV vengano utilizzati per installare app illegali tramite sideloading. Il sistema sarà in grado di rilevare e bloccare le app “pirata”, anche se installate al di fuori dell’Appstore.

Blocco in due fasi e collaborazione con ACE: inizialmente gli utenti riceveranno una notifica di avviso con l’invito a rimuovere l’app incriminata; in caso contrario, il sistema procederà autonomamente al blocco e alla rimozione. L’iniziativa, già attiva in diversi Paesi europei, è realizzata in collaborazione con la Alliance for Creativity and Entertainment

Amazon vuole contrastare la pirateria digitale. Per raggiungere quest’obiettivo, l’azienda intende fare la sua parte e, in particolare, evitando che i suoi dispositivi Fire TV, come le popolari Fire TV Stick, siano utilizzati per installare app che consentano l’accesso a contenuti illegali e che violano il copyright, tramite il sideloading (e, quindi, l’installazione di app senza passare dall’Appstore). Per questo motivo, Amazon andrà a rilevare e bloccare le app ritenute “pirata”. Ecco come funziona il sistema realizzato da Amazon per proteggere i suoi dispositivi.

Amazon contro la pirateria digitale

Il progetto di Amazon è molto ambizioso e intende rendere i dispositivi Fire TV più sicuri, evitando che questi possano essere utilizzati per installare app pirata. L’iniziativa è già stata avviata, in via sperimentale, in Germania e in Francia e ora è attiva anche in Italia e in Spagna. Grazie a questo nuovo progetto, il sistema sarà in grado di rilevare e bloccare le app che offrono accesso a contenuti non autorizzati, anche se queste app sono state installate tramite sideloading e, quindi, senza ricorrere al download dall’Appstore dei dispositivi Fire TV. Si tratta di un’iniziativa congiunta con la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE).

Come funzionerà il blocco delle app pirata

Il sistema sviluppato da Amazon prevede due step. Inizialmente, infatti, gli utenti riceveranno una notifica che segnala la presenza di un’app “pirata”, con un invito a rimuoverla e a sostituirla con un’altra app legittima e che non prevede l’uso di sistemi illegali per l’accesso ai contenuti. Se l’utente non effettuerà alcuna operazione, sarà il sistema a intervenire per bloccare e rimuovere l’app rilevata.

In ogni caso, Amazon non ha intenzione di bloccare il sideloading che viene visto come uno strumento importante per lo sviluppo e il test delle applicazioni. L’obiettivo, però, è quello di definire sistemi in grado di rilevare e bloccare il software che non rispetta le regole, garantendo agli utenti la possibilità di sfruttare un ecosistema completo, ricco e sicuro, nel pieno rispetto delle normative.

Al momento, non è chiaro quanto siano diffuse le app “pirata” sui dispositivi Fire TV e quanti utenti le utilizzano. In ogni caso, l’intervento di Amazon punta a rimuovere del tutto questa pratica e a incrementare l’affidabilità del sistema operativo con cui Amazon gioca un ruolo da protagonista nel settore dell’intrattenimento domestico.