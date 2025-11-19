Black Friday Amazon, le migliori offerte di oggi: sconti fino all'85%

Michael Derrer Fuchs

Il Black Friday di Amazon è ufficialmente iniziato. Dalla mezzanotte del 20 novembre e fino alle 23:59 del 1 dicembre saranno giornate all’insegna delle grandissime offerte e degli sconti incredibili sul sito di e-commerce. Noi di Libero Tecnologia seguiremo l’evento in diretta sul nostro gruppo Telegram (qui per iscriverti gratuitamente), mentre in questa guida all’acquisto abbiamo raccolto alcune delle migliori promo disponibili fin dal primo giorno. Trovi veramente di tutto, dagli smartphone top di gamma al minimo storico (come ad esempio l’iPhone 16), fino agli smartwatch e agli elettrodomestici per casa. Le offerte sono suddivise per categorie di prodotto e per ognuna trovi una selezione con le offerte più interessanti disponibili in questo momento. Non perdere altro tempo e comincia a fare super affari con le promo del Black Friday di Amazon.

OFFERTE BLACK FRIDAY AMAZON 2025

I migliori smartphone

Galaxy S25 Ultra. Offerta Black Friday speciale per il Galaxy S25 Ultra . Lo smartphone premium di Samsung è una delle promo speciali dell’evento di Amazon. Da oggi è disponibile con uno sconto del 38% che fa scendere il prezzo al minimo storico . Risparmi quasi 650 euro su quello di listino e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Schermo da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite , quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo , batteria da 5000 mAh che può durare per tutto il giorno. Integrata nello smartphone è presente anche la S Pen, il pennino che lo trasforma in un taccuino digitale.

per il . Lo smartphone premium di Samsung è una delle promo speciali dell’evento di Amazon. Da oggi è disponibile con uno che fa il al . su quello di listino e lo puoi anche . Schermo da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, , quadrupla fotocamera posteriore con da e , batteria da 5000 mAh che può durare per tutto il giorno. Integrata nello smartphone è presente anche la S Pen, il pennino che lo trasforma in un taccuino digitale. iPhone 16. Altra offerta che non puoi farti scappare. Solo per il Black Friday trovi l’ iPhone 16 in promo con uno sconto del 23% e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero . Ti consigliamo di approfittarne immediatamente: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Sullo smartphone c’è ben poco da dire: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici , processore A18 che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion e una batteria che dura per tutto il giorno.

trovi l’ in con uno del e su quello di listino. Hai anche la possibilità di il a a . Ti consigliamo di approfittarne immediatamente: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Sullo smartphone c’è ben poco da dire: , processore A18 che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion e una batteria che dura per tutto il giorno. Motorola razr 60. Occasione irripetibile per il Motorola razr 60 . Lo smartphone pieghevole di Motorola è disponibile con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 500 euro . Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero . A questo prezzo è uno dei migliori telefoni pieghevoli sul mercato: design a conchiglia , doppio schermo (uno esterno da 3,63 pollici, uno interno da 6,9 pollici), processore MediaTek e fotocamera principale da 50 megapixel. Un vero affare Black Friday che non devi assolutamente farti sfuggire.

. Lo smartphone pieghevole di Motorola è disponibile con uno e lo . Lo puoi pagare in . A questo prezzo è uno dei migliori telefoni pieghevoli sul mercato: , doppio schermo (uno esterno da 3,63 pollici, uno interno da 6,9 pollici), processore MediaTek e fotocamera principale da 50 megapixel. Un vero affare Black Friday che non devi assolutamente farti sfuggire. Poco C85. Se vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo smartphone, ecco l’offerta che fa per te. Grazie alla promo Black Friday trovi il Poco C85 in offerta con uno sconto del 41% e lo paghi meno di 100 euro. Si tratta di uno smartphone economico, ma con una buona scheda tecnica. Schermo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek, doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel supportato dall’intelligenza artificiale. Uno dei punti forti del dispositivo è la batteria da 6000 mAh che può durare fino a 3 giorni con un utilizzo normale.

Galaxy S25 512 GB

Galaxy S25 1 TB

iPhone 16

iPhone 17 Pro

Google Pixel 9

Redmi Note 14 Pro Plus

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 5G

Motorola razr 60

Galaxy Z Flip7 SE

Galaxy A56

Galaxy A56

Poco C85

I migliori smartwatch

Apple Watch SE di terza generazione. Prima offerta e calo di prezzo per l’ Apple Watch SE di terza generazione . Lo smartwatch lowcost dell’azienda di Cupertino è disponibile al minimo storico e risparmi decine di euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Schermo Retina con ottima luminosità e si legge anche sotto la luce del sole, funzioni essenziali per la salute ed è il tuo compagno ideale per il fitness. A questo prezzo è l’ affare del Black Friday per gli smartwatch.

e per l’ . Lo smartwatch lowcost dell’azienda di Cupertino è disponibile al e risparmi decine di euro. Lo puoi anche in . Schermo Retina con ottima luminosità e si legge anche sotto la luce del sole, funzioni essenziali per la salute ed è il tuo compagno ideale per il fitness. A questo prezzo è l’ del per gli smartwatch. Garmin fenix 7X Pro Solar. Occasione speciale per lo smartwatch indistruttibile di Garmin . Per il Black Friday di Amazon lo trovi in promo con uno sconto del 32% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Si tratta di uno dei migliori orologi smart sul mercato ed è progettato appositamente per gli amanti delle avventure all’aperto. Resiste alle cadute, ai graffi, agli sbalzi di temperatura ed è anche impermeabile. Sulla scocca è presente una particolare lente che cattura i raggi solari e li trasforma in energia extra per la batteria (l’autonomia arriva fino a 37 giorni). Più di 30 app per lo sport e monitoraggio avanzato della salute.

di . Per il di lo trovi in con uno del e risparmi su quello di listino. Si tratta di uno dei migliori orologi smart sul mercato ed è progettato appositamente per gli amanti delle avventure all’aperto. Resiste alle cadute, ai graffi, agli sbalzi di temperatura ed è anche impermeabile. Sulla scocca è presente una particolare lente che i e li trasforma in energia extra per la batteria (l’autonomia arriva fino a 37 giorni). Più di 30 app per lo sport e monitoraggio avanzato della salute. Google Pixel Watch 3. Offerta speciale per il Google Pixel Watch 3. Lo smartwatch per la vita di tutti i giorni è disponibile su Amazon con uno sconto del 47% e lo paghi praticamente la metà risparmiando più di 200 euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis. Orologio con un design affascinante, molto comodo da indossare e dotato delle funzionalità avanzate AI di Google per la salute e l’attività fisica.

Apple Watch SE di terza generazione

Apple Watch SE di seconda generazione

Garmin fenix 7X Pro Solar

Galaxy Watch8

Galaxy Watch7

Google Pixel Watch 3

Huawei Watch GT6

Galaxy Watch Ultra

Amazfit T-Rex 3

Galaxy Watch Ultra

Garmin vivoactive 5

Galaxy Watch Ultra

I migliori smart TV

Fire TV Serie 4. Offerta Black Friday da non farsi scappare. Su Amazon sono disponibili i televisori Fire TV Serie 4 prodotti dalla stessa Amazon con uno sconto mai visto prima. Le promo vanno da un minimo del 48% per il modello da 43 pollici fino a un massimo del 53% per quello più grande da 50". Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Garantiscono immagini in altissima definizione grazie ai pannelli con risoluzione 4K. A bordo è presente il sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Trovi in offerta i modelli da 43, 50 e 55 pollici.

prodotti dalla stessa con uno sconto mai visto prima. Le promo vanno da un del per il da fino a un del per quello più grande da 50". Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il in utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Garantiscono immagini in altissima definizione grazie ai pannelli con risoluzione 4K. A bordo è presente il sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Trovi in offerta i modelli da 43, 50 e 55 pollici. Smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici. Occasione imperdibile per lo smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici uscito sul mercato quest’anno. Grazie alla promo Black Friday lo trovi con uno sconto del 42% che ti fa risparmiare più di 500 euro . L’offerta non finisce qui: acquistandolo oggi ottieni anche un voucher dedicato all’ intrattenimento del valore di 423,96 euro . Si tratta di un ottimo televisore che assicura una qualità elevatissima delle immagini, anche grazie alla presenza del processore NQ4 AI Gen2. Il sistema operativo Tizen è la classica ciliegina sulla torta.

da uscito sul mercato quest’anno. Grazie alla lo con uno del che ti fa . L’offerta non finisce qui: acquistandolo oggi ottieni anche un dedicato all’ del di . Si tratta di un ottimo televisore che assicura una qualità elevatissima delle immagini, anche grazie alla presenza del processore NQ4 AI Gen2. Il sistema operativo Tizen è la classica ciliegina sulla torta. Smart TV Hisense da 43 pollici. Per chi vuole spendere un po’ di meno, c’è in offerta questo smart TV Hisense da 43 pollici con uno sconto del 32% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi veramente poco. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Si tratta di uno smart TV con un ottimo rapporto qualità-prezzo, ideale per chi ha poco spazio nel salotto. Dotata delle più recenti tecnologie, permette una visione in 4K di tutti i tuoi contenuti preferiti. Trovi installate le principali piattaforme di video streaming.

Amazon Fire TV Serie 4 – 43 pollici

Amazon Fire TV Serie 4 – 50 pollici

Amazon Fire TV Serie 4 – 55 pollici

Smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici

Smart TV Samsung Neo QLED da 65 pollici

Smart TV LG AI QNED da 43 pollici

Smart TV LG AI QNED da 55 pollici

Smart TV LG AI QNED da 65 pollici

Smart TV Hisense da 43 pollici

Smart TV Sony Bravia 3

LG OLED evo AI G5 da 65 pollici

PC in offerta al Black Friday

MacBook Air. I prodotti Apple sono tra le sorprese più apprezzate di questo Black Friday e non mancano ottime occasioni anche tra i PC. Su Amazon è disponibile il MacBook Air di ultima generazione con processore M4 in promo con uno sconto del 26% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 300 euro . Schermo Liquid Retina da 13,6 pollici, processore M4 che assicura ottime prestazioni, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. Ottimo per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento.

sono tra le sorprese più di questo e non mancano anche tra i PC. Su Amazon è disponibile il di ultima generazione con in con uno che fa il al e . Schermo Liquid Retina da 13,6 pollici, processore M4 che assicura ottime prestazioni, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. Ottimo per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento. Laptop HP 15. Per chi è alla ricerca di un PC portatile con un ottimo rapporto qualità-prezzo, c’è il modello HP Laptop 15-fd0011sl in promo per il Black Friday con uno sconto del 31% e a un prezzo mai visto prima. Dotato di una scheda tecnica molto interessante: schermo da 15,6 pollici, processore Intel i5 di tredicesima generazione, 16 GB di RAM e SSD da 512 gigabyte. Presente anche una webcam per le video call.

MacBook Air

Lenovo IdeaPad Slim 3

Hp Laptop 15

Acer Nitro V 15

Asus TUF A16

Acer Chromebook 314

Tablet in offerta al Black Friday

Galaxy Tab S11 Ultra. Calo di prezzo e minimo storico per il Galaxy Tab S11 Ultra, uno dei tablet più performanti sul mercato. Un dispositivo che all’occorrenza si trasforma in un vero PC grazie alla possibilità di collegare tastiera e mouse wireless. Per il Black Friday lo trovi in promo con uno sconto che ti fa risparmiare centinaia di euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo da 14,6 pollici, processore MediaTek che assicura prestazioni uniche, 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Batteria con una lunga autonomia e S Pen integrata.

Galaxy Tab S11 Ultra

Galaxy Tab A9+

Lenovo Idea Tab

Le migliori cuffie Bluetooth

AirPods 4. Offerta shock per le AirPods 4 , ultimo modello delle cuffie Apple tra le più amate dagli utenti. Grazie allo sconto del 32% sono uno dei prodotto best-seller di questo Black Friday e le paghi solamente poco più di 100 euro . Le puoi anche pagare a rate. Si collegano a qualsiasi smartphone e assicurano una qualità elevata del suono, anche grazie all’audio spaziale personalizzato e alla resistenza al sudore e all’acqua. Autonomia fino a 24 ore.

per le , ultimo modello delle cuffie Apple tra le più amate dagli utenti. Grazie allo del sono uno dei prodotto best-seller di questo e le . Le puoi anche pagare a rate. Si collegano a qualsiasi smartphone e assicurano una qualità elevata del suono, anche grazie all’audio spaziale personalizzato e alla resistenza al sudore e all’acqua. Autonomia fino a 24 ore. Beats Solo 4. Sconto del 51% e prezzo al minimo storico per le cuffie Beats Solo 4. Con la promo Black Friday approfitti di una super occasione e acquisti delle cuffie Bluetooth uniche nel loro genere. Comode da indossare anche dopo un utilizzo intenso, perfette per un ascolto prolungato dei propri brani preferiti e un’autonomia che può arrivare fino a 50 ore. Si collegano facilmente sia agli smartphone Android sia iPhone.

del e per le Con la promo Black Friday approfitti di una super occasione e acquisti delle cuffie Bluetooth uniche nel loro genere. Comode da indossare anche dopo un utilizzo intenso, perfette per un ascolto prolungato dei propri brani preferiti e un’autonomia che può arrivare fino a 50 ore. Si collegano facilmente sia agli smartphone Android sia iPhone. Sony WF-C700N. Con uno sconto del 54% rispetto a quello di listino, questo paio di cuffie Sony true wireless sono uno dei migliori affari che puoi fare durante il Black Friday. Dotate della cancellazione del rumore, assicurano un’ottima qualità del suono e dei bassi profondi. La batteria ha una durata fino a 20 ore e sono anche resistenti all’acqua. Un’ottima soluzione se non vuoi spendere cifre elevatissime.

AirPods 4

Cuffie Beats Flex

Cuffie Beats Solo Buds

Cuffie Beats Studio Buds+

Cuffie Beats Solo 4

Cuffie Beats Studio Pro

Sony WH-1000XM5

Sennheiser Momentum 4

Google Pixel Buds 2a

Sony WH-CH520

Sennheiser HD 599

Sony WF-C700N

Huawei FreeBuds SE 2

Le migliori friggitrici ad aria

Philips Serie 1000. La friggitrice ad aria Philips Serie 1000 è in offerta con uno sconto del 40% e al prezzo più basso di sempre . Il modello è super versatile: ha un cestello da 7,1 litri che può essere suddiviso in due parti grazie al separatore Flexi, permettendoti di cucinare due piatti diversi contemporaneamente. Dotata di doppio termostato e 10 modalità di cottura preimpostate.

è in offerta con uno sconto del e al . Il modello è super versatile: ha un cestello da che può essere suddiviso in grazie al separatore Flexi, permettendoti di cucinare due piatti diversi contemporaneamente. Dotata di e preimpostate. Moulinex Easy Fry Max. Ottima occasione per la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Max, in offerta con uno sconto del 40% e il prezzo al minimo storico. Il cestello da 5 litri è perfetto per preparare porzioni abbondanti per tutta la famiglia con poco o zero olio, garantendo risultati croccanti e gustosi. Puoi scegliere tra 10 programmi di cottura per preparare tutto quello che vuoi.

Friggitrice ad aria Philips Serie 1000

Friggitrice ad aria Philips Serie 5000 con doppio cestello

Friggitrice ad aria Cecotec Cecofry Fantastik 6500

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Max

Friggitrice ad aria Moulinex Dual Easy Fry Flex

Friggitrice ad aria Electrolux

Friggitrice ad aria Ariete AIRY Fryer XXL

I migliori robot aspirapolvere

Ecovacs Deebot T80 Omni. Un’occasione da non perdere: il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Deebot T80 OMNI è in offerta con uno sconto del 40% e il prezzo crolla al minimo storico . Questo robot di alta gamma gestisce aspirazione e lavaggio e si svuota e pulisce i panni da solo grazie alla stazione OMNI. Offre una pulizia impeccabile della casa senza il minimo sforzo. Lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

è in offerta con uno sconto del e il . Questo robot di alta gamma gestisce aspirazione e lavaggio e si svuota e pulisce i panni da solo grazie alla stazione OMNI. Offre una pulizia impeccabile della casa senza il minimo sforzo. Lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. roborock Q7 L5+. Offerta Black Friday straordinaria per il robot aspirapolvere roborock Q7 L5+. Grazie alla promo disponibile su Amazon approfitti dello sconto del 50% e risparmi 200 euro sul prezzo consigliato. Robot aspirapolvere dotato della stazione per lo svuotamento automatico e in grado anche di lavare i pavimenti. Aumenta la potenza quando incontra un tappeto e mappa perfettamente tutti gli ambienti domestici. Occasione da non farsi sfuggire.

Ecovacs Deebot T80 Omni

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max

iRobot Roomba Plus 105

Dreame X50 Ultra

Ecovacs Deebot T50 Omni

Mova Z50 Ultra

Mova E20

roborock QV 35 A

roborock Qrevo Curv S5X

roborock Q7 L5+

Lavapavimenti e aspirapolvere

Dyson V8 Absolute. Offerta shock per l ‘aspirapolvere Dsyon V8 Absolute . Grazie alla promo del Black Friday di Amazon la trovi con uno sconto del 44% e risparmi più di 200 euro su quello di listino . Grande potenza di aspirazione, spazzola Motorbar che si adatta a qualsiasi pavimento e nella confezione trovi anche utili accessori come la bocchetta a lancia e la spazzola con il rullo morbido. A questo prezzo è un vero best buy.

per l . Grazie alla del di la trovi con uno del e . Grande potenza di aspirazione, spazzola Motorbar che si adatta a qualsiasi pavimento e nella confezione trovi anche utili accessori come la bocchetta a lancia e la spazzola con il rullo morbido. A questo prezzo è un vero best buy. Mova X4 Pro. Super promo per la lavapavimenti e aspirapolvere Mova X4 Pro. Modello professionale e top di gamma, grazie alla promo Black Friday la trovi su Amazon con uno sconto del 50% e al prezzo più basso di sempre. La puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis. Lava alla perfezione qualsiasi pavimento e aspira la polvere con una grande potenza. Autopulente e con una spazzola anti groviglio. Soluzione ideale per la tua abitazione.

Dyson V8 Absolute

Dreame H14 Pro

Rowenta X-Force Flex 12.60

Rowenta X-PERT 6.60

Dreame H15 Pro

Rowenta X-Clean 5

Philips PowerPro

Rowenta Compact Power XXL

Le migliori macchine per il caffè

De’Longhi Magnifica S. Se ami il caffè macinato al momento , la macchina automatica De’Longhi Magnifica S è in offerta con uno sconto del 47% e il suo prezzo è crollato . Questa macchina automatica è perfetta per preparare espressi e cappuccini di qualità, macinando i chicchi al momento per un aroma intenso e fresco. Dotata di un montalatte classico e puoi preparare quattro diverse bevande cliccando semplicemente uno dei pulsanti della centrale di comando.

al , la macchina automatica è in offerta con uno sconto del e il suo . Questa macchina automatica è perfetta per preparare espressi e cappuccini di qualità, macinando i chicchi al momento per un aroma intenso e fresco. Dotata di un e puoi preparare quattro diverse bevande cliccando semplicemente uno dei pulsanti della centrale di comando. Nescafè Dolce Gusto De’Longhi Genio S. Se vuoi spendere poco per la tua nuova macchina per il caffè, ecco l’offerta che fa per te. Su Amazon è disponibile la Nescafé Dolce Gusto in promo con uno sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico e la paghi pochissimo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Oltre a preparare un gustoso caffè, puoi preparare tantissime altre tipologie di bevande.

Macchina per il caffè Philips Serie 2300

Macchina per il caffè De’Longhi Magnifica S

Macchina per il caffè De’Longhi Magnifica Evo

Macchina per il caffè De’Longhi EC260.BK

Macchina per il caffè manuale Krups Essential

Macchina per il caffè Lavazza A Modo Mio Jolie Evo

Macchina per il caffè Nescafé DolceGusto

Macchina per il caffè Bialetti Gioia

