Black Friday Amazon, gli smartphone da comprare subito: sconti esagerati

Il Black Friday 2025 di Amazon è ufficialmente iniziato e sarà un evento che ci terrà compagnia fino al 1 dicembre 2025. Dieci giorni all’insegna delle grandi offerte su tantissime categorie di prodotto, ma a catturare l’attenzione sono soprattutto quelli tecnologici, a partire dagli smartphone. E proprio di smartphone parliamo in questa guida all’acquisto. Abbiamo selezionato alcune delle migliori promo sui telefoni disponibili durante il Black Friday e puoi fare grandissimi affari, risparmiando anche centinaia di euro.

Ad esempio, trovi la gamma di Galaxy S25 al minimo storico e con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Ottime offerte anche per gli iPhone, con l’iPhone 16 disponibile con uno sconto superiore ai 200 euro. Per la prima volta troviamo in offerta anche il nuovissimo iPhone 17 Pro. Per chi, invece, è alla ricerca di telefoni più economici, c’è la gamma Redmi Note 14 al prezzo più basso di sempre e la paghi pochissimo. Non perdere queste occasioni e approfittane subito.

OFFERTE BLACK FRIDAY AMAZON 2025

Gamma Galaxy S25

Una delle migliori offerte per uno smartphone disponibile al Black Friday 2025 di Amazon riguarda la gamma Galaxy S25 di Samsung. I telefoni top di gamma del produttore sud-coreano sono tra i protagonisti indiscussi di questo evento targato Amazon. Parliamo di gamma e non di singoli modelli perché in offerta troviamo sia il Galaxy S25 "normale" sia il Galaxy S25 Ultra. E in più anche un modello speciale.

E partiamo proprio da uno dei migliori smartphone top di gamma disponibili sul mercato: il Galaxy S25 Ultra. Il telefono premium è disponibile in promo con uno sconto che varia tra il 36% e il 43% in base alla versione scelta (256 GB, 512 GB o 1TB di memoria interna). Il modello con una memoria interna da 256 gigabyte è anche il più conveniente grazie allo sconto del 43% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 650 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Galaxy S25 256 GB

Per il modello con 512 GB di memoria interna, lo sconto è del 38% e raggiunge il minimo storico. Il risparmio netto supera i 600 euro e anche per questo modello hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La versione con 1 TB di memoria, invece, è in promo lampo con uno sconto del 36% e risparmi più di 650 euro. Sempre disponibile l’opzione per il pagamento in 5 rate a tasso zero. Sullo smartphone c’è ben poco da dire: si tratta di uno dei migliori sul mercato, con componenti uniche, come la quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 200 megapixel. Come è unico il display Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, oppure la presenza della S Pen.

Galaxy S25 512 GB

Galaxy S25 1 TB

Se vuoi spendere un po’ di meno, ma avere tra le mani uno smartphone che assicura prestazioni eccezionali, c’è il Galaxy S25. Lo smartphone è disponibile con uno sconto del 25% e risparmi centinaia di euro su quello di listino. Hai sempre la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Assicura ottime prestazioni grazie alla presenza del processore Snapdragon 8 Elite, e nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel. Lo schermo da 6,2 pollici ad alta risoluzione lo rende uno dei telefoni più compatti sul mercato. Un’occasione da non farsi assolutamente scappare.

Galaxy S25

Come detto prima, c’è anche un modello speciale in offerta. Parliamo del Galaxy S25 Edge, ultima versione lanciata sul mercato da pochi mesi. Si tratta di uno smartphone top di gamma che si caratterizza per uno spessore ridotto al minimo (solamente 5,6 pollici) e per un design iconico. Le prestazioni restano quelle di uno smartphone di livello superiore, grazie allo schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione QHD e al processore Snapdragon 8 Elite. Nella parte posteriore trova posto una fotocamera da 200 megapixel. Solo per il Black Friday lo trovi in promo speciale con uno sconto del 40% e il prezzo crolla al minimo storico. Risparmi più di 500 euro e lo puoi pagare a rate a tasso zero.

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 Edge

Gamma iPhone

Non potevano di certo mancare gli iPhone tra gli smartphone in offerta al Black Friday di Amazon. Parliamo al plurale perché i modelli in promo più di uno.

Una delle offerte più interessanti riguarda l‘iPhone 16. Lo smartphone Apple è disponibile con uno sconto che fa risparmiare 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Ottime prestazioni grazie al processore A18 che supporta Apple Intelligence, schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici e fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel. Se vuoi spendere un po’ di meno, trovi in offerta anche l’iPhone 16e con uno sconto IVA. Caratteristiche molto simili al modello principale, ma con una sola fotocamera posteriore.

iPhone 16

iPhone 16e

Prime offerte anche per i nuovi modelli da pochissimo lanciati sul mercato. Troviamo l’iPhone 17 Pro in promo con uno sconto che ti fa risparmiare decine di euro e puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. Disponibilità immediata e puoi fare il reso gratuito anche dopo Natale. Schermo da 6,3 pollici con ProMotion e refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro e una tripla fotocamera posteriore con sensori professionali. Stessa promo anche per l’iPhone 17 Pro Max che si differenzia esclusivamente per la grandezza dello schermo e una maggiore autonomia.

In offerta c’è anche l’iPhone Air. Si tratta del nuovo smartphone Apple che si caratterizza per uno spessore sottilissimo e per caratteristiche da top di gamma. Oggi lo trovi con uno sconto di quasi 100 euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

Xiaomi 15 Ultra

Alla lista degli smartphone top di gamma si aggiunge anche Xiaomi. Per il Black Friday su Amazon troviamo in offerta lo Xiaomi 15 Ultra, ultima versione del telefono premium del colosso cinese. Si tratta di uno dei migliori dispositivi Android disponibili sul mercato e rientra a pieno titolo nella categoria dei cameraphone. E il motivo è molto semplice: nella parte posteriore è presente una quadrupla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da ben 200 megapixel. A corredo una scheda tecnica da urlo: schermo fluido e immersivo da 6,78 pollici, processore Snapdragon 8 Elite con 16 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. La batteria da 5410 mAh che supporta la ricarica super rapida è la classica ciliegina sulla torta. Grazie alla promo del Black Friday lo trovi con uno sconto del 33% e risparmi ben 500 euro. Occasione da non farsi scappare.

Xiaomi 15 Ultra

Google Pixel 9

Calo di prezzo e occasione speciale per il Google Pixel 9. Lo smartphone top dell’azienda di Mountain View è disponibile con uno sconto del 44% rispetto a quello di listino e solo per il Black Friday riesci a risparmiare ben 400 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. A questo prezzo è un’ottima soluzione per chi è alla ricerca di un telefono performante a un prezzo alla portata di molti. Dotato di uno schermo Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione, un processore Tensor G4 che supporta tutti gli strumenti AI sviluppati da Google e una doppia fotocamera posteriore di livello professionale.

Google Pixel 9

Gamma Redmi Note 14

Per il Black Friday Amazon ha deciso di scontare anche tutta la gamma di Redmi Note 14. Una delle famiglie di telefoni più amate e acquistate sul sito di e-commerce in questi ultimi mesi, è una delle offerte best-seller di questi giorni.

Partiamo dal Redmi Note 14 Pro Plus. Lo smartphone più potente e performante è disponibile con un super sconto del 37% che ti fa risparmiare ben 200 euro su quello di listino. E lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ha le caratteristiche tipiche di un telefono top di gamma a un prezzo decisamente inferiore. Schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 1,5K (superiore al FullHD) e refresh rate fino a 120 Hz. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 7s Gen 3 supportato, mentre per gli scatti professionali devi fare affidamento alla fotocamera posteriore da 200 megapixel. La batteria da 5110 mAh supporta la ricarica lampo fino a 120 W.

Redmi Note 14 Pro Plus

In promo c’è anche il Redmi Note 14 Pro, sia nella versione 4G sia in quella 5G. Il modello 4G è disponibile in offerta con uno sconto del 33% e lo paghi meno di 200 euro. Un’ottimo prezzo per uno smartphone medio di gamma che assicura ottime prestazioni. Schermo da 6,7 pollici, processore MediaTek e una fotocamera principale da 200 megapixel di livello professionale. Batteria da 5500 mAh che può durare per tutto il giorno.

La versione 5G è disponibile con uno sconto addirittura superiore che arriva fino al 37% e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Condivide con l’altra versione gran parte della scheda tecnica, al netto di una batteria leggermente più piccola, ma che permette comunque di coprire un intero giorno senza troppi problemi

Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi Note 14 Pro 5G

Super prezzo anche per il Redmi Note 14. La versione 4G è in promo con uno sconto del 43% che fa crollare letteralmente il prezzo e lo paghi pochissimo, meno di 130 euro. Tra le migliori promo di questo Black Friday 2025 e devi approfittarne subito, le scorte potrebbero terminare a breve. Lo paghi quanto un telefono lowcost, ma assicura prestazioni superiori grazie a uno schermo grande con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e una batteria da 5500 mAh che può durare fino due giorni.

Sconto altrettanto elevato per il modello 5G. Condivide gran parte della scheda tecnica con la versione appena vista, con l’unica differenza del processore leggermente più potente e con modem 5G. Per il Black Friday lo trovi con uno sconto del 46% e al prezzo più basso di sempre. Lo paghi praticamente la metà facendo un super affare.

Redmi Note 14

Redmi Note 14 5G

Motorola Razr 60

Occasione incredibile per il Motorola Razr 60. Lo smartphone pieghevole del brand statunitense è disponibile in offerta a un prezzo speciale grazie allo sconto del 50% che ti fa risparmiare ben 500 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il prezzo in 5 rate a tasso zero. Il Motorola Razr 60 è uno dei telefoni più iconici presenti sul mercato. Design a conchiglia che lo rende sottile e compatto e una scheda tecnica che non ha nulla da invidiare ai top di gamma. Doppio schermo, ottimo processore MediaTek che assicura prestazioni al top e una fotocamera principale da 50 megapixel. Batteria che dura per tutto il giorno.

Motorola razr 60

Galaxy Z Flip7 SE

Altra ottima offerta per uno smartphone pieghevole. Per il Black Friday di Amazon trovi il Galaxy Z Flip7 SE, smartphone pieghevole di Samsung, con uno sconto del 42% e risparmi quasi 500 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico per questo telefono veramente unico che si caratterizza per un design a conchiglia che lo rende anche molto compatto. Dotato di un doppio display, ottimo processore Exynos, 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. La fotocamera da 50 megapixel assicura scatti professionali in ogni momento.

Galaxy Z Flip7 SE

realme GT 7 Pro

Sconto del 40% sul prezzo di listino per lo smartphone top di gamma realme GT 7 Pro. Tra i migliori lanciati sul mercato quest’anno si caratterizza per una scheda tecnica senza punti deboli. Schermo ampio e con risoluzione elevata per vedere al meglio qualsiasi contenuto, processore Snapdragon 8 Elite supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. A supporto hai anche algoritmi avanzati di intelligenza artificiale che ti aiutano giorno dopo giorno. Per chiudere trovi una batteria da ben 6500 mAh che dura più di due giorni.

realme GT 7 Pro

Galaxy A56

Se siete alla ricerca di uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo, ecco la promo che fa per te. Per il Black Friday trovi il Galaxy A56 di Samsung in promo con uno sconto del 37% e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Telefono che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo dispositivo, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

Galaxy A56

Motorola edge 60

Prezzo shock per il Motorola edge 60. Lo smartphone medio di gamma è disponibile su Amazon con uno sconto del 42% e il prezzo scende al minimo storico. Risparmi ben 160 euro e lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis. Ottima qualità costruttiva, dotato di un display da 6,67 pollici pOLED ad altissima risoluzione e con un refresh rate fino a 120 Hz. Processore MediaTek di ultima generazione e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel. La batteria da 5200 mAh può durare fino a due giorni e si ricarica molto velocemente.

Galaxy A56

POCO C85

Nella guida all’acquisto dei migliori smartphone da acquistare al Black Friday di Amazon non possono mancare i telefoni economici. Ed ecco che oggi trovi il POCO C85 (smartphone prodotto da Xiaomi) in promo con uno sconto incredibile del 35% e lo paghi meno di 110 euro. Oltre a costare poco, ha anche una caratteristica che trovi su pochissimi altri smartphone: una super batteria da 6000 mAh che dura per tutto il girono. Display da 6,9 pollici con una luminosità elevata, ottimo processore MediaTek, doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel che utilizza l’AI. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Poco C85

