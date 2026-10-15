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Amazon amplia la gamma Bee con Frontier ed Eclipse, dispositivi indossabili che trasformano le conversazioni quotidiane in riepiloghi, promemoria e suggerimenti tramite intelligenza artificiale.

I due modelli differiscono per formato e autonomia; le funzioni base sono gratuite, mentre Bee Pro aggiunge integrazioni con servizi Google e Alexa+.

Amazon dichiara che l’audio viene eliminato dopo l’elaborazione e consente di cancellare le trascrizioni; disponibilità e prezzi per l’Italia restano da definire.

Amazon ha presentato Bee Frontier e Bee Eclipse, due nuovi dispositivi che sfruttano l’intelligenza artificiale per trasformare le conversazioni quotidiane in appunti e promemoria. Si tratta del primo aggiornamento della gamma dopo l’acquisizione della startup Bee, avvenuta nel luglio 2025. Attraverso un’app dedicata, gli utenti possono recuperare le informazioni emerse durante la giornata senza dover prendere appunti manualmente.

Bee Frontier ed Eclipse: come funzionano i nuovi dispositivi Amazon

Bee Frontier mantiene il formato del modello precedente, ma diventa più piccolo e leggero. Può essere indossato al polso grazie a un cinturino in silicone oppure agganciato agli abiti con una clip. Integra due microfoni e un sistema di riduzione del rumore che, secondo Amazon, permette di rilevare meglio la voce anche negli ambienti affollati. La batteria garantisce fino a sette giorni di autonomia e si ricarica tramite USB-C. Il dispositivo dispone anche della certificazione IP67 per la resistenza all’acqua.

Bee Eclipse è invece pensato per essere utilizzato insieme allo smartphone. Ha dimensioni simili a quelle di una carta di credito e si aggancia magneticamente al retro del telefono. Il formato più grande permette di ospitare una batteria che, secondo le specifiche ufficiali, offre oltre 21 giorni di autonomia con una sola ricarica.

Entrambi i dispositivi analizzano le conversazioni e generano riepiloghi consultabili nell’app Bee. L’intelligenza artificiale è anche in grado di riconoscere gli impegni menzionati e suggerire attività da svolgere in base a quanto ascoltato.

Bee Pro: l’abbonamento collega le conversazioni ad Alexa e Amazon

Le funzionalità di base sono gratuite e comprendono i riepiloghi delle conversazioni, conservati per 14 giorni. Per chi desidera utilizzare gli strumenti aggiuntivi, Amazon ha introdotto Bee Pro, un abbonamento da 11,99 dollari al mese, con una prova gratuita di 30 giorni per i nuovi clienti.

Il piano a pagamento elimina il limite ai riepiloghi e permette di utilizzare anche l’applicazione desktop. Sono previste integrazioni con servizi come Gmail e Google Calendar, attraverso le quali è possibile preparare e-mail o appuntamenti utilizzando le informazioni raccolte durante le conversazioni.

Tra le novità c’è anche il collegamento facoltativo con Amazon.com. I prodotti citati a voce possono essere mostrati sul sito sotto forma di suggerimenti di acquisto. L’integrazione con Alexa+ consente invece di recuperare un riepilogo attraverso un comando vocale, senza dover aprire l’app Bee.

Registrazioni e privacy: quali controlli sono previsti

Il microfono può essere acceso o spento premendo un pulsante. Una spia luminosa segnala quando il dispositivo è attivo. Secondo Amazon, l’audio viene elaborato in tempo reale e poi eliminato, senza che venga conservata alcuna registrazione.

Le trascrizioni sono protette dal sistema Bee Private Compute e possono essere eliminate direttamente dall’utente. L’azienda precisa inoltre che, all’avvio di una registrazione, viene mostrato un promemoria che invita a chiedere il consenso delle altre persone coinvolte nella conversazione.

Bee Frontier ed Eclipse arriveranno in Italia?

Negli Stati Uniti Bee Frontier è già disponibile al prezzo di 74,99 dollari. Per Bee Eclipse è stato annunciato un prezzo di 99,99 dollari, ma manca ancora una data precisa per la commercializzazione.

Amazon non ha fornito indicazioni sull’eventuale arrivo dei due dispositivi in Italia. Non sono stati comunicati neppure i prezzi in euro. Al momento, quindi, non è possibile sapere se e quando Bee Frontier ed Eclipse saranno disponibili anche nel nostro Paese.

Bee è una startup (fondata da Maria de Lourdes Zollo ed Ethan Sutin) acquisita da Amazon nel luglio del 2025, nota per aver sviluppato dispositivi indossabili basati sulla cosiddetta “intelligenza artificiale ambientale” (ambient personal AI).