Amazon, aspirapolvere e lavapavimenti senza fili al minimo storico

Aspira e lava in un passaggio, autonomia 35 min, bordi a 0,5 cm e auto-pulizia: scopri l’offerta da non perdere sul Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete.

Cerchi una soluzione rapida per le pulizie quotidiane? Con il sconto del 44% il Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete diventa un affare da cogliere al volo. È una scopa elettrica senza fili che aspira e lava in un solo passaggio, risultando comoda e maneggevole nella routine di tutti i giorni. È apprezzata per la facilità di utilizzo e manutenzione: il sistema di auto-pulizia semplifica tutto e la gestione dei serbatoi è immediata, ideale anche in case con animali domestici.

Ottimo per chi ha poco tempo: consente di rimettere in ordine in minuti, lasciando i pavimenti quasi asciutti e senza aloni. Scopri tutti i dettagli e l’offerta con il link diretto.

Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete è proposto a 168,00€ con un ribasso del 44%. Parliamo di una promo che rende più accessibile un dispositivo 2-in-1 pensato per velocizzare la pulizia quotidiana: aspira e lava insieme, riducendo passaggi e fatica.

Il prezzo promozionale valorizza un prodotto senza fili, leggero e pratico da usare, adatto a chi desidera ottimizzare tempi e risultati su pavimenti duri. Approfittane finché l’offerta è attiva.

Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete: le caratteristiche tecniche

Questo modello aspira e lava in un unico passaggio su pavimenti duri sigillati (legno, piastrelle, marmo, laminato). L’autonomia fino a 35 minuti è supportata da celle avanzate, mentre il design senza fili e il peso di circa 4,5 kg lo rendono semplice da manovrare in tutta la casa.

Il sistema a doppio serbatoio include 0,8 L per l’acqua pulita e 0,72 L per l’acqua sporca, con capacità più ampia del 30% rispetto alla serie iFLOOR 3 per coprire superfici fino a 190 m² senza interruzioni. La pulizia dei bordi è potenziata: raggiunge angoli e battiscopa fino a 0,5 cm per una rifinitura accurata.

La auto-pulizia a mani libere igienizza rulli e tubi con un tasto e l’asciugatura centrifuga lascia il rullo pronto all’uso. Il raschietto dedicato mantiene il rullo sempre pulito, così i pavimenti risultano asciutti e senza aloni in pochi secondi. A completare la scheda: 190 W di potenza, 2 velocità e una rumorosità dichiarata di 80 dB.

