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Una mappa 3D consente di gestire i dispositivi smart e vedere gli eventi rilevati dalle telecamere Ring. Ecco come funziona la novità di Amazon e quando arriverà.

Amazon

Amazon presenta Alexa Home Map, un’interfaccia tridimensionale per localizzare e controllare i dispositivi smart della casa tramite una rappresentazione interattiva degli ambienti.

La mappa si crea scansionando gli interni con un iPhone compatibile e integra controlli per luci, speaker, dispositivi Fire TV e telecamere Ring.

L’anteprima è prevista entro la fine del 2026 su iOS, Alexa e Ring, ma Amazon non ha ancora indicato quando il servizio arriverà in Italia.

Amazon ha presentato Alexa Home Map, una nuova interfaccia che permette di controllare i dispositivi della casa intelligente attraverso una mappa tridimensionale dell’abitazione. Ogni accessorio viene mostrato nella posizione in cui si trova, così da poterlo individuare e gestire direttamente dalla mappa. La ricostruzione comprende anche gli spazi esterni e si aggiorna in base a ciò che accade in casa.

Come funziona Alexa Home Map e come creare la mappa 3D

Per creare la mappa bisogna prima inserire il proprio indirizzo, che viene utilizzato per generare automaticamente una rappresentazione esterna dell’edificio. Per gli ambienti interni serve invece un iPhone compatibile, con cui percorrere le stanze ed effettuare una scansione. Completata questa operazione, l’utente deve collocare i dispositivi sulla mappa, rispettando la loro posizione reale.

L’interfaccia mostra gli speaker Echo e i dispositivi Fire TV, insieme agli altri accessori compatibili con Alexa. Basta selezionare una lampadina per spegnerla oppure intervenire sul volume di uno speaker, senza utilizzare comandi vocali. È possibile ingrandire una stanza, passare da un piano all’altro o applicare un filtro per visualizzare soltanto una determinata categoria di dispositivi.

Sugli schermi condivisi si può verificare quali apparecchi sono accesi anche senza ricordare i nomi assegnati durante la configurazione.

Sono disponibili una modalità chiara e una scura. La mappa riproduce anche alcune informazioni sullo stato dei dispositivi: le luci intelligenti vengono mostrate con il colore e l’intensità impostati, mentre sopra uno speaker che riproduce musica compaiono note animate. Il cielo cambia aspetto in base all’ora del giorno e alle previsioni meteo.

Telecamere Ring e sicurezza: cosa si vede sulla mappa

Alexa Home Map permette di controllare anche gli spazi esterni attraverso una vista aerea a 360 gradi della proprietà. Grazie all’integrazione con le telecamere Ring compatibili, i movimenti di persone e veicoli rilevati vengono rappresentati sulla mappa attraverso delle animazioni.

Quando qualcuno si avvicina all’ingresso, per esempio, può comparire una figura animata che ne segnala la presenza. Con la funzione Familiar Faces è possibile anche riconoscere l’arrivo di una persona già registrata nel sistema.

Se una telecamera rileva un movimento, l’utente può visualizzare una piccola anteprima video e passare direttamente alla ripresa in diretta. È presente anche una cronologia interattiva delle ultime 24 ore, che permette di consultare le attività registrate dalle telecamere senza doverle controllare una alla volta.

Quando arriva Alexa Home Map e su quali dispositivi

Amazon ha annunciato che Alexa Home Map sarà distribuita in anteprima entro la fine del 2026. Il servizio sarà accessibile attraverso un’app dedicata per iOS, oltre che dalle applicazioni Alexa e Ring.

È previsto il supporto per gli Echo Show con schermo più grande, tra cui il nuovo Echo Show 16. La compatibilità comprende anche Amazon Ember Artline con Fire TV e i nuovi Alexa Tablet.

Per utilizzare alcune funzionalità sugli Echo Show e sui dispositivi Fire TV sarà necessario Alexa+. Determinate funzioni legate alle telecamere Ring richiederanno invece un abbonamento Ring Protect Pro o Virtual Security Guard.

Al momento Amazon non ha ancora comunicato una data precisa per il debutto di Alexa Home Map in Italia.