Amazon, al minimo storico questa potente cassa bluetooth portatile

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Altoparlante portatile 30W con luci RGB, IPX7, batteria fino a 30 ore e Bluetooth 5.4. Sconto 69% e coupon 30% su Amazon: scopri l’offerta ora.

Amazon

Se cerchi una cassa Bluetooth portatile solida e pronta a tutto, questa proposta di Taopodo merita attenzione: è in sconto del 69% e la trovi a 39,99€. Per scoprire i dettagli e approfittarne subito, ecco il link diretto. Colpiscono la resa nitida e potente in rapporto alle dimensioni, la connessione Bluetooth rapida con smartphone, PC e laptop, e l’ottima gestione dell’energia che garantisce una lunga autonomia. I comandi sono grandi e reattivi, mentre le luci RGB donano un tocco scenografico per musica, film e party. La costruzione risulta curata e robusta, pensata per accompagnarti anche fuori casa.

È inoltre presente un coupon del 30% che rende l’offerta ancora più interessante.

taopodo Cassa Bluetooth Portatile

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

taopodo Cassa Bluetooth Portatile: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’occasione è concreta: su Amazon la taopodo Cassa Bluetooth Portatile è proposta a 39,99€ con sconto del 69%. In aggiunta, è disponibile un coupon del 30% per incrementare il vantaggio della promo. Per informazioni aggiornate e acquisto, visita il link diretto alla pagina prodotto. Trattandosi di un’offerta a tempo, ti suggeriamo di verificare subito la disponibilità.

taopodo Cassa Bluetooth Portatile

taopodo Cassa Bluetooth Portatile: le caratteristiche tecniche

Questo altoparlante offre 30W di potenza audio con due driver full-range da 55 mm e DSP per un suono definito: bassi corposi, medi equilibrati e alti brillanti. Le luci RGB seguono il ritmo della musica e possono essere disattivate all’occorrenza. La batteria da 4000 mAh assicura fino a 30 ore di riproduzione con una singola carica. Grazie all’IPX7, resiste a pioggia, schizzi e immersioni brevi: ideale per doccia, spiaggia e piscina. Con la funzione TWS puoi accoppiare due unità per un vero stereo wireless, mentre la connettività Bluetooth 5.4 garantisce collegamenti rapidi e stabili con smartphone, PC e laptop.

Completano la dotazione la compatibilità con AUX e scheda TF, la configurazione audio 2.0, le dimensioni compatte (8,5 × 8,5 × 20,8 cm) e i componenti inclusi in confezione (cavo di alimentazione e guida rapida). Modello M13, colore Nero. Un set di caratteristiche che rende la taopodo una compagna versatile per musica, film e gaming, a casa e all’aperto.

taopodo Cassa Bluetooth Portatile