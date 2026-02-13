Amazon, al minimo storico lo spremiagrumi Girmi compatto e silenzioso

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Compatto, silenzioso e con beccuccio anti-goccia: lo spremiagrumi Girmi SR5400 oggi è in forte sconto su Amazon. Scopri dettagli e promo.

Amazon

Cerchi uno spremiagrumi compatto e solido per dare una marcia in più alla tua colazione? Oggi il Girmi SR5400 è in offerta su Amazon con uno sconto del 42%, portandolo a un prezzo davvero allettante di 24,99€. Per approfittarne subito, ecco il link diretto all’offerta.

Nella pratica quotidiana si fa apprezzare per la sua silenziosità e l’uso semplice, con una resa di spremitura che arriva "fino all’ultimo goccio". È facile da pulire e ha dimensioni contenute, ideali per lasciarlo sempre a portata di mano sul piano cucina. Molto comoda la doppia modalità di raccolta del succo, così come la possibilità di spremere agrumi di formati diversi senza sforzo.

Girmi SR5400

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Girmi SR5400: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Girmi SR5400 è proposto a 24,99€ con un taglio del 42%. Una promozione interessante per chi desidera un alleato affidabile per spremute rapide e senza sprechi. Per verificare disponibilità e aggiornamenti dell’offerta, puoi andare al link ufficiale su Amazon.

Non sono richiesti passaggi complessi: l’acquisto è immediato dall’inserzione e l’offerta è valida fino a esaurimento scorte o variazione di prezzo. Approfittane ora per portare in cucina uno spremiagrumi pratico e curato nei dettagli.

Girmi SR5400

Girmi SR5400: le caratteristiche tecniche

Il Girmi SR5400 nasce per garantire spremute complete grazie al doppio senso di rotazione del cono, che aiuta a estrarre più succo con meno sforzo. In dotazione ci sono due coni pensati per adattarsi ad agrumi di diverse dimensioni, dalle arance ai limoni. Il beccuccio anti-goccia in acciaio inox riduce gli sprechi e mantiene pulito il piano di lavoro, mentre il corpo in acciaio inox aggiunge solidità ed estetica premium.

La potenza di 60 W assicura rapidità nella spremitura, mentre la capacità da 150 ml (150 cc) è ideale per l’uso singolo o per preparazioni veloci. Nell’uso quotidiano si dimostra silenzioso e facile da pulire, elementi che ne facilitano l’adozione anche nelle cucine più dinamiche.

Le dimensioni contenute (15 x 20 x 25 cm) e il peso di 1,22 kg lo rendono semplice da riporre. Funziona a 230 V e prevede una pratica funzione di beccuccio a scatto. Un set di caratteristiche bilanciato per portare in tavola spremute fresche con praticità e ordine.

Girmi SR5400