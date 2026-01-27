Amazon, al minimo storico il phon professionale con accessori inclusi

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Cerchi un asciugacapelli potente ma leggero per lo styling quotidiano? Il DMTIVMG Phon Capelli Professionale oggi è proposto con uno sconto del 37%. Compatto e maneggevole, offre un getto d’aria deciso che asciuga in pochi minuti, con comandi semplici e immediati. La particolare luce blu integrata aggiunge un tocco hi-tech e contribuisce a mantenere i capelli più ordinati e lucidi. Il rapporto qualità-prezzo è uno dei suoi punti forti: una soluzione pratica per chi vuole prestazioni rapide senza complicazioni.

Il DMTIVMG Phon Capelli Professionale è in offerta a 18,99€ con sconto del 37%. Considerando il taglio applicato, il risparmio è di circa 11€ rispetto al prezzo di partenza. Un’occasione particolarmente interessante per portarsi a casa un phon completo e pratico a un prezzo davvero accessibile.

Se vuoi approfittarne subito, ecco il link diretto all’offerta: vai all’offerta su Amazon. Le quantità e i prezzi online possono variare rapidamente, quindi è consigliabile non attendere troppo.

DMTIVMG Phon Capelli Professionale: le caratteristiche tecniche

Cuore del dispositivo è il motore AC da 2400W, pensato per un’asciugatura rapida in 1-3 minuti. La sicurezza è garantita dal termostato e dal fusibile di temperatura integrati, che interrompono l’alimentazione in caso di surriscaldamento. Il controllo è semplice: hai 3 impostazioni di temperatura (freddo, caldo, caldo forte) e 2 velocità, con getto d’aria stabile per adattarsi a diversi stili.

La tecnologia a luce blu lavora in sinergia con il sistema di temperatura costante per proteggere il capello e mantenere un aspetto più ordinato e brillante. In confezione trovi diffusore e concentratore, ideali per valorizzare ricci naturali o ottenere una piega liscia e definita. Il design è compatto e leggero (circa 710 g), con impugnatura ergonomica per ridurre l’affaticamento anche durante utilizzi prolungati.

Un altro plus è la componente silenziosa: durante il funzionamento il rumore resta sotto i 50 dB, mentre la struttura a basse onde magnetiche aiuta a contenere i consumi. Le dimensioni (12,1 x 7,4 x 24,1 cm) lo rendono facile da riporre o da portare in valigia, senza rinunciare a potenza e versatilità per lo styling di tutti i giorni.

