Amazon, al minimo storico il drone compatto con telecamera 4K

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Drone pieghevole con GPS e ritorno automatico, autonomia estesa e uso amatoriale: oggi è in sconto su Amazon. Ideale per principianti e viaggi.

Amazon

Caccia all’affare per chi cerca un drone compatto e intuitivo: il G9 GPS Drone è ora in offerta su Amazon con sconto del 44%. A questo prezzo, spicca per la leggerezza e il design pieghevole con borsa inclusa, risultando pratico da portare in viaggio. La telecamera 4K offre immagini convincenti per l’uso amatoriale, mentre il GPS con ritorno automatico e le modalità guidate semplificano il volo, rendendolo adatto anche a chi è alle prime esperienze. L’autonomia estesa con doppia batteria e i motori brushless contribuiscono a dare stabilità e sicurezza. In sintesi, un entry-level completo e divertente per imparare e divertirsi all’aperto.

Scopri l’offerta su Amazon: clicca qui.

G9 GPS Drone

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

G9 GPS Drone: prezzo, offerta e sconto Amazon

In questo momento il G9 GPS Drone è proposto a 90,24€ con sconto del 44% su Amazon. Per un modello pensato per chi inizia, il prezzo è particolarmente allettante: un’occasione per entrare nel mondo dei droni con un prodotto ricco di automatismi e semplice da pilotare.

La combinazione di funzioni guidate e dotazione completa rende questa offerta interessante nella fascia entry-level, soprattutto se cerchi un dispositivo leggero e pronto all’uso per viaggi e riprese amatoriali.

G9 GPS Drone

G9 GPS Drone: le caratteristiche tecniche

Il G9 GPS Drone abbina una telecamera 4K Ultra HD (3840×2160) a un obiettivo grandangolare da 120° con inclinazione regolabile a 90°, ideale per catturare scene ampie durante escursioni e viaggi. La trasmissione FPV 5G e il supporto alla scheda SD aiutano a ottenere un flusso fluido e una gestione agevole dei contenuti.

Grazie ai motori brushless e alle due batterie intelligenti, l’autonomia arriva fino a 45 minuti, con una stabilità di volo convincente. Il modulo GPS abilita ritorno automatico, auto-tracking, rotte preimpostate e riprese a punto fisso; il posizionamento ottico, la modalità headless e i comandi one-key semplificano il decollo e l’atterraggio per i meno esperti.

Il telecomando con display mostra in tempo reale potenza residua, distanza e velocità, mentre il corpo pieghevole con custodia rende il drone pratico da trasportare. Pesa <249 g (classe C0), con dimensioni pari a 30 × 24,6 × 5,3 cm e peso di 100 g: una configurazione compatta, perfetta per l’uso ricreativo. Marca: TOPBLASTERBOX; modello: G9.

Per chi desidera un mezzo leggero, portatile e immediato, è una soluzione equilibrata per imparare, consapevoli che rimane un entry-level e non sostituisce i droni professionali di fascia alta.

G9 GPS Drone