Amazon entra nel mercato degli occhiali AR: lancio entro il 2027

Amazon sta lavorando a due occhiali smart AR: uno per i consumatori, l’altro riservato ai suoi corrieri. Funzionalità e indiscrezioni: cosa sappiamo per ora

occhiali smart Ahmet Misirligul / Shutterstock.com

In sintesi

  • Secondo un’indiscrezione, Amazon svilupperà occhiali AR: una versione per i corrieri dal 2026 e una per i consumatori entro il 2027.
  • L’azienda si prepara a sfidare Meta, già leader nel mercato dei visori a realtà aumentata.

Il mercato degli occhiali smart e dei visori a realtà aumentata (AR) è in fermento. Diverse aziende hanno già lanciato prodotti o annunciato progetti in questo settore, con l’obiettivo di conquistare un pubblico sempre più interessato a esperienze immersive e strumenti avanzati per la produttività e l’intrattenimento. Ora, a quanto pare, un nuovo colosso si prepara a entrare in gioco: Amazon. La notizia è stata riportata in esclusiva dalla testata The Information e ripresa anche dall’agenzia Reuters, che ha provato a ottenere conferme direttamente dall’azienda di Seattle. Amazon per ora si è rifiutata di commentare, ma le indiscrezioni arriverebbero da due fonti interne a conoscenza diretta del progetto.

Come saranno gli occhiali AR di Amazon “Jayhawk”

Secondo quanto trapelato grazie a queste due fonti interne anonime, i nuovi occhiali AR di Amazon portano il nome in codice “Jayhawk” e dovrebbero integrare microfoni, altoparlanti, una fotocamera e un display a colori visibile su un occhio.

L’obiettivo dichiarato è quello di offrire un dispositivo in grado di combinare intrattenimento, comunicazione e funzionalità smart in un formato leggero e dal design moderno. Il prodotto inoltre dovrebbe risultare meno ingombrante rispetto ai modelli pensati per un uso esclusivamente professionale.

Uno strumento per i consumatori e per i corrieri Amazon

Apparentemente, però, il progetto “Jayhawk” non è l’unico sul tavolo. Amazon starebbe infatti lavorando anche a un secondo modello di occhiali AR pensato esclusivamente per i propri corrieri.

Questi visori includerebbero uno schermo più piccolo dedicato alla “navigazione passo dopo passo”, il cui scopo dovrebbe essere quello di semplificare i percorsi di consegna e ottimizzare i tempi lavorativi.

Entrambi i modelli – “Jayhawk” e quello per i corrieri – condividerebbero la stessa tecnologia di base, ma la versione destinata ai dipendenti avrebbe un design più pratico e funzionale, mentre quella per i consumatori punterebbe maggiormente sull’estetica e su un’esperienza visiva più immersiva.

Le tempistiche del lancio: Meta avrà presto un nuovo concorrente?

Sempre secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa statunitense, i visori AR per i corrieri potrebbero arrivare già nel secondo trimestre del 2026, con una produzione iniziale stimata in circa 100.000 unità. La versione consumer invece richiederà più tempo, ma non troppo: dovrebbe arrivare sul mercato entro il 2027.

Se le indiscrezioni saranno confermate, Amazon si troverà a competere direttamente con Meta, che da tempo ha rafforzato la sua presenza nel settore anche grazie alla collaborazione con Oakley ed EssilorLuxottica. La sua linea Ray-Ban Meta ha già venduto milioni di unità al 2023 a oggi, e nelle prossime settimane è tra l’altro in programma la presentazione di una nuova generazione di occhiali AR Meta.

